24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1313:4716:4519:1220:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة" (5.00)

  2. اتفاقية شراكة تقوّي تدبير السجون بالبحث العلمي (5.00)

  3. عبد الحميد ينافس نيمار على جائزة مرموقة بفرنسا (5.00)

  4. قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)

  5. تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة

المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة

المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:00

"رُقعة" الأزمة الصّامتة مع الإسبان في "توسّع" بعدَ قرار الرّباط منع وصُول الأسماك المغربية إلى سبتة المحتلة لليوم الثّاني على التّوالي، وهو قرار يتّجه إلى أن يصيرَ "ثابتاً" في الأيام المقبلة، في ظلّ توجّه الجانب الإسباني إلى "الاحتجاج" على ذلك، بينما لا تعرَفُ إلى حدود اللّحظة أسباب هذا التّصعيد.

وانخفضَ حجم الأسماك القادمة من السّواحل المغربية في المدينة المحتلّة بشكلٍ "ملفت" خلال اليومين الماضيين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام "ايبرية". وتأتي هذه الخطوة التّصعيدية من الجانب المغربي بعد قرار الرّباط تعليق مرور البضائع إلى سبتة، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من أكتوبر الماضي.

ولم تنفِ فعاليات حزبية في سبتة وجود "أزمة" صامتة مع الرباط على إثر قرار المملكة تعليق مرور البضائع إلى المدينة المحتلة، وهو ما جعلَ "الخط الحدودي" يمثّل مشكلة حقيقية بالنّسبة للجانب الإسباني الوافد على التراب المغربي.

وقرر المغرب فرضَ رقابة "صارمة" على الشّركات المحلية في سبتة التي تنتقل عبر الممر الحدودي. ووفقًا للتقديرات التقريبية، يصل حجم الأسماك التي تدخل المدينة المحتلة يوميًا إلى 3000 كيلوغرام.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، عبّر أصحاب أكشاك لبيع السّمك في السوق المركزي بمدينة سبتة عن قلقهم من أن تعرف المدينة نقصًا كليًا في الأسماك. "في أسوأ الأحوال، يجب أن يتم جلبُ الأسماك من شبه الجزيرة، وسيكون ثمنها مرتفعاً ولن تكون هناك أنواع متعددة"، يقول أحد التجار.

ويتوقّع التّجار في المدينة المحتلة إفراغ الأسواق المحلية من الأسماك بشكلٍ نهائي، ففي حال "لم تتغير الأمور في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، فلن يكون هناك أي منتوج يقدّمُ للمواطنين". ويتخوّفُ التّجار من القيود التي تفرضها الرباط، والتي "إذا ما تم الاحتفاظ بها في المستقبل، فستكون هناك نتائج كارثية".

ودفع الوضح الحالي بعضَ التجار إلى استيراد الأسماك من شبه الجزيرة، وهو ما أدى إلى رفع أثمانها في السوق المحلي بـ 20%. وترفضُ سبتة المحتلة ما اعتبرته "هجوماً مغربياً يستهدف الاقتصاد المحلي". وإذا استمرت الرباط في سياستها الخاصة بالقيود، فإن أيام "جنة الأسماك" في سبتة ستصبحُ معدودة.

وقال خافيير غيريرو، وزير الصحة في الحكومة المحلية: "يبدو أنّ الموقف الرّسمي للمملكة بمنع وصول الأسماك المغربية ثابت"، مضيفاً: "إنها مشكلة حقيقية، المغرب لا يسمح بوصول المنتجات إلى المدينة، وهذا في حدّ ذاته تهديد مبطّن".

وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.

وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشف عنه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - اوس الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:21
مزيان بادرة ممتازة هاكدا يعرفو سباليون قيمة السمك المغربي بصح هادي البداية والله اخواني المغاربة السمك بالدات في اوروبا داير قرون السردين 6.50 Eur الكيلو في المانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - patriot الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:22
Je n’ai jamais été autant fier d’une décision de notre gouvernement. Nous avons toujours été très humiliés par les espagnols. J’espère que notre gouvernement tiendra bon pour une fois dans son histoire.

Les locaux on devra les aider … voyageons pas qu’en été au nord … achetons les produits locaux de la régions (artisanat, agriculture, épices…) offrons leur le travail en priorité dans toutes les villes, et une indemnité de perte de revenu sur 12 à 24 mois pour tous ceux qui vivaient de la contrebande pour les aider à se convertir à payer par le contribuable ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - كمال الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:24
تحية للوزير مولاي الحفيظ العلمي ، يجب تسريع انجاز المنطقة الحرة لمحاصرة سبتة اقتصاديا، و القضاء على التهريب الذي ينخر اقتصادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - magribi الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:28
من حق المغرب ان يقف حجرة عثراء للاسبان لانهم تمادوا على كل شيء حيوي في المملكة وجعلوا من سبتة ممر لنفاياتهم متناهية الصلاحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - ميمو الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:31
لعل ما يوصف به المغرب لذى العديد من المتشدقين كونه دولة متملقة تعيش على المساعدات وتحرس أسيادها الصليبيين،لذا حان الوقت لإعطاء هذا البلد ما يستحق من قيمة.إذا أراد المغرب أن يسترجع سبتة ومليلية وهو أمر مستبعد عليه خنقهما اقتصاديا بمنع دخول وخروج البضائع نهائيا وفتح سوق حرة بمحاداتهما،لكن الأقوال فالأفعال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - simo الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:32
المعاملة بالمثل بعد منع مواد البتاء المغربية من دخول الثغر المحتل من طرف سبتة ومليلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - قنيطري 1 الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:34
إسبانيا دولة جارة، وللمغرب معها تاريخ مشترك طويل، وهي بوابة المغرب نحو أوروبا، وهي الشريك التجاري الأول لنا، ويعيش فيها حاليا أزيد من مليون مواطن مهاجر مغربي. إذن يجب أخد كل هذه الأمور بعين الإعتبار في تحديد سياسة الدولة المغربية مع هذا البلد. وإذا اتخد أي إجراء غير ودي معه فيجب توضيح الأسباب والدوافع للرأي العام المغربي حتى لا تبقى الأمور غامضة. أعتقد أن التحاور والتشاور مع الجار للوصول لعلاقات متوازنة هو الحل الأنسب. مشكل التهريب المعيشي وجب التفكير في حل له على المدى البعيد والحل لن يكون إلا اقتصادي عبر جعل ذلك التهريب عديم الجدوى وتوفير بدائل للساكنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
8 - ادريس أوريكا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:35
أتمنى أيضا أن يقطعوا عنهم الكهرباء لأنهم يستوردونه من طنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - ملاحظ الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:38
إذا استمر الوضع هكذا، أسماك و خضروات... يمنع دخولها. سترتفع الاثمان و يرتفع الطلب. و قد يغادر الاسبان المدينة نحو الجزيرة الايبيرية حسب خيار المعيشة و النشاط التيجاري. آن ذاك سيضطر الاسبان التخلي عن المدينتين ليأتي النظام الجزائري ببهتان حق تقرير مصير الشعوب ليحول الغزوات و أو مغنية إلى تندوف ارتزاق الوهمي ضد شمال المغرب. ذلك ليس بغريب عندما لاحظنا موقف و صياح هذا النظام عند أزمة ارخبيل ليلى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - أبو بكر الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:39
بينما تُغرق البضائع التركية السوق المغربية، لسبب بسيط هو أن " إخوان بنكيران" هم أصحاب الشركات المُورِّدَة لهذه السلع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - Najim nador الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:41
العقبة عند مليلية السلعة ديال المغرب مزيانة و المغاربة كيعملوهم الأسبان بحال لبهايم في الدخول و الخروج من مليلية المحتلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - نيشان الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:44
هل هذا اعتراف من المغرب بأن سبتة مدينة اسبانية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - ISAMAIL... RABAH FES الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:45
اشكر الدوله المغربيه ووزير السيد العلمي عل هده لبادره الطيبه منع لمواد لمهربه من سبته مليليه المختلفه من طرف صبليون فرعنو عل لمهربين اقسم بالله العظيم ال دوني سبني لي صرفق شاب عندو اجازه يهرب وشاب لم يرض عليه فيه مياكلو ويشرب دمو ولاكن مبغاش يخسر معيشته اليوميه عدد من نسا كيتكرفسو عليهم لبوليس سبليون آلاف شاب ينتضرون ليل نهار لسماح لهم دخول لتغرت سبته المحله كم انوه بالحصار الدي فرضته الدوله المغربيه عل منتجات تركيه لان خطتهم غزو المغرب فنيا اقتصاديا ثقافيا ومبايعته ادروغان ونوريسيه الإخوانيه بساعده حزب لبجدي وخليته معجبهمش لحصار لتفزض عل تركيا لانه تصدر لنا اطنان من لغبره مكان الحليب لشركات تابعه لجوده لانه تنتمي لبجدي لم ثتم مقاطع منتجاتها رغم امانه لمرتفعه ولغش في حليب جوده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - hmido الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:55
It’s a clever decision I don’t think an ordinary Spanish citizen knows how much damage Morocco can cause if we impose an embargo on Spanish product actually we can make cueta suffer if we protect our citizens right and end exploitation of women in the smuggling business
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - مغربي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:58
تحية لكم سي الوزير عليكم بارك الله فيك بالسبنيول و الترك ونحن معك،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.