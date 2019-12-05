24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ساكنة سيدي رحال تواجه "سرقة" أسلاك كهربائية (5.00)

  2. السرقة تورّط صاحب سوابق في مدينة ابن سليمان (5.00)

  3. رعاية طبية تكافح آثار البرد بدواوير إقليم ميدلت (5.00)

  4. حبل حول العنق يزهق روح شاب وسط برشيد (5.00)

  5. رسالة إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مهرجان الأرز يحتفي بالصداقة المغربية الباكستانية

مهرجان الأرز يحتفي بالصداقة المغربية الباكستانية

مهرجان الأرز يحتفي بالصداقة المغربية الباكستانية
هسبريس من الرباط
الخميس 05 دجنبر 2019 - 02:39

نظمت السفارة الباكستانية بالمغرب، الأربعاء بالرباط، مهرجانا للأرز الباكستاني، احتفاء بالصداقة بين البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد من فيدرالية غرفة التجارة والصناعة الباكستانية، من 3 إلى 7 دجنبر، إلى المملكة المغربية.

وتشكل هذه التظاهرة فرصة للتعريف بغنى وتنوع فن الطبخ في هذا البلد الآسيوي، الذي يعتبر واحدا من أكبر منتجي الأرز على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة، أبرز سفير جمهورية باكستان المعتمد لدى المملكة المغربية، حميد أصغر خان، في تصريح صحافي، أن هذا المهرجان يهدف بالأساس إلى الاحتفاء بأواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تعد واحدة من المنتجين الرئيسيين للأرز في العالم، وأن هذا المهرجان يشكل فرصة لتعزيز حضور الأرز الباكستاني بالسوق المغربية، وتشجيع المغاربة على استهلاك هذه المادة أكثر.

من جهتها، أشادت النائبة البرلمانية نائبة عمدة مدينة الرباط، سعاد الزيدي، بتنظيم هذه التظاهرة على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد عن غرفة التجارة والصناعة الباكستانية إلى المغرب، مبرزة أنها "مكنت من بحث ومناقشة مختلف فرص الاستثمار بالبلدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.