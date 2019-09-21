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الرئيسية | مال وأعمال | "كيلر ويليامز" توسع أنشطتها في إفريقيا عبر المغرب

"كيلر ويليامز" توسع أنشطتها في إفريقيا عبر المغرب

"كيلر ويليامز" توسع أنشطتها في إفريقيا عبر المغرب
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 21 شتنبر 2019 - 07:30

أعلنت كيلر ويليامز المغرب، التي دخلت في شراكة إستراتيجية مع مجموعة "مكان" المغربية، عن إطلاق أنشطتها بالمغرب في القطاع العقاري.

وقال يوسف منصور، الرئيس التنفيذي لفرع المجموعة الدولية للاستشارات العقارية (KW) في المغرب، إن التحالف مع هذه المجموعة العالمية يهدف إلى إحداث ثورة في سوق الوساطة العقارية بالارتكاز على فتح مكاتب لها بالمغرب.

وأضاف منصور، في لقاء صحافي عقده مساء الخميس: "تطمح المجموعة الجديدة إلى بلوغ أزيد من ألف وكيل، بالإضافة إلى مقاربة جديدة للأعمال تم تطويرها بواسطة كيلر ويليامز تتمحور حول برنامج تكويني مستمر مخصص لوكلاء المجموعة، الذي يركز بشكل رئيسي على نتائج تجارب جميع وكلاء المجموعة في جميع أنحاء العالم".

وأوضح المتحدث أن المجموعة اعتمدت على تكنولوجيا ستفيد كلا من المستثمرين المهتمين بفتح مكاتب جديدة، ووكلاء الشركة، والتي تسمح بالوصول إلى مجموعة من التطبيقات التي تعمل على تحسين العلاقات بين الزبناء والوكلاء، وبدأ أول مكتب للمجموعة الدولية في الاستشارات العقارية فعليا بحي أنفا بالدار البيضاء في إعداد فريق من الوكلاء".

وأعلنت المجموعة اعتمادها إستراتيجية للانتشار على المستوى الوطني، على المدى القصير في كل من طنجة والرباط ومراكش، وبعد ذلك ستتعزز هذه اللائحة بمدن منها أكادير وفاس ومكناس ووجدة.

وستمكّن شبكة كيلر ويليامز مراكزها في جميع أنحاء العالم من التعاون، لتلبية جميع احتياجات الزبناء من الشراء أو التأجير أو البيع. وبالتالي، لم تعد وكالة تعمل فقط في القطاع الذي تنشط فيه؛ ولكن يمكنها تقديم المشورة لزبنائها حول مشروع في الطرف الآخر من العالم بفضل شبكة كيلر ويليامز القوية.

إلى جانب كونها شركة عقارية مبتكرة، فإن كيلر ويليامز هي شركة ذات قيم إنسانية قوية يحرص يوسف منصور، بصفته رئيسا مديرا عاما لـ كيلر ويليامز المغرب، على الالتزام بترسيخها في المملكة.

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