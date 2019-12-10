جامعيون مغاربة يربطون تثمين المنتجات المحلية بالتدريب المهني

هسبريس من الرباط

أجْمع أساتذة جامعيون وخبراء أجانب على ضرورة الاهتمام بالمنتجات المحلية المغربية وحمايتها لما تمثّله من "ثورة حقيقية تلعبُ دوراً بالغاً في التّنمية الاقتصادية والبشرية للمملكة، عبر تكوين الطلبة والباحثين في مجالات مراقبة جودة المنتجات المحلية وتثْمينها في جميع جهات المغرب".

وأبرز مراد بلقاسمي، عميد كلية العلوم بالرباط، في كلمة افتتاحية له خلال أشغال الندوة العلمية التي نظمتها الكلية ذاتها حول "التدريب المهني على تثمين المنتجات المحلية"، أهمية المنتوج المحلي المجالي في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنّ "المغرب يتوفّر على إمكانات هائلة ونظام بيئي متنوع يجعل هذه المنتجات متاحة في جميع جهات المملكة".

وأورد الباحث، في كلمته أمام عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين، أنّ "دراسة حديثة حدّدت أكثر من 200 منتوج محلي على المستوى الوطني"، مضيفاً أنّ "هناك إستراتيجية متكاملة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يهتمّ بالمنتجات المحلية من قبيل زيوت أركان وزيت الزيتون بإقليم "الشياظمة" والتمور والزعفران وأجبان شفشاون وورد قلعة مكونة".

وزاد عميد كلية العلوم بالرباط: "هذا اليوم الدّراسي سيسهمُ في تقريب وجهات نظر ما بين المتخصصين والأساتذة الجامعيين وممثلي المؤسسات العمومية من قبيل مكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الفلاحة، ومن أجل التوافق على مشاريع مشتركة في إطار برنامج البكالوريوس الجديد".

من جانبها، قالت سعاد الحجاجي، أستاذة جامعية في كلية العلوم بالرباط -قسم الكيمياء-ومسؤولة عن التدريب المهني بالجامعة، إنّ "المنتجات المحلية تكتسي أهمية بالغة في المغرب؛ وسنحاول في إطار هذا اليوم الدراسي دراسة السّبل الكفيلة من أجل تطوير تدريس هذه المنتجات بالتنسيق مع جامعة بوردو، وعدد من المؤسسات العمومية مثل المكتب الشّريف للفوسفاط ووزارة الفلاحة".

ويتمحور هذا التكوين، حسب الأستاذة الجامعية، حول "مراقبة جودة المنتجات المحلية وتثمينها عبر جميع جهات المغرب"، مبرزة أنّ "التنوع المناخي والمادي الذي يمتازُ به المغرب جعله غنياً بالمنتجات المحلية"، مبرزة أنّ "تثمين المنتجات يتمّ من خلال الاعتراف بخصائصها وأصلها الجغرافي ودراية الساكنة المحلية بجودتها وظروف التقاطها".

وتتوخى كلية العلوم بالرباط، من خلال إطلاقها لهذا اليوم الدراسي، "العمل على تدريب الطلبة والمتخصصين في مجال تثمين المنتجات المحلية، وعلى وضع المؤسسة في موقع استراتيجي من أجل مواجهة التحديات والمتطلبات المختلفة للمجتمع (على سبيل المثال، توظيف الخريجين) من خلال إظهار قيم الطلبة المرتبطة بروح المبادرة والابتكار والإبداع في التدريس والبحث".

وتتمثّل هذه المنتجات المحلية المستهدفة في زيوت الزيتون والأركان والفواكه المجففة (التفاح، الرمان، التمور، اللوز)، ومنتجات من أصل حيواني (العسل، الجبن).