"إيكوبوكس" حاوية مغربية ذكية تُوفر "الويفي" وشحن الهواتف مجاناً

هسبريس - يوسف لخضر

منذ خمس سنوات تعمل المقاولة المغربية الخاصة AccessPub على الترويج أكثر لأحد مشاريعها الذكية الناجحة، وهو عبارة عن حاوية نفايات ذكية متنقلة تُوفر خدمات مجانية للعموم.

يتعلق الأمر بحاوية نفايات متنقلة باسمEcoBox ، تشتغل حصرياً بالطاقة الشمسية، وتوفر خدمة "الويفي"، وشحناً سريعاً للهواتف والأجهزة الإلكترونية وإضاءة من نوع Led، إضافة إلى صندوق لفرز النفايات.. وكل ذلك مجاناً.

وتشتغل المقاولة صاحبة هذا المشروع، في مجال التواصل والإشهار المادي والرقمي، ونجحت في توسيع تواجد حاوياتها الذكية وطنياً على مستوى عدد من المواقع، منها ميناء طنجة المتوسط ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء ومطار مراكش ومدينة الرباط، بما مجموعه حوالي 300 حاوية "إيكوبوكس" على الصعيد الوطني.

ويقوم النموذج الاقتصادي للمقاولة، التي تشغل 60 أجيراً بعدما تأسست سنة 2016، على العرض الرقمي والمادي، واختارت لنشاطها اسماً مركباً مما سبق "Phygital".

وتعتمد المقاولة في انتشارها السريع على كون منتجاتها وخدماتها مجانية، حيث تقوم بتثبيت هذه الحاويات مجاناً دون أن يضطر أي شخص إلى دفع أي مقابل مالي، سواء الجماعة أو أي شخص آخر.

وقال عدنان مُقتبل، المدير العام للمقاولة التي يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، إن المقاربة التي اعتمدها "أكسيس بيب" مُواطنة ومشروعها مغربي 100 في المائة من الفكرة وصولاً إلى التصميم.

وأضاف مقتبل، في تصريح لهسبريس، "بعد دراستي في الخارج، اخترت العودة إلى المغرب للمساهمة في تنمية بلدي والمساعدة في تطور الشباب المغربي".

ويعتبر مُقتبل أن مشروع "إيكوبوكس" حلٌ مبتكر لإشكالية تدبير النفايات، كما يشير إلى أنه مشروع بيئي وتربوي في آن واحد، ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين.

وتتيح هذه الحاويات الذكية صبيب أنترنيت بـ30 جيغا بايت لكل واحدة في اليوم، أما الشحن السريع للأجهزة الإلكترونية فيتم عبر منفذ USB للأجهزة الإلكترونية بفضل لوحات شمسية، كما توفر إضاءة على شعاع بـ15 متراً، وهي خدمات يُراد منها جلب اهتمام المارين من قربها، وبالتالي الانخراط في حماية البيئة عبر تملك فكرة فرز النفايات.

وتُكلف الحاوية الواحدة مقاولة Access Pub حوالي 30 ألف درهم، إضافة إلى تكاليف أداء اشتراكات الأنترنيت والفُرق التي تتكلف بجمع النفايات التي يتم وضعها في الحاويات.

وتعمل المقاولة على جمع هذه النفايات، التي تكون في أغلبها قابلة للتدوير، في مستودع بالقُرب من مركب مولاي عبد الله الرياضي، ويصل ما يتم تجميعه على مستوى الرباط من خلال 30 حاوية "إيكوبوكس" زهاء 1.5 طن في الأسبوع.

ونهاية كل أسبوع، بعدما يتم الفرز النهائي لهذه النفايات في وحدة إنتاجية تابعة للمقاولة من قبل عاملين، يتم بيع النفايات النهائية المُفرَزة للمُهتمين، وهذا ما يوفر للمقاولة مورداً ثانياً لها إلى جانب الإشهار.

ويؤكد مسؤولو المقاولة أن التجربة، التي تمت في حي الرياض بالرباط، عن طريق تثبيت 30 حاوية "إيكوبوكس" أبانت عن تجاوب جيد للمارين معها، ناهيك عن اهتمام مُعلنين كثر بفضاءات الإشهار التي توفرها.

وتفيد إحصائيات وفرتها المقاولة لهسبريس أن الجمهور المستهدف لكل حاوية ذكية واحدة يُقدر بحوالي 8000 راجل و2000 سيارة في اليوم، ناهيك عن جمع أكثر من طن من النفايات في الأسبوع، أما عدد عمليات الربط عبر الأنترنيت فيصل إلى 3000 اتصال في اليوم.

وأشار مُقتبل، وهو خريج الجامعة البريطانية Essex، في إفاداته لهسبريس حول هذا المشروع إلى أن "إيكوبوكس وسيلة فعالة لتشجيع المواطنين على فرز النفايات، وهي إشكالية يحتاج المغرب لإيجاد حلول لها بشكل عاجل".

وأكد أن هذا المشروع "لا يهدف فقط إلى حماية البيئة، بل أيضاً إلى تقديم خدمات مجانية ومفيدة للمواطنين. ومن أجل ضمان نموذج اقتصادي مستدام يتيح "إيكوبوكس" مساحتين إشهاريتين للمُعلنين".

وتتوفر Access Pub على وحدة إنتاجية على مساحة ألف متر مربع بعين عتيق، نواحي الرباط، مُجهزة بآليات لإنجاز أي نشاط متعلق بالحديد والصلب، وتركز اليوم جهودها من أجل إنجاز أكثر من 400 "إيكوبوكس" موزعة على تراب المملكة.