برابوس تحقن مرسيدس GLE وGLS بقوة 800 حصان

أعلنت شركة برابوس عن إجراء تعديلات على سيارتي الأراضي الوعرة مرسيدس GLE 63 S AMG وGLS 63 AMG لرفع معدلات أدائهما.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8، زادت قوته من 450 كيلووات/612 حصان إلى 588 كيلووات/800 حصان، مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن متر.

وتتسارع GLE من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، بينما تتسارع GLS في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى في كلتا الحالتين عند 280 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك GLE 5ر11 لتر/100 كلم، أما GLS فتستهلك في المتوسط 11.9 لتر/100 كلم.

وتقدم شركة برابوس أيضا مكونات مصنوعة من ألياف الكربون وضبطا جديدا لمجموعات التعليق، مع عجلات قياس 24 بوصة، وتجهيزات جلدية وحليات من ألياف الكربون بالمقصورة الداخلية.

ويبلغ سعر النسخة المعدلة من GLE 299 ألف يورو، بينما يبلغ سعر النسخة المعدلة من GLS 308 ألف و968 يورو.