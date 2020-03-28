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الرئيسية | مال وأعمال | مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية

مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية

مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 28 مارس 2020 - 08:48

يتمدّد فيروس كورونا المستجد رويداً رويداً في أدغال القارة الإفريقية، مخلّفاً تداعيات جمّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ضعف البنيات الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية في جلّ بلدان القارة، ويزداد تهديده أكثر مع توالي حالات الإصابة به.

مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، المتخصّصة في شؤون الأمن، لفتت الانتباه إلى الخطر المُحدق ببلدان القارة الإفريقية، منبهة إلى أن دول القارة، من المغرب إلى مالاوي، تواجه أزمة صحية غير مسبوقة وصدمة اقتصادية ستكون تداعياتها طويلة الأمد في المستقبل.

ومع تسجيل معظم الدول الإفريقية إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فالأكيد أن العواقب ستكون وخيمة على اقتصاداتها، وفق المجلة الأمريكية، التي حذرت من تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، لا سيما لدى البلدان التي تتوفر على بنيات تحتية ضعيفة في قطاع الصحة.

وأوردت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن الدول المعتمدة على الإيرادات السياحية تواجه ضررًا اقتصاديا ضخمًا، بالنظر إلى أن قرابة 67 مليون سائح أجنبي زاروا "القارة السمراء" خلال 2018، مؤكدة أن المغرب والرأس الأخضر والسيشل وموريشيوس هي البلدان الأكثر تأثرًّا بتداعيات تفشي الوباء.

كما أن الدول الإفريقية التي تعتمد على نظام التجارة الدولية تواجه أفقا غامضًا في المستقبل القريب، حيث أرخى الفيروس العالمي بظلاله بالفعل على كل من نيجيريا وأنغولا، نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، فضلا عن تضرّر البلدان التي تعتمد على الصين في معاملاتها التجارية، لا سيما أنغولا وجنوب إفريقيا والكونغو وكينيا ورواندا.

وساهم إغلاق الموانئ في عدد من البلدان الإفريقية في تعميق الشلل الاقتصادي، تبعاً للمقال التحليلي بـ"فورين بوليسي"، حيث تعاني جنوب إفريقيا من التضخم الاقتصادي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 17 شهراً، بينما غانا تشهد ارتفاعا قياسياً في أسعار المنتوجات، خاصة السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين.

وتأثرت السوق المحلية الإفريقية بشكل كبير بتداعيات تفشي "كوفيد-19"، تضيف "فورين بوليسي"، التي أكدت أن الوباء يهدد الأنظمة الصحية الضعيفة في إفريقيا، لأنها غير متأهبة لمواجهة الأوبئة والكوارث، مبرزة أن بلداناً قليلة ستكون قادرة على تعميم اختبارات الكشف عن الفيروس الجديد.

وتلوح أزمة الديون في الأفق لدى البلدان الهشة بفعل غياب الحكامة في تدبير الوضع الداخلي، لا سيما أن الأزمة الصحية القائمة تستدعي تعديل الميزانيات العمومية ورفع تكاليف العلاج، وفق المصدر عينه، الذي شدد على أن بعض الدول الإفريقية عاجزة عن احتواء الوباء، ما يستدعي تضافر الجهود لإنهاء حالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - بلدي المغرب السبت 28 مارس 2020 - 09:01
لا داعي لنقل كلام أمريكا فهي بانت على حقيقتها
تحب الاقتصاد أكثر من ارواح الشعب اما المغرب او ملك المغرب ففضل الحياة لشعبه أكثر من الاقتصاد
لذلك فنحن شعب يتقاسم الخبز والشاي في وقت المحن
والله ينجينا و بلدنا من هذا الوباء ونسغفر الله ونحمده كل يوم فهو الرزاق يا أمريكا التي التقت بشعبها للتهكله قصد حمايه الاقتصاد ... والآن تتخبطون في اخطائكم فلا داعي للكتابه عن المغرب ومستقبله
نحن احسن منكم كلكم يا جماعة الدول العظمى التي انهارت بسبب عدم تدبير بلدكم وشعوبكم
أحيي ملكنا الهمام القائد الأعلى لهذا البلد على حسن التدبير وعلو التسيير ... احبك وطني وملكي ...
اللهم ألطف بنا اجمعين
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24
2 - صفوان السبت 28 مارس 2020 - 09:03
تفاألوا خيرا تجدوه. إنشاء الله هده أزمة عابرة و تعود الأمور كما كانت من قبل.،
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25
3 - يوسف أ-1 السبت 28 مارس 2020 - 09:04
خرب هدا الاقتصاد إنسانية البشر، إن فضلتم الاقتصاد فقد تفنون في قصوركم، لأنكم لا تستطيعون العيش وحدكم و سيصلكم الوباء..
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16
4 - yael السبت 28 مارس 2020 - 09:04
وهؤلاء الخبراء الأمريكيون الم يفهموا بعد أن رؤوسا قد اينعت وحان قطافها وما كورونا الا أداة.
المغرب والقارة الأفريقية سيعانون وسيدخولون مناطق خطر اقتصاديا واجتماعيا ..اه اه
لكن يا خبراء الا تظنون أن العالم ككل سيدخل مرحلة صعبة الا الصين كقوة عظمى واما أمريكا ستشهد سقوط مرعب ولكن نعرف كيف تسير أمريكا وكيف سوف تلعب مرة أخرى بالكل..
اقول للخبراء الا لعنة الله عليكم بعد كل هذا الذي نعيشه مازلتم على ما فيكم..تفو
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4
5 - البيضاء السبت 28 مارس 2020 - 09:05
من الطبيعي سوف يكون ركود اقتصادي لكل الدول و خصوصا الدول النامية و المتقدمة
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3
6 - hassanelaorf السبت 28 مارس 2020 - 09:06
زعما هما مطفرينهاusa. دوها غيرف حريرتكم...حنا قاد بشغلنا..الحمدلله..
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11
7 - ali السبت 28 مارس 2020 - 09:06
وهل تنبأت هذه المجلة لما وصلت الاوضاع في امريكا .والتي تجاوزت الصين في عدد الإصابات . يبقى مجرد كلام وتكهنات لا اساس لهاىفي الواقع .بالنسبة للاقتصادات الصغيرة او شبه منعدمة فغالبا ما يكون الضرر محدود .ليس كلاقتصادات العملاقة التي تعتمد على الصناعة والتصدير لجميع انحاء العالم .والدليل مثال مصغر على ذالك .ما يقع في المغرب من توقف والاستيراد من الصين بشكل شبه منعدم .ليس المغرب المتضرر من هذه العملية بل الصين .
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6
8 - abboud السبت 28 مارس 2020 - 09:11
استغفر الله العظيم
اللهم ارفع عنا هذاء الوباء
يا من بيده الخير وهو على كل شئء قدير
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6
9 - تايكة غرماد السبت 28 مارس 2020 - 09:13
الصدمة سببها الاختيارات الخاطءة في السابق وفشل كل المخططات والاجراءات التي كانت في غير محلها وبعيدة عن هموم المواطنين واصبحت جريمة رهيبة في حق الشعب منها مثلا تدمير الصحة والتعليم والبحت العلمي وبناء بنيات تحتية ضرورية عِوَض الاهتمام بالكرة والطجفي والمهراجانات والترشح لكاس العالم وتنظيم كوب 22
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10 - الخطابي السبت 28 مارس 2020 - 09:13
لايجب اصدار هاته القارير من طرف الامريكيين الا بعد ما يجدوا مخرجا لمشكلتهم حيت فاق عدد الاصابات في بلدهم مائة الف حالة .وعجزت مستشفياتهم عن استقبال المصابين..أما القارة الافريقية فقد اعتادت على تحمل جميع الكوارت ..وضعف البنيات الصحية وغيرها يرجع بالاساس الى السياسات الاستعمراية الامبريالية التي تفرضها امريكا على دول العالم التالت..ولنا الله والحمد لله على نعمة الموت التي تسوي بين البشر..
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11 - عبدالناصر_إفني السبت 28 مارس 2020 - 09:19
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، المتخصّصة في شؤون الأمن، لفتت الانتباه إلى الخطر المُحدق ببلدان القارة الإفريقية، منبهة إلى أن دول القارة، من المغرب إلى مالاوي، تواجه أزمة صحية غير مسبوقة وصدمة اقتصادية ستكون تداعياتها طويلة الأمد في المستقبل:
مجلة تطاولت و تتبجح باختصاصها في شؤون الأمن؛ عجبا لها و لماذا لا تنظر الأمور بواقعية إلى مآلت إليها بلادها التي كانت تسمى الولايات المتحدة و لكن اجتياحها من طرف وباء كوفيد-19 جعلها تتصدر عدد الإصابات عالميا و يستنجد المتعنت رئيسها بالصين؟
أما عن بلادنا المغرب له رب يحميه و شعب وراء ملكه متحد و محاربة الوباء مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف و وصايا رسولنا الكريم وكتاب الله القرآن الكريم لهو أحسن شفاء وبقول حسبنا الله و نعم الوكيل إيمانا و احتسابا لن يمسسنا سوء إن شاء الله. " و ما آتاكم الرسول فغذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " صدق الله العظيم
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12 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 09:20
اهتموا ببلدكم الولايات المتحدة الأمريكية لكان افضل واتركوا المملكة المغربية وشانها. المغرب له رجاله وشرفاءه ولا داعية لإعطاء النصائح في هده الفترة التي يمر منها العالم. وخاصة بلادكم اهتموا بوطنكم ومواطنيكم الدين ينتظرون أن دواء للقضاء على الوباء ولن يخرج بعد.
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13 - مواطنة السبت 28 مارس 2020 - 09:21
حنايا دابا غير فالصدمات ديال العقول المتحجرة.اللي حيرو بنادم معاهوم،حسبنا الله ونعم الوكيل .
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14 - Hicham السبت 28 مارس 2020 - 09:22
C'est vrai mais pour le moment la chose la plus importante est de sortir de cette crise sanitaire sans trop de dégâts humains.
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1
15 - اصيل السبت 28 مارس 2020 - 09:24
السلام عليكم لقد سمعنا دوما لتحليلتكم مند زمن بتقليص مزانية الصحة و التعليم ... ولقد ابتلنا بهدا الداء لعله خير لنرجع اإلى الله وإلى طرق الاشتغال بالاعتماد على المغاربة الاحرار و الى التضحية مثل صندوق كورنا الدي عبرو عليه. لا للاملات الخارجية .مثل مغربي مايحك لك غييييير ضفرك. وشكرا
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16 - abd السبت 28 مارس 2020 - 09:28
السلام عليكم.
لم نعد نستمع ولا نتق في تقاريركم واخباركم.
حبدا لو تهتم هده المجلة برءيسها الدي يقود امريكا لا محال الى الهلاك.
اما المغرب انشاء الله لا خوف عليه.
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0
17 - mossa السبت 28 مارس 2020 - 09:28
ارادوا ان يقولوا لنا ان الدول التي تتعامل مع الصين ولا تتعامل مع امريكا ستتضرر كثيرا في اقتصادياتها وكدلك الدول التي تعتمد على السياحة كالمغرب والسيشل والراس الاخضربمعنى ان من يتعامل مع امريكا سيكون بمناى عن الازمة الاقتصادية .هدا من توابع الدال الدي صارت عليه امريكا التي تتفنن في المبروبكندا انها اصبحت مثل الدي يضع في شفاهه دهون ويقول بانني اكلت وشبعت
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18 - الأراضي المنخفضة السبت 28 مارس 2020 - 09:30
يتحدثون عن الاقتصاد والفيروس قد جثم على صدورهم وفتك بالاف الناس ولم يترك بقعة على وجه الأرض الا ودق فيها ناقوس الخطر ،الهاؤلاء عقول؟.
اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.
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19 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 09:30
المجلة ديري شي تحليل على الولايات المتحدة الأمريكية اش داك لافريقيا
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20 - seni السبت 28 مارس 2020 - 09:32
المجلة نسيت أن اقتصاد أمريكا سينهار قبل أقتصاد أفريقيا فالفيروس يزحف في أمريكا كالنار في الهشيم ففي ظرف وجيز تجاوز 100 حالة ناهيك عن ضعف المناعة فيها بفعل السمنة ....إيطاليا واسبانيا خير دليل
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21 - البليدةة السبت 28 مارس 2020 - 09:33
بعض المرتزقة لا زالو رغم الجائحة يواصلون حملتهم الهادفة لضرب معنويات المغاربة وخلق التفرقة بينهم رغم انهم لم يفلحو ابدا في مساعيهم
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22 - marroci السبت 28 مارس 2020 - 09:35
الامريكان .ديوها في روسكم ...لا تبقاوش حاضين الدول..
ااش كاتعطيو للمغرب ...؟؟.المسلمين فلاحة ..وكياكلو داك الشي لي تنتج سواعدهم...
مليونا في التيقار عليكم...حنا ما خائفين لا من كورونا ولا منكم..خائفين فقط من ان نلقى الله وليس معنا شيء ادخرناه القراءه..
تمتعوا في قصة موسى عليه السلام ...رباه فرعون وكان عارف بان الهلاك ديالو على سيد طفل في عمر موسى ..لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت ان تحبه امرأة فرعون ..واطلب من زوجها الا يقتله ..عسى ان تستخدم ولدا...
لماذا نخاف من الكورونا اذن ونحن نجوم بأن ما اراده ويريده آلله هو ما كان وسيكون.؟
ياليت ادم إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله...
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23 - الزعتر السبت 28 مارس 2020 - 09:35
ها العار الى ما ديوها عافريوسكم
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24 - corona السبت 28 مارس 2020 - 09:37
بعدو منا غير أنتم.البترول نقص الثمن والصادرات الفلاحية تبقى هنا والثمن ينقص.بالعكس غادي نرجعو بحال السبعينات كلشي كان رخيص.واش حنا معولين عليكم.البركة في الصين الرخص وبالطبع ستزيد في الجودة .الهواوي خير مثال.أزيدون مولفين الخبز وأتاي شوفو نتما مع ماك دونالد
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25 - وفاء السبت 28 مارس 2020 - 09:39
من الواضح أن تبعات كورونا لن تشمل فقط دول افريقيا بل دول العالم كلها وليس اقتصاد أفريقيا وحده سيكون المتضرر بل اقتصاد دول العالم أجمع نطلب من الله السلامة وربما هذه الجائحة ما هي إلا فرصة لإعادة ترتيب الامور وايلاء الاولويات للقطاعات الحساسة وتكريس الجهود لنهضة غير مسبوقة ومن يدري قد نخرج من هذه الظرفية أقوياء بإذن الله تعالى ومشيئته
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26 - رضى السبت 28 مارس 2020 - 09:41
كورونا يهدد العالم بصدمة إقتصادية، ليس فقط المغرب.
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27 - logique السبت 28 مارس 2020 - 09:56
ولماذا أمريكا لا تهتم بشأنها وتترك المغرب وباقي دول العالم في حالهم في هذه الظروف الصعبة . تتنبأ بالاقتصاد المغربي بعد الأزمة كأنها هي في أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وعن جميع البشرية أنه على ذلك لقدير.
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28 - Mohamed Ouk fr السبت 28 مارس 2020 - 09:56
نحمد الله تعالى على نعم المغرب بلد فيلاحي بامتياز وجل الأسر المغربية تستهلك منتجات محلية من إنتاج المغاربة ونحن لانحتاج لأي دولة ان تعطف علينا أو تخوفنا كفانا مما نحن فيه، والعالم بأسره يعرف تدهور اقتصاده بسبب هذا الوباء الخطير الذي هم بالدنيا كلها، فامريكا سوف تعرف ارتفاعا خطيرا باصابات Covid 19,مما جاء على لسان مستخبراتي في علم الاوبئة والجراثيم حيث سيصل عدد المصابين إلى 120 مليون والموتي بالملايين، أما بلادنا ولله الحمد لحد الساعة فنسبيا سيطرت على الوضع هذا ناتج عن التعليمات الملكية بغلق الحدود، نسأل الله تعالى أن يرفع علينا وعليكم هذا الوباء الخطير ،
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29 - Hassan D السبت 28 مارس 2020 - 09:58
عدة صفقات تجارية قامت بهـا الحگومة گانت خاطئة الآن حتى وإن تغلب المغرب على المشؤوم فالتحدي الأگبر هـو عدم السماح بإختراق حدودنا مع أي گان لتفادي إعادة إنتشار الڤيروس وأنتم تعلمون المهـاجرين الغير الشرعيين گيف يدخلون بلادنا التحدي هـو تحدي العالم بأسره للتغلب على الجائحة أحيانًا السگات أحسن .
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30 - مغربي مسلم السبت 28 مارس 2020 - 09:59
ان الصحيفة تتحدث و كان امريكا او اوروبا قدروا يتعاملو مع الوباء امريكا و اوربا همها الوحيد الاقتصاد ما ينضرش و بنادم اموت معليش صراحة الغرب ظهر على حقيقته الناس كتموت عندهم وهما يتكلمو على المغرب احنا صراحة ليس لدينا بنية صحية قوية لكن تعاملنا بجدية مع الوباء حتى الغرب ضعيف في البنية و غير -قادر على حماية شعبه
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31 - zakariae السبت 28 مارس 2020 - 10:02
ce n'est pas encore le temps de tirer des conclusions la pandémie n'est pas encore a son pic au maroc ni dans le monde et je trouve dégueulasse le faite de faire paniquer les pays africains alors qu'au USA les infectés se compte par dizaines de milliers chaque jour
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32 - احمد السبت 28 مارس 2020 - 10:06
نعم ستكون أزمة لكن ليس بالضرورة ان تكون طويلة الامد لانه بمجرد أن يتم القضاء على جاءحة كورونا سوف تعود أغلب القطاعات الى العمل بقوة اكثر من سابق عهدها فأغلب المصانع خصوصا الغذائية تخلصت من كل منتجاتها حتى غير الضرورية منها نتيجة الإقبال الكتيف عليها في هذا الاسبوع كما أن أغلب الناس اجل شراء المقتنيات الباهضة الثمن والسيارات و العقارات و غيرها من الأمور غير ذات جدوى في هذه اللحظة مما سيرفع الإقبال عليها بمجرد انتهاء هذا الكابوس كما أن قطاع السياحة و الطيران و عودة المهاجرين سيعرف تطورا كبيرابمجرد العودة الطبيعية للحياة ودلك للتخفيف من الضرر النفسي جراء المعاناة الكبيرة التي عرفها الناس و المقال يطول
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33 - غيثة السبت 28 مارس 2020 - 10:12
المواطن هو الدي يبني الإقتصاد و ليس العكس، فهده الجائحة التي عمت جل دول العالمة و التي تتصدرها أمريكا، فهده الأخيرة سوف تعرف صدمة اكبر من المغرب إلا إدا استعملت غطرستها و رمت بثقل مشاكلها الإقتصادية بخلق حرب جديد بمكان ما للنهب
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34 - azedine السبت 28 مارس 2020 - 10:12
المغربي بدون نقود يشرب الشاي و يأكل الخبز و يحمد الله على نعمته
الأمريكي بدون نقود ينتحر
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35 - الوباء الفتاك السبت 28 مارس 2020 - 10:14
ابق في دارك تنجي نفسك والناس اللي عزاز عليك. #كورونا فيروس#
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