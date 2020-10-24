متحفان بالرّباط يفتحان الأبواب أمام التلاميذ مجّانا

هسبريس من الرباط

تشجيعا لليافعين والشّباب على التّعرّف على الثقافة والحضارة المغربيّة والمبدعين المغاربة، يفتح متحفا محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر والتاريخ والحضارات بالرباط أبوابَهما مجّانا أمام من هم أقلّ مِن 18 سنة، وبثمن رمزيّ للطّلبة.

ويستمرّ هذا العرض من يوم السبت، 24 أكتوبر، إلى السابع من شهر نونبر القادم، مع توحيد التّذكرة، إذ يمكن زيارة المتحفين بنفس التّذكرة خلال يوم واحد.

ويضمّ متحف محمد السادس بالرباط معرضا معنونا بـ"التّشكيليون المغاربة في المجموعات الوطنيّة، من بن علي الرباطي إلى اليوم"، يضمّ لوحات وأعمالا فنية تعكس تاريخ الإبداع الفني المغربيّ في التّشكيل والنّحت؛ كما يضمّ معرضا استثنائيّا لواحد من أبرز الفنانين التّشكيليّين المغاربة، وهو جيلالي غرباوي، إلى جانب "الغابة" التي كانت "بطاقة بيضاء" قُدِّمَت للفنان محمد الباز.

ويضمّ متحف التاريخ والحضارات بالرباط معرض "المغرب عبر العصور"، الذي يقدّم، بسينوغرافيّة ومعروضات جديدة، المغرب عبر الحضارات التي مرّت مِنه وطبعته، عارضا لقى وآثارا استثنائيّة.

يشار إلى أنّ المتحفين يظلّان مفتوحين طيلة الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة إلى السادسة مساء بالنسبة لمتحف التاريخ والحضارات، وإلى حدود الثامنة مساء بالنسبة لمتحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصِر.