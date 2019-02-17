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الرئيسية | مال وأعمال | النفطيون يرفضون قرار الدوادي ويخشون إضرار التسقيف بالاقتصاد

النفطيون يرفضون قرار الدوادي ويخشون إضرار التسقيف بالاقتصاد

النفطيون يرفضون قرار الدوادي ويخشون إضرار التسقيف بالاقتصاد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 17 فبراير 2019 - 23:00

بعد الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص موضوع تسقيف أسعار المحروقات، والذي اعتبر فيه أن هذا التوجه "غير قانوني ولن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية"، قال عادي الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، إن "مجلس الكراوي" توصل إلى هذا الأمر بعد مشاورات عدة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

واستغرب رئيس تجمع النفطيين عدم تقبل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لهذا الرأي باعتباره "سياسيا" كما يدعي المسؤول الحكومي، مضيفاً: "لا يمكن أن تُفعل الدولة مجلس المنافسة بعد سنوات من الجمود، لنقول اليوم إن قراراته غير صائبة. هذا أمر غريب فعلاً".

وكان الداودي هاجم مجلس المنافسة لحظات بعد صدور رأيه الاستشاري، واعتبر أن "تقييم العمل الحكومي خطأ سقط فيه مجلس المنافسة"، وزاد: "أتمنى ألا يتكرر ذلك لأن هذا سيطرح مشكلا ويجعلنا نتساءل هل مجلس المنافسة مؤسسة للمُعارضة؟".

وحول مواصلة الجدل المتعلق بالمحروقات، أوضح عادل الزيادي، في تصريح لهسبريس، أن الشركات العاملة بالقطاع "لا تفهم السبب الحقيقي وراء استمرار هذا الجدل، لأنه لا يوجد أي مشكل في الأصل"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر "أرخص دولة في محيطها المتوسطي من حيث الأسعار".

وأكد المتحدث أن تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب هي "اليوم واضحة ويحددها السعر العالمي والضريبة على الاستهلاك الداخلي؛ وذلك بنسبة 90 في المائة"، وزاد متسائلا: "إذن ماذا تبقى لنا من أرباح؟".

ونفى الزيادي أن يكون توقف الشركة المسؤولة عن تكرير البترول بالمغرب خلق مشاكل على مستوى أسعار المحروقات، وقال: "محطة المحمدية لا علاقة لها بقطاع الأسعار، ولا يوجد أي مشكل في التزويد لأن المهنيين يقومون بدورهم على أكمل وجه، خصوصا على مستوى تزويد السوق وتطوير الاستثمار في المخزون الاحتياطي"، وأضاف أنه في خمس سنوات تقريبا خصصت برامج في هذا الصدد بقيمة 10 ملايير درهم.

وجدد المصدر ذاته تأكيده أن قرار الوزير تسقيف المحروقات سيعود بالقطاع إلى الوراء ويكبد الدولة خسائر مادية هائلة بعدما رفعت يدها سابقاً عن الدعم، أي إنه في حالة ارتفاع أسعار المحروقات بعد مرحلة التسقيف فإن الحكومة مطالبة بتسديد الفرق.

وتابع عادل الزيادي بأن "شركات النفط الفاعلة تقوم بدورها في إطار عقد برنامج مع الحكومة، يوجد ضمنه تحرير السوق وخلق استثمارات جديدة في قطاعات التخزين والمخزون الاحتياطي، وتحديث المحطات وتغيير العقود مع أرباب المحطات".

وسبق للحسن الداودي أن كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة.

وفي حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، حسب إفادات سابقة للحسن الداودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - samsam الأحد 17 فبراير 2019 - 23:19
مشيرا إلى أن المغرب يعتبر "أرخص دولة في محيطها المتوسطي من حيث الأسعار"
الله يلعن اللي ما يحشم!!!!
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62
2 - ملاحظ الأحد 17 فبراير 2019 - 23:23
السيد رئيس تجمع البتروليين المغاربة عادل الزيادي متخوف من التسقيف و أن ذلك يضر بالدولة من خلال تراجع مداخيلها.....الله اكبر على شجع البرجوازية و عطفها على البلاد المغربية....و ماذا عن المواطن المغربي المقهور و المهزوم و المثقل بالزيادات المتتالية من يقف و يدافع عنه......لله في خلفه شؤون
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57
3 - زمان حائر.. الأحد 17 فبراير 2019 - 23:27
أصبح المواطن المغربي لاهم له إلا ترقب اثمان السوق للمحروقات فإذا انخفضت يحرك سيارته لقضاء مآ ربه وإذا ارتفعت يتركها مركولة ويعتمد على رجليه او وسيلة نقل بسيطة تناسب دخله الهزيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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40
4 - نعمان الأحد 17 فبراير 2019 - 23:33
الفقيه لي كنتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو، قلنا منذ البداية إن تعيين الكراوي على رأس المجلس رسالة دعم واضحة من المخزن لدعم لوبي المحروقات ضد الشعب، من يتأمل رأي المجلس يجده مليئ بالتناقضات و تبريراته سياسية لا علاقة لها بالمطلوب من المجلس، ما معنى أن ينتقد تحرير الأسعار و يرفض التسقيف ؟؟؟ تحرير الأسعار مرتبط بالمراقبة و تدخل الدولة لمنع الإحتكار أما غير ذلك فهذه سرقة مقنعة
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5 - red الأحد 17 فبراير 2019 - 23:34
متسائلا: "إذن ماذا تبقى لنا من أرباح؟"
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20
6 - mosi. الأحد 17 فبراير 2019 - 23:40
إضرار التسقيف بالاقتصاد...
هل تقصدون بالاقتصاد حساباتكم البنكية السمينة...
وا عطيو غير لهادوك الموظفين اللي كايخدمو عندكوم فالمحطات الحقوق دياولهوم...الله يلعن اللي ما يحشم.
بينما تجد في هذا الوطن عينة من الاغنياء تتصدق على الفقراء سرا تجد من جهة اخرى عينة عماها الجشع و الطمع و لا تنفك تدافع عن مزارع ريعها علانية بلا حيا بلا حشمة...
ما كرهتوش كون تمصو الدم ديال هاذ الشعب دعيناكوم لله يا قطيع البق.
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11
7 - سعاد القنيطره الأحد 17 فبراير 2019 - 23:44
قراء هسبريس بنكران باع شعب لارباب محطات توزيع لمحروقات حين حدف لمقاصه وزاد 3دراهم للتر في ثمن لغزوال وقرب سعر لبنزين بفارق 70سنتم رغم ان ضرلءيب لغزوال مرتفعه بنكران خطته تركيع لمغاربه وبيع شعب لسماسره لوبيات ولمكتب كهرماء وطريق سيار وهو سبب تعاست لمغاربه حين مرر قرارات انثقاميه وحقوده لضرب العامل ولمثقاعد ولموظف لبسيط وطالب معاشو حين خوصص تعليم ولستشفاء وحرض على مقاطعت 3شركات تضرر منه187الف فلاح رمو حليبهم للخلاء وطرد حوالي 48الف عمال واراض طرد شركة حليب سنترال لانه تساعد العامل والفلاح بنكران وحزبه اراض اشعال لفتنه في لبلاد وبيعه لادروغان ولتركيا اقتصاديا ثقافيا وبافلامه ومسلسلاته زنى ولفساد وفتح طريق لشركة حليب جودة ان تستورد ملاين لكلوات من لغبرا تمزج مع الماء وتباع للمواطن ب7دراهم لتر ليس في حب لمستهلك بل تطاحن سياسي واحتقار وتركيع لمغاربه لان سعب لم يصوط بالاجماع لحزب تجار الدين كيف لارباب محطات توزيع المحروقات ان يتنازلو على مداخيلهم وارباح اصبحت بالملاير يقولون لايهم سمير تعمل او لاتعمل لتمرير لبترول نحن قادرون على اغراق لمغرب بترول لاكن اتركونا ننهب لملاير بمساعدت خطت بنكرات
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1
8 - مقارنة الثمن الأحد 17 فبراير 2019 - 23:50
سنة 1995 ثمن البترول للبرميل 65 إلى 70 دولار، والثمن في محطة البيع بالتقسيط هو 5 درهم.
اليوم ثمن البترول في السوق العالمي للبرميل ما بين 48 و 53 دولار والثمن في محطة التقسيط هو تقريبا 10 درهم ضعف ثمن 1995 عندما البترول مما هو عليه الآن في السوق العالمية
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4
9 - Ali الأحد 17 فبراير 2019 - 23:51
(وجدد المصدر ذاته تأكيده أن قرار الوزير تسقيف المحروقات سيعود بالقطاع إلى الوراء ويكبد الدولة خسائر مادية هائلة بعدما رفعت يدها سابقاً عن الدعم، أي إنه في حالة ارتفاع أسعار المحروقات بعد مرحلة التسقيف فإن الحكومة مطالبة بتسديد الفرق.)
يبدو انك مافاهم والو او تريد ان تستحمر عقول المغاربة
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3
10 - donkichotte الأحد 17 فبراير 2019 - 23:55
النفطيون يرفضون قرار الدوادي ويخشون إضرار التسقيف بالاقتصاد ولا أحد يخشى الإضرار بالمسكين و الدرويش
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1
11 - عبد الله الأحد 17 فبراير 2019 - 23:56
رئيس باترونا البتروليين يتفق فيما ذهب إليه مجلس المنافسة.هذا يأكد منطقيا موقف وزير الحمامة الداودي .بمعنى ان رأي مجلس المنافسة في مصلحة باترونا شركات البترول بالمغرب .اين حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي .ان صحت هذه الأخبار .........؟؟؟؟؟؟
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12 - المقاطع المحبوب الأحد 17 فبراير 2019 - 23:59
ولازلنانترقب كلام الحسن الداودي
وهوتسقيف ثمن المحروقات ابتداء
من بداية مارس القادم على أبعد
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13 - فريد الاثنين 18 فبراير 2019 - 00:05
ça c'est un raisonnement de la bourgeoisie ? aywa et qu'en est-il du pauvre citoyen
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14 - chido الاثنين 18 فبراير 2019 - 00:07
اظن ان مجلس المنافسة وضعت له ميزانية من اموال دافعي الضرايب من الشعب المغلوب.واظن ان راوتب موظفي هذا المجلس اعلاها 50.000 درهم بدون تعويضات اخرى .كيف يمكن ان يكون هذا المجلس او مجالس اخرى لصالح الشعب المتواضع.اظن ان قطعة الحلوى تقطع في اعلى المستويات.فلا ثقة في الدولة ولا المجالس ولا الحكومة ولا غيرهم.لان اي دعم للفقراء يلقى رفض من كوليس ودهاليس الدولة.
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