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كُتّاب وآراء
تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم
كشفت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية حصيلة تدبيرها لحظيرة سيارات الدولة في سنة 2019، موردة أن مصاريف المحروقات فقط كلفت 100 مليار سنتيم.
وإلى غاية 31 دجنبر 2019، بلغ العدد الإجمالي لمكونات حظيرة سيارات الدولة 152.957 سيارة، موضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتتصدر الإدارات العمومية أكبر عدد من سيارات الدولة بـ 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية بـ 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية بـ 18383 سيارة، ليصل مجموع السيارات في السنة الماضية إلى 152.957 سيارة.
وفي 2019، اقتنت الدولة 835 سيارة لفائدة المسؤولين والمنتخبين بقيمة 170 مليون درهم. كما قامت الشركة الوطنية للنقل بترقيم 9797 سيارة، وتغيير الملكية أو المهمة لـ 185 سيارة، وتغيير الترقيم لـ 151 سيارة.
وبلغ عدد بطاقات الطريق السيار و"TAGS" المسلمة لفائدة مسؤولي الدولة 74110 في 2019. كما جرى بيع 4200 سيارة من أسطول سيارات الدولة بمبلغ 60 مليون درهم.
ووفقا لمعطيات قدمها المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فقد بلغت مصاريف إصلاح سيارات مسؤولي الدولة السنة الماضية 480 مليون درهم.
وتتولى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مهام تدبير الخدمات المرتبطة بتسيير حظيرة سيارات الدولة، وتمارس أنشطة أخرى كالتأمينات وتسيير المحطات الطرقية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد أن حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) استهلكت خلال 2013 أزيد من 160 مليار سنتيم (مليار و605 ملايين درهم) من المحروقات، ناهيك عن الميزانية المرتبطة بالصيانة والتأمين والسائقين.
وكان رئيس الحكومة طالب بضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بحظيرة سيارات الخدمة والعمل على تقييم دقيق لما يكلفه تدبيرها لخزينة الدولة، لكن ما يرفع من الميزانية المخصصة لهذه السيارات، وبالتالي من التكاليف التي تتكبدها خزينة الدولة، هو استمرار استغلالها خلال أيام العطل وسط صمت حكومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
ايعقل ان تستغل سيارات المصلحة لأغراض شخصية ايام الأعياد والعطل الرسمية ويومين من كل أسبوع السبت والأحد
حظيرة السيارات المملوكة لدولتنا السائرة في طريق النمو تضم أكثر بكثير من مثيلاتها في دول عديدة متقدمة، فالمغرب استثناء أم شذوذ!
أتساءل هنا ، لماذا كل هذا التبذير؟ اضافة الى 100مليار سنتيم للمحروقات فقط، أضف الصيانة و أشياء أخرى.
مختص في مكانيك السيارات
سيارات الدولة لخدمة الشعب وليس لخدمة الفرد
تصوروا معي سيارات إسعاف تنقل فيها خرفان العيد والكل على علم بذلك ولكن السجان لا يسجن أخاه، لقد هرمنا من أوساخ الدنيا ومن فساد القوم الظالمين
على الدولة إذا كانت فعلًا جادة في محاربة فساد إستعمال سيارات الدولة للغرض الشخصي فعليها أن تتبع طريق أوروبا فالموظف له سيارة الدولة لا يستعملها السبت والأحد وخارج أوقات العمل تبقى السيارة في ركن السيارات وحتى إذا أراد أن يستعملها ولو كان حتى رئيسا أو ملكًا فعليه بتأدية الضرائب وتأدية مبلغ السيارة بالتقسيط والدولة تساعده
أما نحن لا زلنا لن نرقى حتى أن نكون بشرا
Pour le plaisir de Madame
?
Un milliard de Dirham pour le Gasoil
Vraiment c'est de la folie
Même en Europe les fonctionnaires n'ont pas tous des voitures de Services
C'est ça le problème du Maroc
dans les conneries, nous avons de l'argent à gaspiller
mais quand il s'agit de la santé ou l’éducation
il faut commencer à compter et attendre le vote du Parlement etc
Je jure devant Allah que j'ai vu quelqu'un payé son gasoil avec des bons de l'armée dans une station et j'ai même fait la remarque au serveur pour qu'il mes le matricule de la voiture sur le bon, il ma répondu que ce n'est pas nécessaire.
sûrement que cette personne a de la famille dans le système.
voilà les 100 milliards ou sa part.
je suis scandalisé ce pays vous l avez rendu comme un morceau de gruillere.plein de trou
الكل ينهب لصالحهم الخاصة و على ضهر الشعب.
البون و شيك البنزين يباع في كل مكان حتى عند البقاله و محطات البنزين و عند الجزار و خضار.
اتقو الله يا عباد الدنيا.