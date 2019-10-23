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كُتّاب وآراء
المغرب يلجأ إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية
أفادت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المغرب اختار اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال شهر نونبر المقبل، دون أن تُفصح عن تاريخ محدد لذلك.
وأوضحت زعبول، خلال ندوة صحافية للوزارة خُصصت لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020 مساء أمس الثلاثاء، أن العملية ستتم حالما تكون ظروف السوق الدولية مناسبة من حيث أسعار الفائدة.
ولم يكشف مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن المبلغ أو العملة الخاصة بهذا الاقتراض، إذ يتم ذلك حسبهم قبل أيام قليلة من العملية، لكن يرجح أن يكون المبلغ في حدود مليار أورو أو أكثر، ما يُمثل حوالي 11 مليارات درهم.
وسبق لوالي بنك المغرب أن كشف قبل أشهر أن الخزينة العامة للمملكة تعتزم اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال السنتين الحالية والمقبلة في حدود 10 مليارات درهم لكل واحدة.
وحسب إفادات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال الندوة الصحافية، فإن المغرب لم يقترض من السوق المالية الدولية منذ سنوات، وهو ما يستوجب عليه سلك عدد من المساطر لإنجاح العملية.
ويسمح قانون المالية للسنة الحالية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 27 مليار درهم، أما السنة المقبلة فسيرتفع المسموح به بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2020 المودع لدى البرلمان إلى 31 مليار درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكســر
(( فهي هم بالليل ومدلة بالنهار )).
قضي الأمر.
Maroc est en banque route fini la faillite pas loin sytème des mafiosos politiques
يكفي انتاج الفوسفاط 6 اشهر لتسديد المبلغ
راه المشكل في زعطوت الي كلى فلوس اللبن