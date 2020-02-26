ارتفاع "معاملات التأمينات" في بورصة الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

واصلت شركات التأمين المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحقيق ارتفاع سنوي في رقم معاملاتها، وأيضا أنشطتها في مجالات التأمين على الحياة والتأمين على السيارات والمخاطر.

وقالت شركة " سهام للتأمين"، التي أعلنت عن نتائجها السنوية في انتظار باقي شركات التأمين المدرجة في البورصة، إنها سجلت زيادة في رقم المعاملات بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن بلغت مع نهاية سنة 2019 ما يناهز 5.42 مليار درهم.

وجاء هذا الانتعاش في معاملات الشركة بالرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ في رقم المعاملات لشركة "سهام"، خلال الفصل الأخير من سنة 2019 بنسبة 5.2 في المائة، نتيجة تباطؤ أنشطة التأمينات على الحياة.

وبلغ رقم معاملات الشركة، في الفصل الرابع من السنة الماضية، ما يناهز 227 مليون درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 35 في المائة، وبلغ رقم معاملات التأمينات على المنشآت والمعدات ما يناهز 966 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

وقال مسؤولو الشركة، في بيانهم المالي السنوي، إن أنشطة التأمين على الخدمات والمعدات والمنشآت سجلت نموا سنويا بنسبة 3.5 في المائة بعد أن بلغت 4.32 مليار درهم.

وربطت الشركة هذا الانتعاش بالارتفاع اللافت في أداء فرع التأمينات على السيارات، بعد أن سجل زيادة قياسية بلغت نسبتها 6.6 في المائة.

وارتفعت معاملات أنشطة التأمين على الحياة إلى 1.09 مليارات درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5.1 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وبلغ حجم الاستثمارات التي خصصتها الشركة لعمليات التأمين 14.58 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 8.6 في المائة مقارنة مع سنة 2018.