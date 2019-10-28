24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قاعدة الإرهابيّين بجبال وزان
- سبيك يكشف تخطيط "خلية طماريس" لإعلان المغرب ولاية لـ"داعش"
- خبراء: مصرع البغدادي يضرب قلب "داعش" ولا يجتث خطر الإرهاب
- مرصد: مصالح الدرك بأرفود تواصل اعتقال ويحمان
- وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي
المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)
- موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر - (121)
- مجلس النواب يرد على جريمة تمزيق العلم بترديد النشيد الوطني - (107)
- العثماني يربط رفع الدعم عن "البوطا" بإيجاد بدائل لفقراء المملكة - (74)
- أمريكا تُلقي أشلاء جثة البغدادي في البحر وتبحث نشر "فيديو الغارة" - (60)
- الكتاني: الدعم المالي المباشر للفقراء ريعٌ .. والتنمية ترتبط بالبادية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعيين بشيري رئيسا بالنيابة لاتحاد مقاولات المغرب
قرّر أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة دافيد طوليدانو، تعيين محمد نور الدين بشيري على رأس أكبر تنظيم للباطرونا في المغرب، لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستعقبها انتخابات اختيار الرئيس الجديد للاتحاد، الذي سيخلف الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.
وأعلن المجلس الإداري اختيار بشيري، الذي يشغل منصب مدير عام شركة صوماكا، في منصب الرئيس المفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد ساعتين من المشاورات بين أعضائه اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء.
وقال دافيد طوليدانو، خلال ندوة صحافية عقدها مساء اليوم بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الاقتصادية، إنه جرى تحديد يوم 22 يناير 2020 كتاريخ لإجراء انتخاب الرئيس الجديد لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف طوليدانو: "أعتقد أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان سير العادي لهياكل الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأشار المتحدث إلى أنه "سيتم إعلان فتح باب الترشيح، وسيقفل الترشح يوم 13 دجنبر المقبل، يعقبها اجتماع لاعتماد الترشيحات المقدمة، ليتم فيما بعد الشروع في الحملة الانتخابية التي ستنتهي بانتخاب الرئيس يوم 22 يناير من العام المقبل".
من جهته، قال محمد نور الدين بشيري، الرئيس المفوض الجديد للباطرونا، إنه سيباشر مهامه في ظل الحرص على المصالح العامة للمقاولات وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بشيري، في الندوة الصحفية، أنه سيواصل العمل مع اللحان والفيدراليات المهنية لما فيه الصالح العام للنسيج الاقتصادي الوطني.
وضم جدول أعمال المجلس أيضاً النظر في محضر استقالة الرئيس، والموافقة على ترسيم جلال شرف كمدير عام مفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتدبير الشؤون الحالية والحكامة، ومُقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري.