"وفا كاش" تطلق "جيبي" للأداء بالهواتف النقالة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "وفا كاش"، التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية، إطلاق تطبيق "جيبي" لخدمة الأداء عن طريق الهاتف المحمول، الموجهة إلى المهنيين والأفراد.

وقالت سميرة خمليشي، الرئيسة المديرة العامة لشركة "وفا كاش"، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار استمرار الشركة في توفير خدمات رقمية متطورة للزبناء المغاربة، الراغبين في التوفر على آليات الأداء عبر المنصات الرقمية للهواتف الذكية التي توفرها "وفا كاش".

وأوضحت خمليشي، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، أن تطبيق "جيبي" سيتيح للشركة المحافظة على دورها الريادي في مجال التحويلات المالية.

وأضافت المتحدثة: "من شأن هذا العرض الجديد المساهمة في تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية الأساسية لأوسع شريحة من فئات المجتمع، وهو ما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى محاربة القطاع غير المنظم، وتحسين الإدماج المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا".

وتتيح تطبيق خدمة "جيبي" و"جيبي برو" فتح حساب للدفع يمكن تزويده برصيد مالي والأداء لدى التجار، وإرسال الأموال من وإلى الهواتف النقالة والأداء على منصات الإنترنيت ومحاكاة مصاريف التحويل وغيرها من الخدمات الأخرى.