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كُتّاب وآراء
مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية
يتمدّد فيروس كورونا المستجد رويداً رويداً في أدغال القارة الإفريقية، مخلّفاً تداعيات جمّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ضعف البنيات الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية في جلّ بلدان القارة، ويزداد تهديده أكثر مع توالي حالات الإصابة به.
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، المتخصّصة في شؤون الأمن، لفتت الانتباه إلى الخطر المُحدق ببلدان القارة الإفريقية، منبهة إلى أن دول القارة، من المغرب إلى مالاوي، تواجه أزمة صحية غير مسبوقة وصدمة اقتصادية ستكون تداعياتها طويلة الأمد في المستقبل.
ومع تسجيل معظم الدول الإفريقية إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فالأكيد أن العواقب ستكون وخيمة على اقتصاداتها، وفق المجلة الأمريكية، التي حذرت من تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، لا سيما لدى البلدان التي تتوفر على بنيات تحتية ضعيفة في قطاع الصحة.
وأوردت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن الدول المعتمدة على الإيرادات السياحية تواجه ضررًا اقتصاديا ضخمًا، بالنظر إلى أن قرابة 67 مليون سائح أجنبي زاروا "القارة السمراء" خلال 2018، مؤكدة أن المغرب والرأس الأخضر والسيشل وموريشيوس هي البلدان الأكثر تأثرًّا بتداعيات تفشي الوباء.
كما أن الدول الإفريقية التي تعتمد على نظام التجارة الدولية تواجه أفقا غامضًا في المستقبل القريب، حيث أرخى الفيروس العالمي بظلاله بالفعل على كل من نيجيريا وأنغولا، نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، فضلا عن تضرّر البلدان التي تعتمد على الصين في معاملاتها التجارية، لا سيما أنغولا وجنوب إفريقيا والكونغو وكينيا ورواندا.
وساهم إغلاق الموانئ في عدد من البلدان الإفريقية في تعميق الشلل الاقتصادي، تبعاً للمقال التحليلي بـ"فورين بوليسي"، حيث تعاني جنوب إفريقيا من التضخم الاقتصادي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 17 شهراً، بينما غانا تشهد ارتفاعا قياسياً في أسعار المنتوجات، خاصة السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين.
وتأثرت السوق المحلية الإفريقية بشكل كبير بتداعيات تفشي "كوفيد-19"، تضيف "فورين بوليسي"، التي أكدت أن الوباء يهدد الأنظمة الصحية الضعيفة في إفريقيا، لأنها غير متأهبة لمواجهة الأوبئة والكوارث، مبرزة أن بلداناً قليلة ستكون قادرة على تعميم اختبارات الكشف عن الفيروس الجديد.
وتلوح أزمة الديون في الأفق لدى البلدان الهشة بفعل غياب الحكامة في تدبير الوضع الداخلي، لا سيما أن الأزمة الصحية القائمة تستدعي تعديل الميزانيات العمومية ورفع تكاليف العلاج، وفق المصدر عينه، الذي شدد على أن بعض الدول الإفريقية عاجزة عن احتواء الوباء، ما يستدعي تضافر الجهود لإنهاء حالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
تحب الاقتصاد أكثر من ارواح الشعب اما المغرب او ملك المغرب ففضل الحياة لشعبه أكثر من الاقتصاد
لذلك فنحن شعب يتقاسم الخبز والشاي في وقت المحن
والله ينجينا و بلدنا من هذا الوباء ونسغفر الله ونحمده كل يوم فهو الرزاق يا أمريكا التي التقت بشعبها للتهكله قصد حمايه الاقتصاد ... والآن تتخبطون في اخطائكم فلا داعي للكتابه عن المغرب ومستقبله
نحن احسن منكم كلكم يا جماعة الدول العظمى التي انهارت بسبب عدم تدبير بلدكم وشعوبكم
أحيي ملكنا الهمام القائد الأعلى لهذا البلد على حسن التدبير وعلو التسيير ... احبك وطني وملكي ...
اللهم ألطف بنا اجمعين
المغرب والقارة الأفريقية سيعانون وسيدخولون مناطق خطر اقتصاديا واجتماعيا ..اه اه
لكن يا خبراء الا تظنون أن العالم ككل سيدخل مرحلة صعبة الا الصين كقوة عظمى واما أمريكا ستشهد سقوط مرعب ولكن نعرف كيف تسير أمريكا وكيف سوف تلعب مرة أخرى بالكل..
اقول للخبراء الا لعنة الله عليكم بعد كل هذا الذي نعيشه مازلتم على ما فيكم..تفو
اللهم ارفع عنا هذاء الوباء
يا من بيده الخير وهو على كل شئء قدير
مجلة تطاولت و تتبجح باختصاصها في شؤون الأمن؛ عجبا لها و لماذا لا تنظر الأمور بواقعية إلى مآلت إليها بلادها التي كانت تسمى الولايات المتحدة و لكن اجتياحها من طرف وباء كوفيد-19 جعلها تتصدر عدد الإصابات عالميا و يستنجد المتعنت رئيسها بالصين؟
أما عن بلادنا المغرب له رب يحميه و شعب وراء ملكه متحد و محاربة الوباء مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف و وصايا رسولنا الكريم وكتاب الله القرآن الكريم لهو أحسن شفاء وبقول حسبنا الله و نعم الوكيل إيمانا و احتسابا لن يمسسنا سوء إن شاء الله. " و ما آتاكم الرسول فغذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " صدق الله العظيم
لم نعد نستمع ولا نتق في تقاريركم واخباركم.
حبدا لو تهتم هده المجلة برءيسها الدي يقود امريكا لا محال الى الهلاك.
اما المغرب انشاء الله لا خوف عليه.
اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.
ااش كاتعطيو للمغرب ...؟؟.المسلمين فلاحة ..وكياكلو داك الشي لي تنتج سواعدهم...
مليونا في التيقار عليكم...حنا ما خائفين لا من كورونا ولا منكم..خائفين فقط من ان نلقى الله وليس معنا شيء ادخرناه القراءه..
تمتعوا في قصة موسى عليه السلام ...رباه فرعون وكان عارف بان الهلاك ديالو على سيد طفل في عمر موسى ..لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت ان تحبه امرأة فرعون ..واطلب من زوجها الا يقتله ..عسى ان تستخدم ولدا...
لماذا نخاف من الكورونا اذن ونحن نجوم بأن ما اراده ويريده آلله هو ما كان وسيكون.؟
ياليت ادم إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله...
الأمريكي بدون نقود ينتحر