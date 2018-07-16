مشاكل وتحديات المقاولات المغربية .. الوطن يحتاج تأهيل قاطرة التنمية

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن النسيج المقاولاتي بالمغرب، المتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في عملية التنمية؛ "إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتضمن عددا لا يستهان به من فرص العمل، وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة".

وخلال كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من طرف فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع: "دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، بحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير العدل، شدد بنشماش على أن "هذه المقاولات تعتبر فضاء لتشجيع روح المبادرة الذاتية، ولها أثر إيجابي على تماسك النسيج الاقتصادي ومحاربة الفقر والاندماج الاجتماعي"، معتبرا أن لها دورا محوريا وحيويا في النمو الاقتصادي وخلق الثروة، وهي بذلك تشكل العمود الأساسي لأي اقتصاد صاعد وحديث.

واعترف "كبير المستشارين" بأن هذه المقاولات لا تحقق من الناتج الداخلي الوطني الخام سوى 20 %، بسبب عدد من الصعوبات التي تواجهها رغم أن قانون المالية لسنة 2018 خصص عددا من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للتخفيف من الضغط الضريبي الذي تشتكي منه، بالإضافة إلى بذل السلطات العمومية، منذ سنوات، لعدة مجهودات واتخاذها للعديد من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية والضريبية، وتبنيها لعدة برنامج لتأهيل وتطوير ودعم وتحفيز المقاولة المغربية، وبالخصوص الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأكد رئيس الغرفة البرلمانية الثانية أن المقاولات تواجه تحديا مرتبطا بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، فـ"رغم بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية، والتي لا يسع المجال لذكرها (كعملية مساندة وبرنامج امتياز)، فإن هذا المشكل ما يزال مطروحا ويتمثل بالأساس في ضعف قدرات المقاولات الذاتية للتمويل، وصعوبة الحصول على التمويل الكافي لتمويل مشاريعها وضعفها وعدم تغطيها لكل حاجياتها، وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر، وضعف على مستوى الضمانات المقدمة إلى المؤسسات البنكية والمصرفية".

وأضاف بنشماش: "هذا ما ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية لهذه المقاولات، وأيضا حتى على تأمين استمراريتها وعيشها، كما يطرح في هذا السياق إشكال النظام البنكي في علاقته بهذا النوع من المقاولات بحيث يجب على النظام البنكي أن يكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس، زيادة على هشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويظهر ذلك من خلال ضعف ما تمثله في الاقتصاد الوطني، في حين إن المقاولات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات على الرغم من قلة عددها تستحوذ على نسبة كبيرة من الخيرات، إضافة إلى ضعف المردودية الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، زيادة على عدم وضوح السياسات المعتمدة لدعم هذه المقاولات، والمشاكل الناتجة عن التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة".

واعتبر المسؤول نفسه أن المقاولات تعاني أيضا من الإشكال المرتبط بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، داعيا إلى إعادة النظر في النظام المعتمد بخصوص التكوين والتكوين المستمر، "الذي يجب إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر وإعادة التأهيل محددة الأهداف وتستجيب لحاجيات هذه الفئة من المقاولات"، يقول كبير المستشارين.

"لا يجب الاستسلام للإفراط في التفاؤل في ما يتعلق بمآل المقاولات الصغرى والمتوسطة على المدى المتوسط والبعيد"، يقول المتحدث، مبررا ذلك بأن "التحديات التي تواجه هذا النوع من المقاولات ترجح احتمال تفاقم مشاكلها في ظل غياب التفكير والإدراك العميق للتحديات المستقبلية التي ستواجهها في ظل العولمة، لذلك لابد من توفر رؤية مستقبلية بعيدة المدى والبحث عن سبل مواجهة ما ينتظرها من خلال تبني حلول بنيوية وعميقة".

ومواصلة في تشخيص الوضع، قال رئيس الغرفة الثانية إن "المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا تعاني اليوم من أزمة نصوص تشريعية أو نصوص قانونية لأنه تمت المصادقة خلال السنوات الأخيرة على عدد من النصوص القانونية، وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة، وتنخرط فيه كل القطاعات الحكومية، بشكل فعلي وجدي، دون الركون فقط إلى تكرار التشخيصات نفسها التي لا يختلف عليها أحد، بل تحتاج إلى الإرادة القوية في زمن يعرف فيه عالم المقاولة والاقتصاد تحولات جذرية كبيرة، سريعة، ومعقدة في ظل عولمة الاقتصاد وانتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيات الجديدة التي تفرض على المقاولات المغربية مواكبة التحديات المترتبة عن هذه التحولات الكبرى".

وختم بنشماش كلمته الافتتاحية بالتأكيد على وجوب تأهيل المقاولات لمواجهة التنافسية القوية المفروضة من قبل السلع الأجنبية المتدفقة على السوق الوطنية والعالمية على حد سواء، وعصرنة طرق تدبيرها وتسييرها، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ما يتعلق بالتصنيع والتسويق، وحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد والمناسب للموارد البشرية والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيرية تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار وخلق ومتابعة كل الفرص التي يتيحها محيط المقاولة.