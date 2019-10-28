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الرئيسية | مال وأعمال | مطار أكادير ثالثا في "النقل الجوي" بالمغرب

مطار أكادير ثالثا في "النقل الجوي" بالمغرب

مطار أكادير ثالثا في "النقل الجوي" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 13:20

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكاديرـ المسيرة خلال شهر شتنبر 2019، ما مجموعه 159 ألف و695 مسافرا، مقابل 166 ألف و668 من المسافرين في الفترة نفسها من سنة 2018.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير تمثل ما معدله 7.34 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر التاسع من السنة الجارية، والبالغ عددهم 2 مليون و176 ألف و285 مسافرا، مقابل 1 مليون و993 ألف و965 من المسافرين.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، فأشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار أكادير ـ المسيرة من هذه الحركة بلغت نسبة 7.25 في المائة، وذلك من مجموع 18 ألف و161 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في شتنبر 2019.

يشار إلى أن مطار أكادير ـ المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 538 ألف و247 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 907 آلاف و267 من المسافرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسافر الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 14:13
افضل مطار هو ديل رباط والله جد سهل وسريع حتى الجمارك و الشرطة الحدود متلقاش معاهم مشاكل...
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2 - hmido الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 14:22
Agadir needs a proper airport it’s embarrassing for a region rich if potential and opportunities to promote Tourism but it must be a shock for the visitors when they land in agadir we need an airport like the Marrakech one to give that image of our country that me mean business
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