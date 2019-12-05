مهرجان الأرز يحتفي بالصداقة المغربية الباكستانية

هسبريس من الرباط

نظمت السفارة الباكستانية بالمغرب، الأربعاء بالرباط، مهرجانا للأرز الباكستاني، احتفاء بالصداقة بين البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد من فيدرالية غرفة التجارة والصناعة الباكستانية، من 3 إلى 7 دجنبر، إلى المملكة المغربية.

وتشكل هذه التظاهرة فرصة للتعريف بغنى وتنوع فن الطبخ في هذا البلد الآسيوي، الذي يعتبر واحدا من أكبر منتجي الأرز على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة، أبرز سفير جمهورية باكستان المعتمد لدى المملكة المغربية، حميد أصغر خان، في تصريح صحافي، أن هذا المهرجان يهدف بالأساس إلى الاحتفاء بأواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تعد واحدة من المنتجين الرئيسيين للأرز في العالم، وأن هذا المهرجان يشكل فرصة لتعزيز حضور الأرز الباكستاني بالسوق المغربية، وتشجيع المغاربة على استهلاك هذه المادة أكثر.

من جهتها، أشادت النائبة البرلمانية نائبة عمدة مدينة الرباط، سعاد الزيدي، بتنظيم هذه التظاهرة على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد عن غرفة التجارة والصناعة الباكستانية إلى المغرب، مبرزة أنها "مكنت من بحث ومناقشة مختلف فرص الاستثمار بالبلدين".