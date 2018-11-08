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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تصادق على خوصصة فندق "المامونية" ومحطة "تاهدرات"

الحكومة تصادق على خوصصة فندق "المامونية" ومحطة "تاهدرات"

الحكومة تصادق على خوصصة فندق "المامونية" ومحطة "تاهدرات"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 08 نونبر 2018 - 18:30

صادقت حكومة العثماني، اليوم الخميس، على خوصصة مقاولات عمومية جديدة في خطوة تهدف إلى تقليص عجز ميزانية الدولة في قانون المالية المقبل.

وبعد العرض الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، وافق المجلس الحكومي على تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ويتعلق الأمر بكل من فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، والمحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.

وقال بلاغ صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة: "ستتم إضافة المؤسستين المشار إليهما إلى لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية".

المصدر الحكومي أشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه "يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية".

وتراجعت الحكومة، ضمن هذا المشروع، عن خوصصة شركات كانت مدرجة ضمن القائمة الأولية؛ وذلك بـ "النظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين".

والشركات الخمس التي تم التراجع عن خوصصتها هي مركب النسيج بفاس ""COTEF، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب "SOCOCHARBO"، ومصنع الآجور والقرمود "BTNA"، والشركة الشريفة للأملاح "SCS"، وفندقي "أسماء" و"ابن تومرت".

وكان المغرب قد شرع في برنامج للخوصصة بهدف تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة التي كانت تتولاها الدولة، بهدف تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية.

ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير بنشعبون بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للعام المقبل، فإن إعادة هيكلة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية ستمكن من ضخ أموال جديدة في خزينة الدولة تقدر بحوالي 7 مليارات درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - بطليموس الخميس 08 نونبر 2018 - 18:39
لمذا لا تخوصص الحكومة وتجلب لنا حكومة افرادها من ايسلندا او النرويج فقط ل 5 سنوات .
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253
2 - مواطن الخميس 08 نونبر 2018 - 18:41
ليس العيب غي الخوصة ولكن الاموال المحصل علبها هل يتم استثمارها في مشاريع اخرى او يتم تسديد القروص التي،على عاتق الدولة .
ام فقط يتم صرفها في اشياء لا تعود بالنفع على الوطن و المواطن .
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93
3 - Said الخميس 08 نونبر 2018 - 18:43
تبيعون الحجر والبشر ...سمحتم بإدخال الافارقة فقط لأخذ المال من اجل حماية حدود أوربا ...بصراحة لا ملة ولا اخلاق...انا كنعرف لبللد غارقة اش جايبا لشي اي جي في موازين سيارات كهربائية..مجلس المستشارين ....أنتم السبب في الأزمة ....المهم حكومات كلهم بحال بحال لا شيء جديد المغرب مشا؟ مشا ...لكأس العالم هههه
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89
4 - abdou الخميس 08 نونبر 2018 - 18:47
Il ne reste que la koutoubia a marrakech .a vendre aussi .
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55
5 - مراكشي الخميس 08 نونبر 2018 - 18:47
شي نهار نفيقو نلقاو العثماني باع الشعب
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90
6 - المغرب كيتباع الخميس 08 نونبر 2018 - 18:48
المغرب يباع بالتقسيط وبابخس الأثمان. هل الانتخابات تعني أن تأتي حكومة وتضرب القدرة الشرائية للمواطنين و ترفع الأثمان وتجمد الأجور و تبيع ممتلكات الشعب. لا. ليس لديكم الحق في بيع ممتلكات الشعب. اللهم ان هذا منكر. انظروا ماذا وقع لسامير بالمحمدية كمثال. الحكومة تعيث في المغرب فسادا.
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80
7 - aziz الخميس 08 نونبر 2018 - 18:48
انها من رموز السيادة الوطنية فلا تتلاعبوا بمفاخرنا ومعالمنا يا ...انكم راحلون راحلون طوعا او قسرا.وسيرميكم التاريخ الى مزابله النتنة.
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62
8 - مجد الخميس 08 نونبر 2018 - 18:50
اين المحاسبة عليكم تنوير الرأي العام ب الحصيلة السنوية ل 4سنوات(BILAN) ؤ لا عفا الله عما سلف
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34
9 - amine الخميس 08 نونبر 2018 - 18:51
il faut tous privatiser , au moins on va gagner des taxes au lieu que l'argent de ces organismes comme mamounia sont controlé par CDG et ONCF
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7
10 - حسن لايف الخميس 08 نونبر 2018 - 18:52
لم يبق لك اسي العثماني الا المقابر فمستقبلها واعد
. فعندما ستقوم بخوصصتها ستنتعش شركات المبيدات السامة مثل الفنيدة ديال الفار ويكثر الانتحار وينقص معدل البطالة وبذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجرة واحدة.
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25
11 - المغربي الخميس 08 نونبر 2018 - 18:53
الراعي ملقا ما ايدير ابدا ايقطع فحوايجوا.......والله او عندكم مال قارون ما ايبان عليكم والو. ابقاوا اتلعبوا راه الحل معروف حتى عند حسادنا.
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26
12 - صلاح الخميس 08 نونبر 2018 - 18:53
البلاد مشات أحمادي مع هاد الحكومة ...
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35
13 - غيورة على الوطن الخميس 08 نونبر 2018 - 18:55
بعدما تم اختيار فندق "المامونية" مؤخرا كأحسن فندق في العالم من حيث جودة الخدمات و عدد الأسرة..و معايير أخرى،هكذا يتم التخلي عن "جوهرة ثمينة" بكل سهولة بخوصصته فقط لأن الأشخاص الذين "وليناهم أمورنا" لا يفقهون شيئا في المالية و الإقتصاد و يبحثون عن الحلول السريعة و السهلة لملئ الخزائن التي لن تمتلئ أبدا..
أما عن المحطةالحرارية "تاهدارت" ألا يمكن أن نستغلها لسد و لو جزء يسير من عجز الميزانية الطاقية للمملكة المغربية؟
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29
14 - mouatine الخميس 08 نونبر 2018 - 18:59
محطة تهدارت تدر على المكتب الوطني للكهرباء و الماء مداخيل تمكنه من التوازن المالي الهش. بيع هذه المحطة ينذر بأزمات جديدة للمكتب و بالتالي يستهدف أمن الغاربة في تزويدهم بالكهرباء و الماء الصالح للشرب.
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