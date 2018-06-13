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كُتّاب وآراء
بنشماش يستقبل مزوار لتعزيز التعاون مع المقاولات
استقبل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، اليوم في مقر الغرفة الثانية من مؤسسة البرلمان.
بلاغ للمجلس، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن رئيس مجلس المستشارين نوه بالثقة التي حظي بها مزوار إثر انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن "الرصيد الهام من التجارب الغنية التي راكمها من خلال تقلده لعدة مناصب سامية من المسؤولية سيمكنه لا محالة من أداء مهمته على أحسن وجه كرئيس لهذه المؤسسة الوطنية الهامة".
وأشاد بنشماش بـ"العمل الجاد والمسؤول والمثمر الذي يقوم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، كمكون وفاعل اقتصادي نشيط ذي مؤهلات وإمكانيات هامة أغنت التركيبة المتنوعة التي يتميز بها المجلس"، يقول البلاغ.
وأكد الرئيس أن مجلس المستشارين منفتح على كل الآراء والأفكار والمبادرات، وكذا جميع أشكال التعاون والتفاعل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة نموذج تنموي جديد مبتكر ومتضامن، تحت قيادة الملك محمد السادس.
من جهته، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدور الحيوي الذي يلعبه مجلس المستشارين في إطار الوظائف الجديدة التي أعطاها له الدستور، والعمل الجاد لرئيسه حكيم بنشماش، معربا في هذا الصدد عن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس المستشارين من أجل إبراز الدور الهام والمركزي الذي تلعبه المقاولة داخل النسيج المجتمعي والمؤسساتي الوطني.
واستعرض صلاح الدين مزوار الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في خلق الثروة وتحقيق الاستثمار وفرص الشغل والتنمية المستدامة في تكامل مع القطاع العام، في إطار استراتيجي بينهما، من أجل بلورة رؤية موحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على أهمية العمل المشترك لجميع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل التجاوب مع حاجيات وانتظارات المجتمع، وتخطي الصعوبات التي تعرفها المقاولة المغربية.