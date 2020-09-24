"الطبق الطائر" يحلّق في عوالم التاريخ بالشارقة

هسبريس من الرباط

ضمن برنامجها في خريف 2020، تنظّم مؤسسة الشارقة للفنون معرض "لا مكان أقل من الآن 3" للفنانين ليندسي سيرس وكيث سارجنت، في الفترة بين 26 شتنبر و26 دجنبر 2020، في مبنى الطبق الطائر بالشارقة.

ويتناول المعرض "الإرث القاتم الذي خلفه الاستعمار البريطاني" و"رحلة ليندسي سيرس في التاريخ بحثاً عن الحقيقة"، في عمل تركيبي متعدد الوسائط مقدم على شكل سلسلة أو حلقات متتابعة، تم عرضه مرتين سابقاً في كل من لندن وتاسمانيا.

وتستخدم سيرس وسارجنت في هذا العمل العناصر المعمارية لمبنى الطبق الطائر، بـ"الاعتماد على تقرير نشرته أسبوعية «غلف ميرور» عام 1978 حول طبق طائر يحلّق في سماء دبي، تروي قصة هبوط سائح فضائي، وافتتانه بالقوى التي تدفع البشر للتحرك استجابة لنبضة، أو إيقاع، محاولاً استيعاب الحياة على الأرض عبر الاستعانة بعلم الهندسة والإيماءات والحركات".

ويطرح العمل على المتلقي "سؤالاً حول قدرته على إيجاد طريقة يتجاوز بها اللغة إلى فكرة عميقة ودقيقة تسمو على التنميط الثقافي والبيولوجي، وتعيد ترتيب الزمن بشكل غير خطي، بحيث يصبح الحاضر راسخاً ومستقلاً عما يحدده الماضي والمستقبل"، وهو عمل أسسته الفنانة "مِن الناحية النظرية على فلسفة هنري برغسون حول الذاكرة، معتمدة على أفكاره حول «الحدس كممارسة» لتصوير الأفلام بأسلوب محدد مكوّن من فرضيات برغسون الثلاثة الأساسية حول طرح الأسئلة الإبداعية الصحيحة، وإعادة التمثيل والاستحضار الهادفين إلى كشف العلاقة النوعية بين الأشياء".

وسبق أن عُرِض "لا مكان أقل من الآن" عام 2012 في مبنى تين تابرناكل، كيلبورن في لندن، من مؤسسة أرتانغيل، ثم عُرضت نسخته الثانية عام 2014 في متحف الفن القديم والحديث في هوبرت/ تاسمانيا، كجزء من معرض مشترك بعنوان "الملكة الحمراء". وقد أنتج بتكليف من مؤسسة أرتانغيل، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومتحف الفن القديم والحديث.

وتتجاوز الممارسة الفنية لِليندسي سيرس، مصورة ومخرجة، السرد القصصي البسيط، وتتعداه إلى "خلق شبكة من الاستقصاء المفاهيمي الذي يجعل من الفوتوغراف مرجعية للاستدلال على السياقات التاريخية والشخصية"، وقد نالت عن أعمالها العديد من الجوائز والمنح، منها جائزة صندوق ويلكم (2016)، وجائزة الإنتاج من مجلة "لو جو دو بوم" في مهرجان تولوز، فرنسا (2013)، ومنحة برنامج الإنتاج، مؤسسة الشارقة للفنون (2012)، وجائزة بول هاملين، المملكة المتحدة (2010)، وجائزة جارمان لأفلام لندن والقناة الرابعة (2009).

أما كيث سارجنت، فنان ومخرج ومصمم غرافيك، فقد شاركت أعماله في العديد من المعارض الدولية، كما تعاون مع سيرس في أفلام وأعمال تركيبية فنية، بالإضافة إلى إنتاج أفلام تحريك وأفلام على أجزاء، وتصميم فيلم "لا شيء أقل من الآن 3"، مؤسسة الشارقة للفنون (2020)، ومهتم (لا مبالٍ)، قلعة لينكن، إنجلترا (2020)، و"كل الأفكار التي وُجدت يوماً"، غاليري فوكال بوينت، لندن (2018)، و"معدن ذهني" لندن (2017)، و"مادة ذهنية 2"، فندق أنداز، آرت نايت، لندن (2017).