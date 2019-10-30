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الرئيسية | مال وأعمال | برنامج سكني جديد يجمع المغرب والبنك الدولي

برنامج سكني جديد يجمع المغرب والبنك الدولي

برنامج سكني جديد يجمع المغرب والبنك الدولي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 16:45

شكل تقديم اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني محور جلسة من أجل إطلاق المهمة الجديدة للتعاون التقني مع البنك الدولي، ترأستها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الثلاثاء بالرباط.

بلاغ للوزارة المذكورة أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه المهمة، التي تم إطلاقها بحضور ممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "يتمثل في مواكبة الوزارة لبلورة رؤية جديدة لسياسة السكن التزمت بها الحكومة في برنامجها، وذلك في إطار تشاركي والتقائي".

وأضاف البلاغ أن خبراء من البنك الدولي سيشرفون على إنجاز دراسة تحت عنوان "أي برامج للسكن بعد 2020؟"، وذلك بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين المعنيين، "بهدف التوصل إلى اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني، وكذلك التعريف بأنواع جديدة ومبتكرة من الدعم تمكن من مواصلة برامج السكن المتعاقد بشأنها مع الدولة بعد استكمالها سنة 2020".

وتروم هذه الدراسة التقييمية للمساعدات المقدمة في مجال السكن بالمغرب، التي يرتقب إنهاؤها في ماي 2020، "تحقيق أهداف تهم على الخصوص جرد المساعدات العمومية للقطاع العقاري بالمغرب، وتقييم مدى أبعاد هذه المساعدات، واقتراح تدابير من أجل تحسين نجاعتها، فضلا عن إرساء التدابير الجديدة المقترحة لعام 2021".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - brahim الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:18
العناوين البراقة .والاجتماعات تلو الاجتماعات .و ماذا بعد كل هذا...
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