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الرئيسية | مال وأعمال | تعيين بشيري رئيسا بالنيابة لاتحاد مقاولات المغرب

تعيين بشيري رئيسا بالنيابة لاتحاد مقاولات المغرب

تعيين بشيري رئيسا بالنيابة لاتحاد مقاولات المغرب
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:13

قرّر أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة دافيد طوليدانو، تعيين محمد نور الدين بشيري على رأس أكبر تنظيم للباطرونا في المغرب، لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستعقبها انتخابات اختيار الرئيس الجديد للاتحاد، الذي سيخلف الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.

وأعلن المجلس الإداري اختيار بشيري، الذي يشغل منصب مدير عام شركة صوماكا، في منصب الرئيس المفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد ساعتين من المشاورات بين أعضائه اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء.

وقال دافيد طوليدانو، خلال ندوة صحافية عقدها مساء اليوم بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الاقتصادية، إنه جرى تحديد يوم 22 يناير 2020 كتاريخ لإجراء انتخاب الرئيس الجديد لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف طوليدانو: "أعتقد أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان سير العادي لهياكل الاتحاد العام لمقاولات المغرب".

وأشار المتحدث إلى أنه "سيتم إعلان فتح باب الترشيح، وسيقفل الترشح يوم 13 دجنبر المقبل، يعقبها اجتماع لاعتماد الترشيحات المقدمة، ليتم فيما بعد الشروع في الحملة الانتخابية التي ستنتهي بانتخاب الرئيس يوم 22 يناير من العام المقبل".

من جهته، قال محمد نور الدين بشيري، الرئيس المفوض الجديد للباطرونا، إنه سيباشر مهامه في ظل الحرص على المصالح العامة للمقاولات وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح بشيري، في الندوة الصحفية، أنه سيواصل العمل مع اللحان والفيدراليات المهنية لما فيه الصالح العام للنسيج الاقتصادي الوطني.

وضم جدول أعمال المجلس أيضاً النظر في محضر استقالة الرئيس، والموافقة على ترسيم جلال شرف كمدير عام مفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتدبير الشؤون الحالية والحكامة، ومُقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الرجل المناسب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:38
الرجل المناسب في المكان المناسب
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