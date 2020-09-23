24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)

  2. طريق مداري يغير معالم عاصمة جهة سوس ماسة (5.00)

  3. المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  4. وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)

  5. هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان سينما "الذاكرة المشتركة" يتحدى "كورونا"

مهرجان سينما "الذاكرة المشتركة" يتحدى "كورونا"

مهرجان سينما "الذاكرة المشتركة" يتحدى "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:20

كشفت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور أنها ستنظّم الدورة التاسعة لهذه التظاهرة الفنية في الفترة المتراوحة بين 30 نونبر و6 دجنبر المقبل.

وأفادت إدارة المهرجان، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار "المغرب وأمريكا اللاتينية: السينما والذاكرة المشتركة زمن كورونا"، تأتي في "ظرف صعب يتميز بانتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، الذي أثر على كل مناحي الحياة في العالم، لكنه لم يستطع إلى الآن هزم الإنسانية، ما يتطلب تحديه، ليس صحيا فقط، بل كذلك ثقافيا وحقوقيا، والتعايش معه إلى حد القضاء عليه بإيجاد دواء له أو لقاح".

وشدد البلاغ على أن الجهة المنظمة للمهرجان تؤمن جيدا بأن "لكل المجالات مسؤولية ما في مجابهة التحدي لقهر هذا الفيروس، كل حسب اختصاصاته الاقتصادي، الاجتماعي، الحقوقي، الثقافي والفني...ومن هذا المنطلق يأتي رفع تحدّي تنظيم هذه الدورة مع أخذ جميع الاحتياطات والاحترازات المتعلقة بعدم تفشي الوباء".

وفي تصريح لهسبريس، قال عبد السلام بوطيب، مدير المهرجان الرئيس المؤسس لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم: "سنرفع التحدي إن تعاون معنا مدعمونا الأساسيون، وسنخلق حدثا وطنيا ودوليا سيساهم في العودة الحذرة إلى الحياة الطبيعية التي منعنا منها هذا الفيروس الجبان..سنلتزم بكل الحذر وبتوصيات الجهات الصحية والأمنية، وغرضنا العودة إلى الأجواء الطبيعية واستمرار انفتاح بلدنا الثقافي والسياسي، والأهم تكريم من خرج منذ اليوم الأول لمواجهة هذا الفيروس".

وأضاف المدير ذاته: "سنكرم في هذه الدورة - بالشكل الذي كرمنا به كبار الشخصيات العالمية وكبار الفنانين الوطنيين والدوليين- إخوتنا في جهاز الأمن والصحة؛ لما عبروا عنه من وطنية وإنسانية حماية للوطن والمواطنين".

وعن افتتاح المهرجان بتقديم "الجائزة الدولية ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"، التي تمنح سنويا للشخصيات الدولية والوطنية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أورد بوطيب: "سنمنح هذه الجائزة الدولية في هذه الدورة للشرطي والممرض اللذين ستقترحهما علينا الجهات المعنية، أي وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بالنظر إلى العمل الهام الذي قام به العاملون في المؤسستين معا بمعية رجال ونساء التعليم، وعمال النظافة وغيرهم ممن ساهموا في جعل الحياة ممكنة خلال الأزمة الراهنة.. فهذه الجائزة موجهة إليهم برمتهم".

ومعلوم أن الحضور إلى هذا المهرجان الذي ستستضيفه جامعة محمد الأول- الكلية متعددة الاختصاصات سيكون محدودا، وأن عدد أعضاء لجان التحكيم سيقل إلى حدود ثلاثة أعضاء في كل لجنة. كما سيعمل المركز على متابعة العموم للأفلام الـ 21 المتنافسة رسميا عبر منصات إلكترونية، وستبثها مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية الإسبانية؛ أما الندوات فستبث من الجامعة الحرة للمكسيك. كما أن الدورات التكوينية ستنقل مباشرة من كلية الناظور، بحضور عدد قليل من المستفيدين.

وختم بوطيب تصريحه بالقول: "في حالة ما إذا –لا قدر الله- ارتفع نشاط الفيروس فسنضطر إلى اعتماد البث الإلكتروني لجميع الأنشطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رأي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:34
عندما كان الغرب يهتم بالمجال العلمي و الاقتصادي كنا نحن نشجع السينما و المهرجانات و المغنين، و النتيجة انتشار الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - N.H الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:45
هدشي فاش فالح المغرب غير في التفاهة و تبدير أموال الشعب في المهرجانات و الشيخات واش هاد القوم مبغاوش يفيقو!!!!!!!؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.