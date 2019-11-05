مراكش تحتضن قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية

هسبريس من الرباط

أعلن مجلس الشركات المعني بإفريقيا، أمس الإثنين بواشنطن، أن الدورة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية ستنعقد في يونيو 2020 بمدينة مراكش.

وأشار بيان لمجلس إدارة مجلس الشركات المعني بإفريقيا إلى أن المغرب، وبعد عودته إلى كنف الاتحاد الإفريقي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، "كرس التزامه بتعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا، ليكون وجهة مثالية لقمة 2020 التي ستنظم لأول مرة في شمال إفريقيا".

ونقل البيان عن الرئيسة المديرة العامة لمجلس الشركات المعني بإفريقيا، فلوريزيل ليزر، قولها: "نحن سعداء بالعودة إلى القارة لعقد قمة 2020، ونتطلع إلى شراكة مع حكومة المملكة المغربية"، مبرزة أن "قمة 2019 بمابوتو، بموزنبيق، حققت نجاحا باهرا وتكللت بالتزام متميز من قبل قادة الأعمال والحكومات الأمريكيين والأفارقة"، وأشارت إلى أن "المشاركين يواصلون تسليط الضوء على الشراكات وفرص الاستثمار القائمة وعلى الصفقات المبرمة"، وزادت: "نحن نعتزم تطوير هذه النتائج خلال قمة 2020 بالمغرب".

من جهتها، حثت سفيرة المملكة لدى واشنطن، للا جمالة العلوي، الشركات الأمريكية والإفريقية على الاستفادة من الفرص الفريدة التي ستتيحها قمة 2020، موضحة أن المغرب، وباعتباره بوابة نحو إفريقيا، "ملتزم بتشجيع الاستثمار في القارة وسعيد بالتعاون مع مجلس الشركات المعني بإفريقيا لاحتضان قمة الأعمال الأمريكية ـ الإفريقية سنة 2020 بمراكش".

واعتبارا من هذه السنة، سينظم مجلس الشركات المعني بإفريقيا قمة الأعمال الأمريكية ـ الإفريقية بشكل سنوي، لتمكين أعضائه والمستثمرين والفاعلين الرئيسيين في قطاع الأعمال الأمريكي والإفريقي من فرصة مواكبة آخر التطورات في مجال التجارة والاستثمار في إفريقيا.

وتعد قمة مجلس الشركات المعني بإفريقيا، منذ إطلاقها سنة 1997، من أهم المواعيد التي تعنى بالأعمال والاستثمار بين الولايات المتحدة وإفريقيا. وتميزت دورة سنة 2019، التي حضرها أزيد من 1.300 مشارك، بحضور رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء من 9 بلدان إفريقية، ووزراء من أزيد من 25 بلدا، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والعديد من رؤساء المقاولات من مختلف القطاعات.