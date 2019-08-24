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الرئيسية | مال وأعمال | "إيكوبوكس" حاوية مغربية ذكية تُوفر "الويفي" وشحن الهواتف مجاناً

"إيكوبوكس" حاوية مغربية ذكية تُوفر "الويفي" وشحن الهواتف مجاناً

"إيكوبوكس" حاوية مغربية ذكية تُوفر "الويفي" وشحن الهواتف مجاناً
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 24 غشت 2019 - 11:00

منذ خمس سنوات تعمل المقاولة المغربية الخاصة AccessPub على الترويج أكثر لأحد مشاريعها الذكية الناجحة، وهو عبارة عن حاوية نفايات ذكية متنقلة تُوفر خدمات مجانية للعموم.

يتعلق الأمر بحاوية نفايات متنقلة باسمEcoBox ، تشتغل حصرياً بالطاقة الشمسية، وتوفر خدمة "الويفي"، وشحناً سريعاً للهواتف والأجهزة الإلكترونية وإضاءة من نوع Led، إضافة إلى صندوق لفرز النفايات.. وكل ذلك مجاناً.

وتشتغل المقاولة صاحبة هذا المشروع، في مجال التواصل والإشهار المادي والرقمي، ونجحت في توسيع تواجد حاوياتها الذكية وطنياً على مستوى عدد من المواقع، منها ميناء طنجة المتوسط ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء ومطار مراكش ومدينة الرباط، بما مجموعه حوالي 300 حاوية "إيكوبوكس" على الصعيد الوطني.

ويقوم النموذج الاقتصادي للمقاولة، التي تشغل 60 أجيراً بعدما تأسست سنة 2016، على العرض الرقمي والمادي، واختارت لنشاطها اسماً مركباً مما سبق "Phygital".

وتعتمد المقاولة في انتشارها السريع على كون منتجاتها وخدماتها مجانية، حيث تقوم بتثبيت هذه الحاويات مجاناً دون أن يضطر أي شخص إلى دفع أي مقابل مالي، سواء الجماعة أو أي شخص آخر.

وقال عدنان مُقتبل، المدير العام للمقاولة التي يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، إن المقاربة التي اعتمدها "أكسيس بيب" مُواطنة ومشروعها مغربي 100 في المائة من الفكرة وصولاً إلى التصميم.

وأضاف مقتبل، في تصريح لهسبريس، "بعد دراستي في الخارج، اخترت العودة إلى المغرب للمساهمة في تنمية بلدي والمساعدة في تطور الشباب المغربي".

ويعتبر مُقتبل أن مشروع "إيكوبوكس" حلٌ مبتكر لإشكالية تدبير النفايات، كما يشير إلى أنه مشروع بيئي وتربوي في آن واحد، ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين.

وتتيح هذه الحاويات الذكية صبيب أنترنيت بـ30 جيغا بايت لكل واحدة في اليوم، أما الشحن السريع للأجهزة الإلكترونية فيتم عبر منفذ USB للأجهزة الإلكترونية بفضل لوحات شمسية، كما توفر إضاءة على شعاع بـ15 متراً، وهي خدمات يُراد منها جلب اهتمام المارين من قربها، وبالتالي الانخراط في حماية البيئة عبر تملك فكرة فرز النفايات.

وتُكلف الحاوية الواحدة مقاولة Access Pub حوالي 30 ألف درهم، إضافة إلى تكاليف أداء اشتراكات الأنترنيت والفُرق التي تتكلف بجمع النفايات التي يتم وضعها في الحاويات.

وتعمل المقاولة على جمع هذه النفايات، التي تكون في أغلبها قابلة للتدوير، في مستودع بالقُرب من مركب مولاي عبد الله الرياضي، ويصل ما يتم تجميعه على مستوى الرباط من خلال 30 حاوية "إيكوبوكس" زهاء 1.5 طن في الأسبوع.

ونهاية كل أسبوع، بعدما يتم الفرز النهائي لهذه النفايات في وحدة إنتاجية تابعة للمقاولة من قبل عاملين، يتم بيع النفايات النهائية المُفرَزة للمُهتمين، وهذا ما يوفر للمقاولة مورداً ثانياً لها إلى جانب الإشهار.

ويؤكد مسؤولو المقاولة أن التجربة، التي تمت في حي الرياض بالرباط، عن طريق تثبيت 30 حاوية "إيكوبوكس" أبانت عن تجاوب جيد للمارين معها، ناهيك عن اهتمام مُعلنين كثر بفضاءات الإشهار التي توفرها.

وتفيد إحصائيات وفرتها المقاولة لهسبريس أن الجمهور المستهدف لكل حاوية ذكية واحدة يُقدر بحوالي 8000 راجل و2000 سيارة في اليوم، ناهيك عن جمع أكثر من طن من النفايات في الأسبوع، أما عدد عمليات الربط عبر الأنترنيت فيصل إلى 3000 اتصال في اليوم.

وأشار مُقتبل، وهو خريج الجامعة البريطانية Essex، في إفاداته لهسبريس حول هذا المشروع إلى أن "إيكوبوكس وسيلة فعالة لتشجيع المواطنين على فرز النفايات، وهي إشكالية يحتاج المغرب لإيجاد حلول لها بشكل عاجل".

وأكد أن هذا المشروع "لا يهدف فقط إلى حماية البيئة، بل أيضاً إلى تقديم خدمات مجانية ومفيدة للمواطنين. ومن أجل ضمان نموذج اقتصادي مستدام يتيح "إيكوبوكس" مساحتين إشهاريتين للمُعلنين".

وتتوفر Access Pub على وحدة إنتاجية على مساحة ألف متر مربع بعين عتيق، نواحي الرباط، مُجهزة بآليات لإنجاز أي نشاط متعلق بالحديد والصلب، وتركز اليوم جهودها من أجل إنجاز أكثر من 400 "إيكوبوكس" موزعة على تراب المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - simou السبت 24 غشت 2019 - 11:23
مزيان يكونو عندنا بحال هاد البوادر الطيبة والمضرة لدخل
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35
2 - الغيور السبت 24 غشت 2019 - 11:25
التمس من الرجال الأعمال المغاربة الحقيقيمن وليس المزيفن تغيير العقلية البناء والعقار والمطاعم والمقاهي وتركيز على صناعة وتكنولوجيا
الدولة يكفي مضيعة الأموال في المهرجانات تافهة وتشجيع الشباب
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56
3 - محمد المانيا السبت 24 غشت 2019 - 11:31
سيأتي أصحاب السوابق العدلية. ويقفوا بجانبها و يفرض على كل من أراد شحن هاتفه أن يؤدي. كيفما يفعلون في نقطة العبور بطنجة . يستولوا على البطاقة الصفراء و هي بطاقة تملأ في الخروج. و يفرض عليك أن تؤدي. و هذه البطاقة لا تجدها إلا في جيوبهم.
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58
4 - عصام السبت 24 غشت 2019 - 11:32
اعطيها أسبوع، على الأبعد أسبوعين، قبل أن يتم تخريبها أو سرقتها وبيعها.
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39
5 - الطاطاوي السبت 24 غشت 2019 - 11:34
ها العار غير حافضوا على التارووات دالبلاستيك وديال الحديد.
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18
6 - ناصح امين السبت 24 غشت 2019 - 11:37
فكرة رائعة وسلوك حضاري راقي فحبذا لو اعطت اهتمام اكثر للنفايات الالكترونية (الشاحن..والهواتف المكسرة...)لما لها من أخطار على البيئة
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16
7 - Mounir السبت 24 غشت 2019 - 11:38
يجب الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي, اما استوراد التيكنولوجيا المتقدمة لاناس مازالو بحاجة الى العليم لن يعطي نتيجة والنتيجة ستكون الخراب
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-7
8 - .... السبت 24 غشت 2019 - 11:40
أودي ماكرهناش يكون المغرب فمصاف البلدان المتقدمة و لكن نطلبوا الله عز وجل مزيد من التقدم و الازدهار
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12
9 - outati السبت 24 غشت 2019 - 11:45
بانت ليل محطوطه غير في الأماكن الذكيه موحال هدي يحطوها فالدروبه
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8
10 - مواطن السبت 24 غشت 2019 - 11:47
نحن شعب مدمر، لو وضعت هذه الحاويات الذكية في اماكن ليست مرحوسة لتمت سرقتها في اليوم الاول كما هو الحال للحاويات العادية التي المواطن المتخلف يسرقها لوضع الدقيق فيها و حتى ان كانت مستعملة فسيسرقون العجلات. راه عايشين مع بوزبال لي ولات عاشباه تعبير حنا ولاد الشعب( مو وحدة وباه الشعب)
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12
11 - Simo السبت 24 غشت 2019 - 11:56
محطة القطار المسافرين راكم نسيتوها كبنين 2 خرجات راكم نسيتوها امزيانا امحروسة خاصكم تحطوا ش 2 راها مزيانة
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1
12 - الرباطية السبت 24 غشت 2019 - 11:57
بادرة طيبة و فيها ابداع انا على يقين ان المغاربة سوف تتغير عقليتهم و يصبحو عقلية متحضرة تفكر في البيئة و الصالح العام
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3
13 - العرايشي السبت 24 غشت 2019 - 12:05
الف مبروك ولاكن عيب التكنولوجيا والازبال .ليس هناك غير حاويات الازبال لشحن الهواتف والويفي والانتضار امام حاويات الازبال وشم الرواءح الكارهة انه والله لعيب كبير واستهزاء بالمغاربة
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-5
14 - لو لجعلت كل شيء مجانا لكن السبت 24 غشت 2019 - 12:09
نتمنى أن لا يُخَرِّبها الميكروب بوزبال الحاقد والناقم على كل شيء جميل ومفيد .
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1
15 - كمال السبت 24 غشت 2019 - 12:12
هذه الشركة المغربية 100/ هي التي تستحق الاهتمام وكل الدعم ربي يبارك في امثالكم
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