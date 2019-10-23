24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المحليون المغاربة يواجهون منتخبي الطوغو وغينيا (5.00)

  2. بوتين يستثني جبهة البوليساريو من حضور أول قمة روسية إفريقية (5.00)

  3. "بيجيدي" يرفض أغلبيات هجينة بمجلس جهة طنجة (5.00)

  4. بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج (5.00)

  5. مكناس.. التاريخ والذاكرة والتماس التربوي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يلجأ إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية

المغرب يلجأ إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية

المغرب يلجأ إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:35

أفادت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المغرب اختار اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال شهر نونبر المقبل، دون أن تُفصح عن تاريخ محدد لذلك.

وأوضحت زعبول، خلال ندوة صحافية للوزارة خُصصت لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020 مساء أمس الثلاثاء، أن العملية ستتم حالما تكون ظروف السوق الدولية مناسبة من حيث أسعار الفائدة.

ولم يكشف مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن المبلغ أو العملة الخاصة بهذا الاقتراض، إذ يتم ذلك حسبهم قبل أيام قليلة من العملية، لكن يرجح أن يكون المبلغ في حدود مليار أورو أو أكثر، ما يُمثل حوالي 11 مليارات درهم.

وسبق لوالي بنك المغرب أن كشف قبل أشهر أن الخزينة العامة للمملكة تعتزم اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال السنتين الحالية والمقبلة في حدود 10 مليارات درهم لكل واحدة.

وحسب إفادات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال الندوة الصحافية، فإن المغرب لم يقترض من السوق المالية الدولية منذ سنوات، وهو ما يستوجب عليه سلك عدد من المساطر لإنجاح العملية.

ويسمح قانون المالية للسنة الحالية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 27 مليار درهم، أما السنة المقبلة فسيرتفع المسموح به بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2020 المودع لدى البرلمان إلى 31 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - منير الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:40
زيدو غرقوها.. نحن نمشي في طريق الإفلاس التام..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - mustafa الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:54
بطبيعة الحال سيقترض وسيزيد من الإقتراض. فكيف سنسدد رواتب الوزراء والبرلمانيين المتقاعدين؟ ومن أين سنأدي مصاريف المهرجانات والمرتمرات واللقاءات والتعويضات الخيالية لبعض المحضوضين؟ علما أن ثروة البلاد بدوره صاحب الجلالة يتساءل أين هي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - popov الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:57
صافي خلات على البلاد، كلشي مشا غير الله يحفظ و صافي سيتم خوصصة الأوكسجين عقلو عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - مهندس فقد وعيه الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:57
كل هذه الإقتراضات أين تذهب أين تصرف من يستفيد منها مثلها مثل هبات الخليج ؟ لا نلمسها في واقعنا المعاش. ما هي فائدتها على المواطن المغربي. فاولادنا و أحفادنا سوف يدفعون ثمنها. فلوس الربا مافيهم بركا.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكســر 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - الريفي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:01
ماشي شغلي

اغرقوا بسلام

أفلسوا بسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - متتبع مغربي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:01
حسب كلام بن شعبون وزير المالية أن المغرب لم يقترض من الاسواق الدولية سنوات مضت وكيف وصل الدين الخارجي للمغرب الى اكثر من 31 مليار دولار واذا كانت الحكومة عازمة على اقتراض مليار اورو سنويا لماذا لم تتجه الى توجيه النفقات وتخفيض اجور المسؤولين والوزراء والبرلمانيين والموظفين الساميين الى حدود 30او 40 في المائة او النصف لاصحاب الأجور التي تتعدى20 مليون سنتيم شهريا كذلك لاصحاب الريع الاقتصادي واذاك ستوفر اكثر من ما ستقترض ام انهم خاءفين على جيوبهم ومستواهم المعيشي الترفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - nawaf الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:05
ما نعلمه عن القروض او الدين هو ما قاله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
(( فهي هم بالليل ومدلة بالنهار )).
قضي الأمر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - Somo الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:12
Pour le peule marocain il faut tous partir du Maroc et laisser les tous
Maroc est en banque route fini la faillite pas loin sytème des mafiosos politiques
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - hobal الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:13
مليار اورو بالنسبة لخيرات ومعادن المغرب لا شيئ
يكفي انتاج الفوسفاط 6 اشهر لتسديد المبلغ
راه المشكل في زعطوت الي كلى فلوس اللبن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.