المغرب يحضر في معرض أبوظبي للبترول "أديبك"

هسبريس من الرباط

انطلقت الاثنين بالعاصمة الإماراتية، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019"، بمشاركة عدد كبير من البلدان؛ منها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الملتقى الدولي، الذي يتواصل إلى غاية 14 نونبر الجاري، وفد يضم عددا من المسؤولين ويرأسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

ويستضيف "أديبك 2019" أكثر من 80 وزيرا ورئيسا تنفيذيا ومجموعة من قادة الأعمال في قطاع النفط والغاز كمتحدثين ومشاركين من أنحاء العالم، كما يضم الحدث مؤتمرا لشركات توريد وخدمات قطاع النفط والغاز.

ويشهد المعرض والمؤتمر، في دورته الحالية التي افتتحتها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات بحضور مسؤولين إماراتيين سامين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالإمارات منهم سفير المغرب محمد أيت وعلي، مشاركة محلية وعالمية واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات من حول العالم العاملة في قطاع النفط والغاز، حيث تعرض أحدث مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تضم 29 جناحا وطنيا.

ويشكل "أديبك" منبرا لقطاع النفط والغاز العالمي ومنصة تتيح تبادل الأفكار والاطلاع على الإستراتيجيات والتصورات التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز وزيادة الاستثمار في التقنيات الداعمة لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج وتيسيرها وجعلها أكثر مرونة.

ومن المقرر مشاركة 11 ألف عضو من أعضاء الوفود، وألف متحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها أكثر من 160 جلسة؛ بينها 123 تندرج ضمن برنامج المؤتمر الفني المصمم لدعم المختصين والفنيين العاملين في قطاع النفط والغاز.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة الدولية كلا من محمد حجرون مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وحسن حيطام مدير المحروقات بالوزارة ذاتها، وزكرياء صدقي رئيس قسم توزيع المواد البترولية بالوزارة نفسها، ومحمد رشيد الإدريسي القيطوني رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب.