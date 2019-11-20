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الرئيسية | مال وأعمال | الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب

الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب

الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:00

قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن "ما يقرب 3 ملايين مواطن مغربي استخدموا قطارات "البراق" فائقة السرعة، على امتداد سنة كاملة منذ انطلاقه"، مشيرا إلى أن "المؤسسة وفرت سبعة آلاف قطار للمسافرين، الذين بلغ عددهم 8250 يوميا على مستوى خط الدار البيضاء طنجة".

الخليع، الذي تحدث زوال اليوم الأربعاء في لقاء نظمه المكتب بالعاصمة الرباط، أضاف أن "40 في المائة من المسافرين عبر "البراق" يقتنون تذكرتهم قبيل موعد السفر بيوم واحد، فيما استفادت 23 منظمة مهنية من شراكات لتخفيض أثمنة التنقل بالنسبة للعاملين، كما سُجل ارتفاع ملحوظ على مستوى السفر العائلي".

وأوضح المسؤول السككي أن "قطارات "البراق" تجاوزت كل الانتقادات التي وجهت إلى الفكرة في بدايتها؛ وأولها غلاء التذكرة، حيث اتضح أنه في متناول الجميع، فضلا عن حصره على المهنيين والموظفين، وأصبح الكل يتخذه خيارا للسفر، فيما تبقى أقوى ما رد عليه السككيون هو تداول خبر 'البراق" بتسفيه واعتباره مجرد شائعة".

وأشار الخليع إلى أن "الدراسة قد بدأت في العديد من المناطق لكي يصلها الخط السككي؛ لكن لا معلومات تفصيلية بخصوص الموضوع إلى حدود اللحظة"، مشددا على أن "كل المشاريع التي أنجزت في هذا الباب لم تشملها أية هبة من بلدان عربية، بل الأمر يتعلق بقروض ذات نسب فائدة تجارية".

وأردف المتحدث، بالنسبة إلى مسائل نزع الملكية من أجل تشييد الخط السككي: "تم الأمر بشكل سلس، 90 في المائة من القضايا تمت بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم"، مقللا من جدية الانتقادات التي طالت تأخر بعض القطارات، وزاد: "محسوبة على رؤوس الأصابع، وبعضها لم يتجاوز 10 دقائق".

وأكمل الخليع، في الشأن ذاته، أنه "تم تعويض كل من تضرروا من التأخر، بواسطة منحهم تذاكر جديدة"، مشددا على أن "مطالب توسيع شبكة القطار السريع مفهومة، لكن طبيعة الخطوط الرابطة بين المدن والمسافة هي التي تحدد هل سيتم اختيار السريع أو العادي".

ولفت مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية الانتباه إلى أن "ربط مدينتي مراكش وأكادير بالقطار سيغير من الواقع السياحي بالمدينتين، حيث سينتقل الزوار بحرية وسلاسة أكبر"، مؤكدا أنه "فور توفر كافة المعطيات وبداية المشروع المنتظر، ستكون جميع المعطيات متاحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زهير الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:26
نريد "البراق" من طنجة إلى الكويرة مرورا بالدار البيضاء و مراكش و أكادير و العيون والداخلة. كل التوفيق بإذن الله
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29
2 - نعمان الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:33
و ماذا عن قطار فاس - وجدة الذي يقطع مسافة 330 كلم في 6 ساعات إذا حالفنا الحظ بدون تأخير، تصوروا أن هذا القطار يسير على خط سكة واحدة و يعمل بمحرك دييزل أي المازوط، أما إذا تأخر قطار ما فإن جميع القطارات التي تليه تسجل وأخيرا كبيرا، كنت أستعمل هذا الخط بشكل أسبوعي لكن بسبب التأخير الكبير و المتكرر إشتريت سيارة و أقطع نفس المسافة بين فاس ووجدة في ثلاث ساعات، إنه المغرب النافع و المغرب غير النافع
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27
3 - مواطن2 الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:34
لا يشك احد في حجم المشاريع التي تبرمج في بلادنا " والفاتورة " التي تخصص لتلك المشاريع التي تعد بملايير الدراهم.ولا احد ينتقد تلك المشاريع ومنها القطار الفائق السرعة الذي تعرض للكثير من الانتقادات..لكن التحدي يكمن في نجاعته ومدى استفادة المواطن العادي منه.واليوم يقف السيد الخليع مرفوع الراس امام هذا التحدي الذي اصبح امرا واقعا.وهذا شيء جميل ومع ذلك لابد من النزول قليلا بالنسبة لسعر التذاكر ليشمل جميع فئات المواطنين. بالنسبة لباقي المشاريع لابد من وضع آليات للتتبع والمراقبة الدائمة المخصصة للانجاز ولجودته.فالمبالغ الهائلة المرصودة لا تتبلور على ارض الواقع.مشاريع بالملايير ومنجزات متواضعة لا ترقى لحجم الاموال التي رصدت اليها.هنا يكمن كل الخلل.وتقارير المجلس الاعلى للحسابات اكبر دليل على ذلك.
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10
4 - الطبال الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:38
اذا ما تم العمل ليل نهار . فكل شيء يتوفر سواء معطيات او دراسات . اما اذا ما تم تاخير الاشياء وكما يقال " تم تاخير عمل اليوم الى الغذ" فالمشروع سياخذ سنين فقط في دراسته . لذا وجب كما قلت العمل ليل نهار والاسراع بتوفير المعطيات والبدئ في العمل وبسرعة لانه سيكون مفتاح وحل لعديد من المشاكل والصعوبات وسيخلق مناصب شغل عديدة وايضا سيوفر بنية تحتية ومطاعم وفنادق بالطريق التي تربط مراكش باكدير
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7
5 - بالقعيدة الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:39
ممتاز يا وطني الغالي استمر في تقدمك ان شاء الله سيركب البراق كل المغاربة و سيحسدنا من لم يركبه و أنا اقول لهم متوا بغيضكم
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7
6 - من اجل التنمية الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:40
في الحقيقة وبالفعل فان ربط مدينة اكادير بمدنة مراكش بسكة حديديية مزدوجة لنقل المسافرين وكدا السلع اصبح ضروريا بل الزاميا لما لهدا المشروع المنتظر من حسنات ايجابية علئ المنطقة ككل وعلئ الساكنة فيما يخص تحريك عجلت التنمية بشكل عام .
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9
7 - Simmo الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:49
قريبا سوف تتم انطلاقة مشروع انجاز القطار الذي سوف يربط مراكش بأكادير تتحت الرعاية السامية لماما فرنسا ولكي ترضى عنا.
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-25
8 - Haytam الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:51
شوهتوا التكنلوجيا بالخرافات والاساطير البراق ...شوهتوا كل المدارس والمعاهد باسماء اناس لم يستفذ منهم العالم اي شيء ...كل معاعدنا ومدارسنا باسماء عمر وابو بكر وعثمان وعلي ...هؤلاء لم تكن لديهم حتى شهادة ابتدائي ..وماذا تنظرون من يدرس في داخل هاذه المؤسسات غير اميين مثل المذكوين
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