"ماكدونالدز المغرب" تحتفي بالذكرى 40 لـ"هابي ميل"

هسبريس من الدار البيضاء

احتفت ماكدونالدز المغرب بمرور أربعين سنة على شروعها في تسويق وجبات "هابي ميل" الموجهة إلى الأطفال.

وقالت وسيلة البقالي، مديرة التواصل بماكدونالدز المغرب، إن سلسلة الوجبات السريعة بدأت بتقديم هذه الوجبات الموجهة إلى الأطفال سنة 1992 بالمغرب، وهو التاريخ الذي يصادف افتتاح أول مطعم ماكدونالدز بالمملكة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت البقالي، في لقاء صحافي بالعاصمة الاقتصادية، أن هذا الاحتفال يتميز بطرح مجموعة من لعب الأطفال في باقة "هابي ميل"، تؤرخ لتطور هذه الوجبة التي تشتهر بها السلسلة.

وقال مسؤولو ماكدونالدز المغرب إن وجبات "هابي ميل" تتميز بمكونات ذات جودة عالية على غرار باقي الوجبات، مؤكدين أن "جميع اللحوم، التي تقدمها ماكدونالدز المغرب، حلال وصافية 100 بالمائة، وخالية من المواد الحافظة والمضافة والنكهات الاصطناعية، حيث يتم إحضار لحم البقر من موّردي ماكدونالدز المعتمدين، وتغليفه في مصانع ماكدونالدز المصادق عليها".

وأضافوا "بالإضافة إلى الفحوصات التي تخضع لها اللحوم قبل وصولها إلى المصانع، يلتزم مورّدونا بإجراء فحوصات إضافية لضمان الجودة على كل شحنة، ونحرص على شواء لحم البقر حتى النضج على الجانبين، دون إضافة الدسم أو الزيوت، والتأكد من الحفاظ على درجة الحرارة المحددة طيلة فترة الشواء لضمان سلامة اللحم ولذة طعمه".

وأوضح مسؤولو ماكدونالدز المغرب أنه "يتم إنتاج بطاطس ماكدونالدز المقلية الشهيرة عالمياً بنكهتها المميزة من البطاطس عالية الجودة، التي تتم زراعتها خصيصاً في المزارع المعتمدة من قبل ماكدونالدز حول العالم"، مشيرين إلى أن الزيت النباتي وحده يستخدم في عملية القلي، دون إضافة أي دهون أو نكهات اصطناعية، وأن الملح وحده يضاف بعد القلي.

وأكد المسؤولون أن كافة مأكولات ماكدونالدز المغرب حلال، وأن جميع المواد الغذائية وعمليّات الطهي والوجبات الجاهزة تتّبع معايير الطعام الحلال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة في المملكة المغربية.

وتتبنّى ماكدونالدز نظاما متخصصاً لتحليل المخاطر والتعامل مع المواقف الحرجة يسمى برنامج (HACCP)، ويهدف إلى ضمان سلامة الأغذية على امتداد سلاسل التوريد.

ويُستخدم هذا النظام لتحديد المخاطر المحتملة ضمن خطوط الإنتاج، ووضع حلول وأنظمة لتفادي وقوع أي أخطاء.