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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي: العثماني لم يوبخني .. والمغرب لا يشهد غلاء الأسعار

الداودي: العثماني لم يوبخني .. والمغرب لا يشهد غلاء الأسعار

الداودي: العثماني لم يوبخني .. والمغرب لا يشهد غلاء الأسعار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 03:52

تعليقاً على غضبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عليه بعد مشاركته في وقفة احتجاجية تضامناً مع عمال "سنطرال" أمام البرلمان، قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن العثماني اتصل به فعلاً مباشرة بعد مشاركته في التظاهرة، ليسأله عن الموضوع.

وأورد الوزير الداودي ، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في لجنة القطاعات الإنتاجية، والتي انطلقت مساء الثلاثاء إلى غاية فجر اليوم الأربعاء: "رئيس الحكومة سألني هل شاركتُ في الوقفة الاحتجاجية؟ فقلت له نعم.. وهذا ماكان"، نافياً أن يكون قد تلقى أي توبيخ خلال المكالمة.

وحول أسباب مشاركته إلى جانب المتظاهرين، أوضح الوزير المثير للجدل: "كُنت غادي إلى البرلمان باش نشارك في اللجنة البرلمانية ودزت من قدام مكان الوقفة.. وخفت نزير الطريق مني يحبسوني وقلت ليهم هاني نازل.. واش هذا عيب؟".

وكان مصدر مقرب من رئيس الحكومة قد أكد أن العثماني فوجئ بالتحاق الداودي بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه، مؤكدا أن رئيس الحكومة وجه تنبيهاً إلى "الوزير المحتج" فور علمه بالموضوع، حيث نبهه إلى أن عمله "غير لائق".

ولأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.

وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".

وفي مداخلة له أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، التي خصصت لمناقشة وضعية سلسلة الحليب بعد تداعيات حملة المقاطعة، أكد الداودي أنه "يتكلم بشكل صريح وأنه يقول ما في قلبه بدون أي حسابات سياسية"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق باقتصاد البلاد الذي يجب أن يكون فوق أي اعتبار".

وقال المسؤول الحكومي إن "المغرب لا يشهد الغلاء في المواد، بل إن القدرة الشرائية للمواطنين هي التي لا تُساير الأسعار الموجودة، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن أسباب أخرى لدعم هذه القدرة الشرائية عبر محاربة البطالة والزيادة في القدرة الشرائية للمواطنين وجلب الاستثمارات".

وكشف الداودي أن السنة الجارية عرفت تراجعاً على مستوى جلب الاستثمارات، بعدما كان المغرب سنة 2017 القبلة الأولى في القارة السمراء، "لأن الصورة التي يبعثها المغاربة عن طريق مقاطعة شركات أجنبية ليست في صالح الاستثمارات، خصوصا وأن بلادنا تريد تنظيم مونديال 2026".

وأضاف: "كلما زادت حدة المقاطعة إلا وسلط عليها الإعلام الدولي أهمية كبرى، نحن نواجه خطراً حقيقياً لا يتعلق فقط بـ120 ألف فلاح وعائلاتهم، بل إن الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني ككل، وهذا أكبر مشكل يُمكن أن تواجهه بلادنا لأنه يُهدد النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - وداع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 03:59
مبرووووووووك نجاح المقاطعة. لأول مرة فالكون حكومة كاتخرج فمظاهرة ضد شعب مقاطع الفساد ههههههه. العز ليكم دوختوهم ولاو محامين متظاهرين.. أجي واش خداو رخصة ديال التظاهر ولا لا ههههههه
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201
2 - الحجاج بن يوسف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 03:59
أبشروا يا شعب المداوييخ لقد حان قطاف ثمرات المقاطعة ......
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166
3 - hier الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:02
الشعب يوبخك ليس فقط لاصفافك ضده بل كذلك لسذاجتك و قلة حيلتك. فرشتيها يا وزير سنترال. #مقاطعون
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159
4 - علي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:03
المقاطعون يثم استغلالهم لتحقيق اهداف سياسية اهمها سحق حزب العدالة وتشويه صورته امام الناس حتي لا يفوز بالانتخابات المقبلة.

الناس تتخيل نفسها حققت معجزة بالمقاطعة ولا تعرف ما يحاك في الكواليس
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-228
5 - خزعبلات الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:06
ماهذا الهراء أيه وزير
دولة إقتصادها قائم على حليب ؟!!!!
من قال لك نريد تنظيم مونديال أش خاصك ألعريان خاصني مونديال وموازين أ مولاي .
عندما أقفلتم سامير شركة مغربية لم يتكلم منكم أحد
وعندما أقفلتم شركات بلاستيك المغربية لم يتكلم منكم أحد
والأن عندما قاطع شعب شركة مستعمر كلكم تبكون وتنتحبون بإسم فلاح الفلاح كاعما محتاجكم حليبو بايعو للمحلبات شوفو نتوما شكون لي يشرب داك غبرا ولما ديالكم
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98
6 - ابو صفوان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:08
الله يهديك على قصوحية راسك تتحدى 40مليون مغربي اتمنى في هاد الأيام المباركة تسقط هاذ الحكومة الفاشلة العشوائية وتكون نتا سبابها
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77
7 - Med. الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:08
والله الى حشومة بالله العظيم .واش هذا وزير ف الحكومة ولا فالمعارضة .اضحك ياعالم .التبهذيلة ولا في الاحلام .المقاطعة + الاستقالة.
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72
8 - شريد الليل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:09
بالنسبة إليك فلديك كل ما تريد: المال والجاه والصلطة أما الفقراء والمتعوزين وما أكثرهم يتضورون جوعا بسبب غلاء المعيشة. لا مال ولا جاه ولا من يرحم إلى الله اللدي خلقهم. .......?
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53
9 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:10
لا يهمنا كيف ما كان رأيكم المهم أننا عرفنا مع من نتعامل ما زلنا مقاطعون ولن تثنونا عن ذالك مهما حاولتم تحياتي إلي كل المغاربة اﻷحرار ....مقاطعون
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56
10 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:10
فعلا هناك تضرر عدد كبير من الفلاحين لأن بعد سنوات من تطوير سلسلة الحليب تأتي المقاطعة فجأة لتنسف ماتم بنائه
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-88
11 - Simply الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:12
سؤال تحتج بدون رخصة.
اين هي هراوات الامن؟
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69
12 - أبو سلمان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:12
رفع القلم وجفت الصحف... الدوادي ضرب أخر مسمار في نعش حزب لا عدالة لا تنمية...
والله لو إجتمع الجن والإنس لن أترك مقاطعتي...
#مقاطعون
#إلى_يوم_البعث
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68
13 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:15
إلا أرى فائدة من استمرار مقاطعة الحليب لأن الضرر واضح
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-61
14 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:17
شي حد افسر لي هذه عييت ما نفهم فيها ما بغات تفهم لي "وقال المسؤول الحكومي إن "المغرب لا يشهد الغلاء في المواد، بل إن القدرة الشرائية للمواطنين هي التي لا تُساير الأسعار الموجودة، ".
واش دابا حنى لي خاصنا ندقادو مع الأسعار ولا الأسعار لي خاصها تقاد معانا؟!!!!!!!!!!!
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37
15 - سعد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:19
هل من الممكن ان يقوم مسؤول في العالم بخطوة أو يتخذ قرار أو يشارك في أمر دون التشاور ودون إذن وامر سامي أو نهي من قائده وزعيمه،حتى عمال سنطرال اندهشوا بل نقيبهم رفض مشاركة مسؤول بدون إنذار واعلام.
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24
16 - شركة مراعي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:22
الحل سهل. فشركة مراعي السعودية وضعت ملفها الاسثتمار في المغرب فعرقل لوبي الفساد دخولها هع انها شركة رائدة من حيت الجود. والثمن زيادة على ذالك ستنشأ ضيعات فلاحية و شتحدت نهضة في مجال صناعة الحليب و مشتقاته. فلماذا نجد العلاقات بين البلدين الشقيقين قد تدهورت الجواب قيما قد سرد. والمسؤولون فاسدون أبناء فرنسا و زبانيتهم. انشر يا هسبريس
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26
17 - ابن حطان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:22
ان الاستتمارات التي لا يستفيد منها المواطن الضعيف لا حاجة لنا بها فالمقاطعة افضل .
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28
18 - روسيا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:23
رفع الحصار والمقاطعة مرهون برحيل هذه الحكومة الفاشلة
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18
19 - ولد حميدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:25
يجب أن تكون الأسعار حسب القدرة الشرائية و تدريس الأبناء في المدارس الخصوصية ينهك ميزانيات العائلات المتوسطة الدخل فلست ضد الخصوصية و لكن لماذا لا نفعل مثل دول متقدمة فجميع مدارسها حرة أو تابعة للجماعات المحلية و الدولة تؤدي الواجبات على أصحاب الدخل المحدود و أصحاب الدخل المرتفع يؤدون ضرائب إضافية اما التعليم العالي و خصوصا المعاهد فبالمقابل و على الأقل سيدفع الأب 4سنوات فقط و ليس 12سنة من الاول ابتدائي إلى الباكالوريا
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8
20 - moha الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:26
والله لعب الدراري.على السيد رئيس الحكومة أن يقيل الداودي من منصبه.ما معنى مشاركة وزير في وقفة احتجاجية أمام البرلمان.والله يثير السخرية .
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14
21 - بن الطيب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:31
عجيب ، إذا كانت الحكومة تقف من مسافة واحدة بين شركة سنطرال و عموم المغاربة المقاطعين ، فلماذا يشارك الداودي في وقفة سنطرال ؟؟؟ مبروك يا الداودي دقيت آخر مسمار في نعش العدالة والتنمية .
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12
22 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:32
واسفه علي حزب وعليك حكومة .ارجو فورا طرد هذه العقليات والوجوه خارج الحكومة وحتي خارج المغرب.
المرجو تنقية بلادنا.
نريد رجال ونساء ديكتاتوريين واكفاء يحققون التنمية والرفاه للناس أما بالنسبة للدين بالحلال بين والحرام بين ولا ننتضر هؤلاء البواجدة ليشرحو لنا الدين.
-
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6
23 - كريم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:32
من له وقغة او اضراب ماعليه الا اشعار الداودي لبقف بجانبه والله بلد العجاءب .نسيتي كن جبتي معاك البقر لتسنعطف الناس اما العمال راه كلشي يعاني من البطالة
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7
24 - moroccan الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:33
الى التعليق 4 علي:حسبتك علي الاسم على المسمى لكن للاسف انت واحد من الاثنين اما مدسوس او تعيش في عالم الخرافة .الحكومة هي المسؤولة رقم واحد في غلاء المعيشة.ديون المغرب التي ازدادت في عهد حزب اللا عدالة واللاتنمية تحرق الاخضر واليابس.الزيادة في اجور البرلمانيين والوزراء واقتصاد الريع والاستحواد على تروة البلاد لحساب اشخاص يعرفهم القاصي قبل الداني .الاصلاح ومصلحة الوطن للاسف اما هي بيد عديمي الخبرة او لمجموعة مافيا اهلاك البلاد والعباد وشكرا للناشر
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8
25 - عبدالله المدوخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:33
عمري لقيت راحتي في هاد البلاد حتى لقيتها في المقاطعة
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5
26 - مغاربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:34
انت تغرد خارج السرب اذا انت لا تنسق مع حكومتك اذا انت تتعالى على رئيسك العثماني او لنقل انك لا تحب التحكم حتى نكون دقيقين والخلاصة انك صعب المراس ومزاجي وهذه صفات رجل لا يصلح ان يكون سياسيا فانا انصحك ان تبتعد عن السياسة او بالاحرى ىان تشرف على تسير مقولة ما وتمارس من خلالها كل تلك النعرات التي بذاخلك ابتعد عن الشعب قبل ان يجرفك فمده قوي واقوى مما تتصور
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6
27 - ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 04:35
هذه حكومة سنطرال الفرنسية تيرضو الخارج وي اسبو الشعب
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2
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