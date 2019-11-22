ماركة "ريلمي" تطلق هواتفها الذكية بالسوق المغربية

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تطلق ماركة "Realme"، المتخصصة في الهواتف الذكية ذات الجودة العالية، منتجاتها بالسوق المغربية، خلال شهر دجنبر المقبل.

وكانت ماركة "Realme" قد انطلقت رسميا في الرابع من ماي من سنة 2018 عن طريق مؤسسها SKY LI، وهم مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة الغنية في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وتتميز هواتف "ريلمي"، الموجودة بحوالي 20 سوقا عالمية، بتصميمها العصري وقدراتها التقنية العالية المناسبة لروح العصر، حيث احتلت المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية عالميا، خلال الربع الثالث من سنة 2019، من خلال توزيع كمية بلغت 10 ملايين قطعة ونمو سنوي بلغ 808 في المائة.

وستوفر الشركة في السوق المغربية مجموعة من منتجاتها على غرار realme XT, realme 5 et realme C2، وهي الهواتف التي تحتوي على آخر التقنيات في عالم التكنولوجيا، إضافة إلى توفرها بأثمان في المتناول.