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الرئيسية | مال وأعمال | الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل

الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل

الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 18:47

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بجماعة آيت ملول (عمالة إنزكان -آيت ملول)، على تدشين منصة الشباب "أركانة" للإنصات والتوجيه، معطيا جلالته بذلك دفعة قوية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة.

ويجسد هذا المشروع المنجز في إطار محور "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، وهو البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لتمكين الشباب من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم، وإرادته في تزويدهم بوسائل متنوعة تمكنهم من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم، وتضمن لهم إدماجا سوسيو -اقتصاديا أفضل.

كما سيمكن شباب جهة سوس -ماسة من استفادة أفضل من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، الذي تمت بلورته طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والمشتمل على عدد من التدابير الموجهة لاحتواء وتجاوز الصعوبات التي تعرقل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، للتمويل.

وتحتوي منصة الشباب "أركانة" للإنصات والتوجيه، والتي تبلغ كلفة إنجازها 7 ملايين درهم، على فضاءات للاستقبال، والمقاولات، والتشغيل والإنصات، وورشات، وقاعة للندوات، ومكتبة وسائطية، وقاعة للرياضة، وملعبا لكرة القدم المصغرة.

وتروم هذه المنصة، التي تشكل ملتقى لمختلف الفاعلين المعنيين بورش إدماج الشباب والاستجابة لانتظاراتهم في البحث عن فرص الشغل، تسهيل ولوج هذه الفئة إلى المعلومة المتعلقة بسوق الشغل وتشجيعها على خلق مقاولاتها الخاصة.

وسيشرف على تأطير هذا الفضاء فريق متخصص في التوجيه والإنصات ومرافقة المستفيدين في عملية خلق مشاريعهم المهنية.

وبالإضافة إلى منصة الشباب "أركانة" للإنصات والتوجيه"، عرفت جهة سوس -ماسة، وتحديدا على مستوى عمالة أكادير -إداوتنان، أيضا إنجاز الفضاء الثقافي "دار ممكن" بحي لكويرة، وفضاء "نجوم سوس" بحي الفرح (بنسرغاو المركز)، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويعد الفضاء الثقافي "دار ممكن"، الذي كلف غلافا ماليا يناهز 6,7 ملايين درهم، فضاء جديدا لمواكبة الشباب بين 18 و28 سنة، الراغبين في تطوير أنفسهم واكتساب مهارات جديدة.

ويتوخى هذا المركز، من خلال تنظيم أنشطة للقراءة والكتابة والمسرح والموسيقى والفيديو، تطوير الفكر النقدي والإبداع والتعاون والتواصل والانفتاح على الآخر وقيم المواطنة، حيث يوفر للمستفيدين إمكانية استكشاف الفرص المتاحة واستعادة الثقة وإنعاش الأمل.

وبخصوص الفضاء الثقافي "نجوم سوس"، فالأمر يتعلق بالمركز الثالث من نوعه الذي تطلقه مؤسسة "علي زاوا"، بعد مركزي الدار البيضاء "نجوم سيدي مومن" وطنجة "نجوم البوغاز".

ويوفر مركز "نجوم سوس"، باعتباره فضاء للتعلم والاكتشاف والتبادل والتعبير والذي يستقبل حاليا 240 منخرطا (53 بالمائة فتيات) تتراوح أعمارهم ما بين 6 و28 سنة، دروسا في المسرح والفنون التشكيلية والرقص، والموسيقى واللغات الأجنبية، يشرف عليها 13 مدرسا.

ويشكل هذا المركز منصة للإبداع متاحة للمواهب من كل الأعمار، حيث سيتم وضع برامج للمواكبة الفنية والتدريب الإبداعي من خلال حفلات وعروض لدعم وتشجيع المواهب.

وبهذه المناسبة، أشرف الملك محمد السادس على تسليم 28 حافلة، 26 منها للنقل المدرسي واثنتان لنقل الرياضيين، إلى رؤساء الجماعات والجمعيات المستفيدة التابعة للجماعات القروية بعمالة أكادير –إداوتنان. وستساهم هذه الحافلات، المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط التلاميذ بالمناطق القروية المستهدفة والنهوض بالأنشطة الرياضية.

وتندرج كل هذه المشاريع في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) التي تكلف غلافا ماليا بـ18 مليار درهم، وتهدف أساسا إلى صيانة كرامة المواطن وتحسين ظروف عيشه، تماشيا مع دينامية المبادرة منذ إطلاقها سنة 2005.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - GALA الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:01
الملك يطلق مشاريع كبرى في البلاد ويسهر على إنجازها أما أحزاب الحكومة فيكفيها انتقادات بعضهم البعض والتحضير لانتخابات 2021
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-12
2 - jah الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:01
“المغربي المحظوظ هو الذي يصحو من نومه ذات صباح فيجد نفسه مجنوناً وينتهي الأمر .”
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26
3 - الصحة التعليم الشغل الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:01
بغينا شي تنمية اقتصادية في انحاء المملكة باش كولشي يستفد اما التدشينات الترقيعية هنا وهناك ملينا منهم
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46
4 - ريم علي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:29
فينا هو الشغل ؟؟ أزمة اقتصادية خانقة وكساد وبطالة مهولة !!
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15
5 - يتبع الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:39
خصنا شي مشروع في عشرة أيام بحال ليدارو الشينوا مستشفى جاهز في عشرة أيام في جميع الضروريات
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4
6 - fox الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:40
بعد عشرين سنة هاهي أخيرا "أركانة" للإنصات يا سلام.....أي علقم أشرب أي إقاع أتبع حتى أتحاشى الجنون يا سادة ؟
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7
7 - موو الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:50
ايت ملول منطقة غنية (فﻻحة. الحي الصناعي . معامل التغليف embalage الخ) يجب اﻻهتمام بالمناطق المنسية طاطا زاكورة وارززات الخ
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3
8 - حنان الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:58
الله يطول فعمر سيذنا وخلليه ثاج فوق راسنا حامنا وحام هذا الوطن نتمنى له العمرالطويل والصحة والعافية وان يقر عينه بولي عهذه مولاي ألحسن وللاخذيجة وان يحفطة العءلة العلوية الشريفة من كل ذاء وحاسذ.. أمين.. ألله إلوطن ألملك
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-5
9 - جمعية المرجة الخضراء الأربعاء 12 فبراير 2020 - 20:05
الله ينصر جلالة الملك ونتمنى انطلاق مشاريع بسوق الاربعاء الغرب وسيدي محمد الاحمر والبحارة اولاد عياد باقليم القنيطرة وبمنطقة للاميمونة. لتحقيق امال وطموح الشباب بالعالم القروي حاملي الدبلومات التقنية في الفلاحة.والصناعة .......الخ.
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