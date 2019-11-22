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الرئيسية | مال وأعمال | ماركة "ريلمي" تطلق هواتفها الذكية بالسوق المغربية

ماركة "ريلمي" تطلق هواتفها الذكية بالسوق المغربية

ماركة "ريلمي" تطلق هواتفها الذكية بالسوق المغربية
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:40

من المرتقب أن تطلق ماركة "Realme"، المتخصصة في الهواتف الذكية ذات الجودة العالية، منتجاتها بالسوق المغربية، خلال شهر دجنبر المقبل.

وكانت ماركة "Realme" قد انطلقت رسميا في الرابع من ماي من سنة 2018 عن طريق مؤسسها SKY LI، وهم مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة الغنية في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وتتميز هواتف "ريلمي"، الموجودة بحوالي 20 سوقا عالمية، بتصميمها العصري وقدراتها التقنية العالية المناسبة لروح العصر، حيث احتلت المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية عالميا، خلال الربع الثالث من سنة 2019، من خلال توزيع كمية بلغت 10 ملايين قطعة ونمو سنوي بلغ 808 في المائة.

وستوفر الشركة في السوق المغربية مجموعة من منتجاتها على غرار realme XT, realme 5 et realme C2، وهي الهواتف التي تحتوي على آخر التقنيات في عالم التكنولوجيا، إضافة إلى توفرها بأثمان في المتناول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:57
تقليد لماركة redmi
التابعة لشركة شاومي الصينية على ما اعتقد
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3
2 - BADR الجمعة 22 نونبر 2019 - 20:37
أأخي الله يحفظك لا تقل ما لا تفهمه ليست نفس الشركة و هذه متطورة عن XIOMI
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7
3 - SwimRun الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:08
Redmi est une marque de Xiaomi et Realme une marque d’Oppo. Leur point commun ? Ils partagent tous les deux cette passion du meilleur rapport qualité/prix.
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