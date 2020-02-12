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الرئيسية | مال وأعمال | تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم

تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم

تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:00

كشفت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية حصيلة تدبيرها لحظيرة سيارات الدولة في سنة 2019، موردة أن مصاريف المحروقات فقط كلفت 100 مليار سنتيم.

وإلى غاية 31 دجنبر 2019، بلغ العدد الإجمالي لمكونات حظيرة سيارات الدولة 152.957 سيارة، موضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتتصدر الإدارات العمومية أكبر عدد من سيارات الدولة بـ 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية بـ 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية بـ 18383 سيارة، ليصل مجموع السيارات في السنة الماضية إلى 152.957 سيارة.

وفي 2019، اقتنت الدولة 835 سيارة لفائدة المسؤولين والمنتخبين بقيمة 170 مليون درهم. كما قامت الشركة الوطنية للنقل بترقيم 9797 سيارة، وتغيير الملكية أو المهمة لـ 185 سيارة، وتغيير الترقيم لـ 151 سيارة.

وبلغ عدد بطاقات الطريق السيار و"TAGS" المسلمة لفائدة مسؤولي الدولة 74110 في 2019. كما جرى بيع 4200 سيارة من أسطول سيارات الدولة بمبلغ 60 مليون درهم.

ووفقا لمعطيات قدمها المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فقد بلغت مصاريف إصلاح سيارات مسؤولي الدولة السنة الماضية 480 مليون درهم.

وتتولى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مهام تدبير الخدمات المرتبطة بتسيير حظيرة سيارات الدولة، وتمارس أنشطة أخرى كالتأمينات وتسيير المحطات الطرقية.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد أن حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) استهلكت خلال 2013 أزيد من 160 مليار سنتيم (مليار و605 ملايين درهم) من المحروقات، ناهيك عن الميزانية المرتبطة بالصيانة والتأمين والسائقين.

وكان رئيس الحكومة طالب بضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بحظيرة سيارات الخدمة والعمل على تقييم دقيق لما يكلفه تدبيرها لخزينة الدولة، لكن ما يرفع من الميزانية المخصصة لهذه السيارات، وبالتالي من التكاليف التي تتكبدها خزينة الدولة، هو استمرار استغلالها خلال أيام العطل وسط صمت حكومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - mmmmmm الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:06
وعلاش لا....الموظف أو المسؤول تيدور ويتسارا و يخيم هو و عائلته على حساب الدولة....ماكاينش اللي يحاسب او يراقب
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20
2 - oujdi الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:06
حاجة عادية هاد المبلغ حيت أغلبية تحركات سيارات الدولة كيخدموهم لأغراض شخصية و تحواس نهار و ليل
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18
3 - rachid الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:09
هدا فلوس المغرب بحال إلى حرام كيتصرفو غير في التفاهات.
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19
4 - mostapha الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:09
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. أين ترشيد تدبير الملك العام .. والله ستسألون أمام ملك الملوك على هذا التبذير أيها المسؤولون .. فالمسؤولية تكليف اكثر منها تشريف .. حسبنا الله و نعم الوكيل
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13
5 - مغترب الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:12
جواب لأحد أسئلة أين الثروة ( الريع في أبهى حلله) و الضحية هم الفقراء اللذين يزدادون فقرا
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16
6 - rachid الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:13
الى متى سنضل نسمع هاته الارقام المخيفة ونقول اللهم ان هذا منكر!!!!؟
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0
7 - Ahmed Salé الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يجب على الإدارة تشديد المراقبة على سيارات الدولة ، سواء من ناحية استهلاك الوقود أو تسخيرها في مصالح شخصية ، ومنح مهمة المراقبة إلى رجال الدرك الملكي والأمن الوطني ، خصوصا أيام العطلة الأسبوعية.
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8 - خالد F الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:14
هذا الموضوع قديم وجديد، فليست أول مرة يتم التطرق إليه وجديد لأن عدد السيارات المملوكة للدولة والتي يتم إستعمالها عن طريق الكراء في إرتفاع مخيف، وكل من أتيحت له فرصة إستعمالها لا يتردد في إستغلالها لأغراض شخصية دون إستثناء في العطل والأعياد داخل المجال الحضري وخارجه من أكبر مسؤول إلى أصغره، ولهذا أقترح تخفيض عددها بنسبة 85% وتزويد الباقي بجهاز gps لتتبع مسارها، فلا يعقل الإستمرار على هذا الحال في ظل النموذج التنموي الجديد.
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9 - ait baha الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:15
celui qui veut travailler avec l'état il faut qu'il posséde sa propre voiture est qu'il met du carburant avec l'argent de son salaire si non on doit mettre tous les moyen de transport gratuit comme ça tous le monde sera content
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10 - مواطن مغربي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:15
يجب وقف هذا الريع وضخ هذه المبالغ في مشاريع تهم المواطن المغربي
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11 - الياس الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:16
تخيل معايا كون هاد السيارات كاملين واقفين .. كيبان ليا كان اكون حسن من انه اخدموهم
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12 - هيا فوضى الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:16
أين الثروة ؟؟ لا حولة ولا قوة إلا بالله لكم يوم
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13 - Yoyo الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:16
على المواطن التقشف وعلى المسؤول التبذير حرام ثم حرام ان كنتم تحبون الوطن فكونوا مثلا يحتدى به
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14 - حتا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:17
هناك بعض المسؤولين يزودون سيارتهم الخاصة وكدا استغلالها في مصلحهم الشخصية بما يصطلح عليه البون نقول لهم اتقو الله في اموال شعب
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15 - بوعزة الراعي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:18
عادي ان تصل هذه التكلفة لهذا الرقم مادام ان نسبة كبيرة من المحروقات تستغل لأغراض شخصية وليس للمصلحة العامة تذهب على شكل بونات توزع على الاقارب وأفراد العائلة
ايعقل ان تستغل سيارات المصلحة لأغراض شخصية ايام الأعياد والعطل الرسمية ويومين من كل أسبوع السبت والأحد
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16 - عبد ربه الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:18
السلام عليكم
حظيرة السيارات المملوكة لدولتنا السائرة في طريق النمو تضم أكثر بكثير من مثيلاتها في دول عديدة متقدمة، فالمغرب استثناء أم شذوذ!
أتساءل هنا ، لماذا كل هذا التبذير؟ اضافة الى 100مليار سنتيم للمحروقات فقط، أضف الصيانة و أشياء أخرى.
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17 - simo danmark الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:19
هنا بكوبنهاكن أغلبية البرلمانيين يذهبون لشغلهم على الدراجة الهوائية....والنتيجة مبهرة من قوانين وبنية تحتية وتعليم وصحة وووووو اما المغربي وخا يمشى في في الهليكوبتر ...النتيجة المخيبة معروفة مسبقا .....
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18 - عماد الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:20
اللهم إنا هذا منكر...حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين على هذه البلاد...لن تجد هذه الأرقام في الدول المتقدمة.
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19 - صابر الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:20
السيبة هذي يعيا اللي يعطي ما يعيى اللي ياخد . حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مبدر
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20 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:20
كان المبذرون إخوانا للشياطين أما هؤلاء الرّٓهط ، فهم الشياطين أنفسهم
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21 - أستاذة وطنية الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:22
البنك الدولي قال لك الزيادة في أجور الموظفين خلفت العجز في الميزانية ولكن لا يعلم أن الامتيازات المخولة للحكومة هي السبب الرئيسي في العجز حيث 100 مليار رقم خيالي للبنزين فقط ماذا عن الأجرة والامتيازات الأخرى . لك الله يا فقير الذي اوصل هؤلاء إلى سدة الحكم
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22 - المعلق الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:22
هل من لا زال يسأل اين الثروة ؟
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23 - سعيد الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:22
الا يوجد فيكم رجل رشيد ، ازعجتمونا بالتحدت عن الحكامة وفي الاخير تهدر اموالنا في محروقات سياراة المسؤولين الا وطنيين ، انا اطالب سحب 90%منالسيارات واستغلال الاموال التي سنربحها لبناء مستشفى جامعي كل سنة و بناء مدارس بداخلية في الوسط القروي ، والدي لل يعجبه سحب سيارته ليقدم استقالته او اسطح راسو مع الحاءط ، هده الموال سيحاسب عليها المسؤولون يوم القيامة امام قاضي القضاة
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24 - حوريكي محمد الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:23
لا يمكن أن يستمر حال التبذير على هذا النحو، ولا يمكن أن يتحمل الشعب فقط تكلفة ترشيد النفقات، بالضغط المستمر عليه.
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25 - Dr Stone الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:24
ولما لا تكلف،والمسؤولين كيتساراو بسيارات يتم شراؤها بمال الشعب الضعيف، وتزويدها بعرق الشعب المحروق اصلا،
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26 - عزيز ودزم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:24
المال السايب كيعلم السرقة والبادجة دارو واحد الخطة واعرة هي دارو بعض السيارات بترقيم عادي بدل ترقيم العلامة الحمراء المغرب ليتسنى للمسؤول فعل ما يشاء في جميع الايام والسبت والاحد بعيدا عن انظار الشعب وزيدكم بدلو اسطول السيارات الدولة بكراءها من الوكلات على طول السنة بلا حسيب ولا رقيب فهم تسطا
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27 - عبدالحق الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:24
اللهم زد، وبارك كان بإمكانهم إستعمال طائرات كان افضل
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28 - عبده الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:24
راه المواطن هو الضحية....هو لكيخلص المحروقات بثمن مرتفع...
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29 - كمال الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:25
أصبحت أشاهد السيارات المرقمة بألوان حمراء أكثر من السيارات الخاصة، فقط لاحظوا السيارات الواقفة أمام المقاهي خارج أوقات العمل ونهاية الأسبوع وستفهمون لماذا تضيع هذه الملايير.
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30 - سليم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:26
مبالغ الضراىب للادارات والجماعات تذهب للسيارات تنقل افراد الاداراة والجماعات اضافة لتكاليف البنزين المليارات كان من الافضل بناء بها مصانع تشغل العاطلين والباقي يصرف مبالغ للفقراء عديم الدخل.السياراة والدراجات النارية للامن ورجال الاطفاء والاسعاف ضرورية ما وراء ذلك ينبغي اقتناء اصحابها سيارات خاصة .الوزراء في معظم دول العالم يتنقلون بسياراتهم الخاصة والدراجة الهواىية وموظقون المغرب يختارون سيارات رباعية الدفع على حساب دافعي الضراىب
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31 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:26
يجب انشاء لجنة مشتركة مكونة من مختلف الجهازات الامنية لتتبع والتصدي لسائقي سيارات الدولة التي تتحرك بدون مهمة اورخصة والتي يستعملها كذلك اصحابها في نقل عائلاتهم في السفر والنزهة والاغراض الشخصية.
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32 - ناصر الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:27
داكشي باش غدي تخلصو الديون المتراكمة على المملكة فالبنك الدولية تتشريو به السيارات الفارهة بأثمنة خيالية ،والتسركيل ،وفي الأخير ترجعو ل المواطن المقهور تزيدو عليه فكولشي باش إخلص هو داكشي لي زلعتوه نتوما . والله حتى تحاسبو عند الله على كل صغيرة و كبيرة.....
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33 - Ali الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:27
Salam il faut annuler les M toutes car ils l'utilisent pour leur service personnel au marcher la plage aux bains a l école ex..
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34 - ahmed الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:28
البلد تنتزف بسبب سوء الحكامة التي يتبجح بها المسؤولين أمامنا في التلفاز
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35 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:29
اللهم إن هذا منكر المواطنون يتضورون جوعا وسيارات الدولة كلفت 100 مليار سنتيم من المحروقات في السنة ناهيك عن تمن الأسطول والصيانة الخ ومع ذالك يقول إن الدولة في أمس الحاجة إلى القروض لإنجاز المشاريع لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
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36 - ملاحظ الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:30
أحسن طريقة إلغاء ذلك و استثمار المبالغ الطائلة في بناء المستشفيات و توفير التجهيزات والموارد البشرية فقط......و العام المقبل إتمام العملية.....
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37 - حكومۃ فاشلۃ الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:31
استهلاك الوقود في الامور الخاصۃ بالموضف وعاٸلته اما في الاغراض الاداريۃ فلن تستهلك سوی 10٪ من الوقود و90% في المصلحۃ الخاصۃ أو صرفها نقودا .
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38 - دادا الفهيم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:32
غي لمحروقات لي شفتوا ،وما خفي أعضم زيد السكن زيد البريمات زيد الحوالا دلعيد زيد التعويضات على العمل ديالو بلا الراتب زيد حقهم فالسفقات زيد توظيف نساءهم كأشباح برواتب ...وزيد وزيد غير لي عطاتو عطاتو ولي دا شي داه
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39 - احمد حمادي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:32
من اراد ان يعرف حجم الاختلاسات فليقسم العدد الوارد في المقال على عدد سيارات الدولة.

مختص في مكانيك السيارات
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40 - piper la nuit الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:32
plein le soir,le matin à moitié plein,alors le pere noel a pipé la moitié la nuit,avec un tout petit tuyau pour mieux aspirer sans difficulté,alors pere noel,ta voiture roule gratis,allah akhlef
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41 - الخبز الحافي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:34
الدولة ليس لها سيارات هذه السيارات التي يستعملها أصحاب النفوذ والمفسدين هي ملك للشعب الذي قهر بدفع الضرائب تصوروا معي أن قائدًا يشتغل ثلاث ساعات في اليوم وفي يوم السبت والأحد يأخذ أبناءه في سيارة الشعب إلى البحر أو إلى مكان ما من أجل الراحة والاستراحة أما الوزراء فحدث ولا حرج
سيارات الدولة لخدمة الشعب وليس لخدمة الفرد
تصوروا معي سيارات إسعاف تنقل فيها خرفان العيد والكل على علم بذلك ولكن السجان لا يسجن أخاه، لقد هرمنا من أوساخ الدنيا ومن فساد القوم الظالمين
على الدولة إذا كانت فعلًا جادة في محاربة فساد إستعمال سيارات الدولة للغرض الشخصي فعليها أن تتبع طريق أوروبا فالموظف له سيارة الدولة لا يستعملها السبت والأحد وخارج أوقات العمل تبقى السيارة في ركن السيارات وحتى إذا أراد أن يستعملها ولو كان حتى رئيسا أو ملكًا فعليه بتأدية الضرائب وتأدية مبلغ السيارة بالتقسيط والدولة تساعده
أما نحن لا زلنا لن نرقى حتى أن نكون بشرا
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42 - OUJDI الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:34
Pourquoi tout ce gaspillage inutile
Pour le plaisir de Madame
?
Un milliard de Dirham pour le Gasoil
Vraiment c'est de la folie
Même en Europe les fonctionnaires n'ont pas tous des voitures de Services
C'est ça le problème du Maroc
dans les conneries, nous avons de l'argent à gaspiller
mais quand il s'agit de la santé ou l’éducation
il faut commencer à compter et attendre le vote du Parlement etc
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43 - Benyoucef Abderrahmane الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:35
C'est normal l'argent du peuple pour les hors la loi nuits et jours le M et J circulaient avec enfants et dames .
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44 - مواطن الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:36
والله بعيني شفت سيارة هولندية اتخلص المازوت ب فاتورة الدولة.
Je jure devant Allah que j'ai vu quelqu'un payé son gasoil avec des bons de l'armée dans une station et j'ai même fait la remarque au serveur pour qu'il mes le matricule de la voiture sur le bon, il ma répondu que ce n'est pas nécessaire.
sûrement que cette personne a de la famille dans le système.
voilà les 100 milliards ou sa part.
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45 - مغربي انا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:37
كما لم يتم احتساب السيارة التي هي في خدمة المؤسسات الشبه عمومية وهى كدلك نخدع لسلطة الدولة و ميزانية الدولة.
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46 - دكالي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:38
ناموا يا مغاربة.. لا تشتكوا مجددا.. لا اليوم و لا غدا و لا من بعده ما دمتم صامتين تنتظرون نزول الوحي.. لا تغيير الأمور لن تتجه الا للأسوأ... المغرب لنا كشعب و نراه يُنهب و لا نفعل شيئا... إذن فنحن نستحق الظلم و الفقر و الغبن و الجوع و كل البلاوي
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47 - aid الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:39
المكحلة والبارود من دار القايد كلشي على ظهر المواطن وفي الاخير نقترضوا من صندوق النكد الدولي
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48 - هشام الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:39
و تزويد سيارة المواطن البسيط يكلفه " دم جوفو " .
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49 - %%%% الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:39
le fmi vous a dit de laisser la santé etc et le carburant c va laisser le c bien et les voiture de l etat un chiffre aussi svp
je suis scandalisé ce pays vous l avez rendu comme un morceau de gruillere.plein de trou
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50 - Max الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:40
اقسم بالله العضيم لو كانت هناك مراقبة شديدة و قاسية سيتم استهلاك نصف اي 50 مليار في السنة
الكل ينهب لصالحهم الخاصة و على ضهر الشعب.
البون و شيك البنزين يباع في كل مكان حتى عند البقاله و محطات البنزين و عند الجزار و خضار.

اتقو الله يا عباد الدنيا.
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51 - يوسف الازرق الأربعاء 12 فبراير 2020 - 13:41
يا اخي المشكله ان المسمى البوم ديال محطه الوقود كيتعطى غير العائلات والاصدقاء هذا هو المشكل او كيدير 200 درهم وكايقيد له في البون 400 درهم١ او مثلا انا عندي بون فيه 200 درهم كنمشي لعند البومبه ونقول له اعطيني 150 وياخذ البند 200 درهم
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