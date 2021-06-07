بي إم دبليو تطلق سيارتين كهربائيتين جديدتين

أطلقت شركة بي إم دبليو سيارتيها الكهربائيتين i4 و ix الجديدتين.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجران كوبيه i4 تتوفر بسعر 58 ألف و300 يورو، بينما تصنف ix ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV وتتوفر بسعر يبدأ من 77 ألف و300 يورو.

ويتمتع كلا الموديلين الجديدين بقمرة جديدة من نوعها مع شاشة OLED منحنية، ونظام يعتمد على تقنية 5G.

ويتوفر للجران كوبيه محرك كهربائي بقوة 250 كيلووات/240 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 630 نيوتن متر. وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 6 ثوان، بينما تبلغ السرعة القصوى 190 كلم/س. وبفضل البطارية سعة 80 كيلووات ساعة تبلغ السيارة مدى السير 590 كلم.

ويضم برنامج الدفع محركا آخر بقوة 400 كيلووات/544 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 795 نيوتن متر. وتبلغ السيارة تسارعا من الثبات إلى 100 كلم/س في حوالي 4 ثوان، كما تصل إلى السرعة القصوى 255 كلم/س.

ويتوفر الموديل ix في البداية بنسختين: الأولى بقوة 240 كيلووات/326 حصان، وعزم دوران 630 نيوتن متر. وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.1 ثانية ولتقف على أعتاب 200 كلم/س. وبفضل البطارية سعة 71 كيلووات ساعة تبلغ السيارة مدى السير 425 كلم.

أما النسخة الثانية فتعتمد على سواعد محرك بقوة 385 كيلووات/523 حصان و765 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى تتسارع به في غضون 6ر4 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى 200 كلم/س، كما يبلغ مدى السير 630 كلم بفضل بطارية سعة 105 كيلووات ساعة.

وفي وقت لاحق تظهر النسخة الأقوى من السيارة بقوة 440 كيلووات/600 حصان. ويتم شحن البطاريات بما يصل إلى 210 كيلووات، حسب الطراز والمحرك. ويتم شحن 80 % من البطارية في أقل من 40 دقيقة. وفي أحسن الظروف، يمكن أن يكفي 10 دقائق من الشحن لمسافة تصل إلى 164 كلم.