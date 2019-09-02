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الرئيسية | مال وأعمال | "سامسونغ" تطرح "غالاكسي نوت 10" في المغرب

"سامسونغ" تطرح "غالاكسي نوت 10" في المغرب

"سامسونغ" تطرح "غالاكسي نوت 10" في المغرب
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:58

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة شروعها في تسويق هاتف غالاكسي نوت 10 في السوق المغربي.

وقالت المجموعة الكورية إن هذا المنتوج يشكل جيلا جديدا من الهواتف الذكية المتميزة التي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي.

وأوضحت سامسونغ، في بلاغ صحافي، أن الهاتف الجديد يتميز بشاشة لا متناهية تمنح تجربة غامرة للاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام والألعاب من طراز "أموليد". كما يوفر نوت 10 تقنيات جديدة وإمكانيات محسنة وتكاملات قوية، ما يمنح المستعملين حرية العمل بالطريقة التي تجعلهم أكثر إنتاجية.

ويمنح هذا الهاتف الجديد أداء لا مثيل له بالنسبة لمستخدمي الطاقة، مع شحن فائق السرعة في ظرف 30 دقيقة فقط، وهو ما يتيح للجهاز الاستمرار طوال اليوم. كما يستعمل نوت تقنية تقاسم الشحن اللاسلكي.

وقامت سامسونغ بتزويد الهاتف الجديد نوت 10 بأدق نظام في العالم للتبريد، ما يوفر أداء مثاليا أثناء اللعب، حيث تمنح خاصية "داعم اللعبة" إمكانية تحسين أداء اللعب واستهلاك الطاقة حسب اللعبة.

وقال دي جي كوه، الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في الشركة: "تم تصميم كل عنصر من عناصر غالاكسي نوت 10 لمساعدة المستعملين على تحقيق المزيد.. سواء لإنجاح مشاريع العمل أو لالتقاط فيديوهات ونشرها، أو لممارسة ألعابهم المفضلة على الهاتف المحمول، فإن جهاز غالاكسي نوت 10 يساعدهم على القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ...... الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:33
صراحة هاتف جد جد محترم إضافة إلى عدد من الامتيازات
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2
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