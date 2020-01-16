"رونو المغرب" تصدر سيارات "داسيا" نحو 74 بلدا

هسبريس - محمد لديب

قال مارك ناصيف، المدير العام لمجموعة "رونو المغرب"، إن سنة 2019 تميزت بتعزيز أعمال المجموعة في المملكة، سواء تعلق الأمر بتسويق السيارات محليا أو على صعيد صادراتها نحو الخارج.

وأوضح ناصيف، في لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، أن مجموعة "رونو المغرب" نجحت في المحافظة على ريادتها في السوق المحلي للسيارات، حيث احتلت مرة أخرى المرتبتين الأولى والثانية، من خلال علامتيها داسيا ورونو، من حيث المبيعات.

وأوضح المتحدث ذاته أن "رونو المغرب" تمكنت سنة 2019 من رفع حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وقال المدير العام لمجموعة "رونو المغرب": "تمكنت المجموعة من إنتاج 394 ألفا و902 سيارة، منها 303 آلاف و558 عربة تم إنتاجها بمصنع "رونو" بطنجة، و91 ألفا و344 سيارة بمصنع "صوماكا" بالدار البيضاء".

واعتبر مارك ناصيف أن "رونو المغرب" نجحت في المحافظة على مستويات إنتاج عالية، رغم الظرفية التي يمر منها قطاع السيارات في البلاد والعالم، مشيرا إلى أن "رونو واصلت تعزيز ريادتها الصناعية والتجارية محليا وإقليميا ودوليا".

وبلغت صادرات مجموعة "رونو المغرب" العام الماضي ما يناهز 351 ألفا و 514 سيارة، منها 283 ألفا و816 سيارة تم إنتاجها بمصنع "رونو" بطنجة المتوسط، وهو ما يمثل 93 في المائة من إنتاج المصنع، و67 ألفا و698 سيارة تم تركيبها بمصنع الدار البيضاء، وهو ما يمثل 74 في المائة من إنتاج المصنع.

ويتم توجيه صادرات المجموعة المتمركزة في المغرب نحو 74 بلدا بمنطقة أوربا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأمريكية.

وقال لوران ديوت، المدير العام التجاري لـ"رونو المغرب"، إن مبيعات "داسيا" سنة 2019 بلغت 49 ألفا و41 سيارة، ما رفع حصتها في السوق إلى 27.7 في المائة.

وبلغت مبيعات علامة "رونو" في السوق المغربي، حسب المتحدث نفسه، نحو 24 ألفا و242 وحدة، ما يمثل 14.6 في المائة من حصة السوق، بزيادة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع 2018.