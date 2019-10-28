مطار أكادير ثالثا في "النقل الجوي" بالمغرب

هسبريس من الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكاديرـ المسيرة خلال شهر شتنبر 2019، ما مجموعه 159 ألف و695 مسافرا، مقابل 166 ألف و668 من المسافرين في الفترة نفسها من سنة 2018.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير تمثل ما معدله 7.34 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر التاسع من السنة الجارية، والبالغ عددهم 2 مليون و176 ألف و285 مسافرا، مقابل 1 مليون و993 ألف و965 من المسافرين.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، فأشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار أكادير ـ المسيرة من هذه الحركة بلغت نسبة 7.25 في المائة، وذلك من مجموع 18 ألف و161 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في شتنبر 2019.

يشار إلى أن مطار أكادير ـ المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 538 ألف و247 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 907 آلاف و267 من المسافرين.