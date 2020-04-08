24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  2. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  3. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  4. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  5. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تحت ضغط "كورونا" .. المغرب يستعمل ملايير خط الوقاية والسيولة

تحت ضغط "كورونا" .. المغرب يستعمل ملايير خط الوقاية والسيولة

تحت ضغط "كورونا" .. المغرب يستعمل ملايير خط الوقاية والسيولة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:00

أعلن المغرب عن اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار، ما يُعادل 30 مليار درهم، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المملكة لجأت إلى استخدام هذا الخط أمس الثلاثاء سابع أبريل.

وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب، اليوم.

ومنذ سنة 2012، تاريخ توقيع هذا الخط، لم يستعمل المغرب هذا الخط بتاتاً؛ لكنه، اليوم، مضطر لذلك إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وقال البلاغ إن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009؛ وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

وسيساعد هذا السحب من خط الوقاية والسيولة، وفق بنك المغرب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

وذكر المصدر ذاته أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وطمأنت المؤسستان أن "هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي".

وأكد البلاغ المشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن "هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حفيظة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:10
تحليلي واستنتاجي أن الشعوب ستتعرض للتقشف بعد كورونا من طرف الحكومات وستزداد فقرا ومعاناتا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - amine الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:20
vous etiez en train de chrcher cela ca fait lontemps, c est juste maintenant vous avez eu l occasion a ne pas rater...allez charcher les miiliards en suisse des gros responsable qui ont travaillé pendant la persiode da hassan 2, et aussi dernierement...c est honteux ce qui se poasse
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - عروبي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:20
أسهل حاجة هو الإقتراض من الخارج ما نحتاجو لارئيس حكومة لا وزراء لا برلمان لأنهم عبئ على ميزانية الدولة و لا يجدون حلول للمشاكل الإقتصادية و الإجتماعية فقط الإقتراض و بعدها يرفعون من الضرائب و ينقصون من ميزانية الصحة و التعليم و رفع سن التقاعد لتسديد الديون و نبقى دولة فقيرة متخلفة عن باقي الدول... على الدولة أن تعيد النضر في النمودج التنموي و أن تتجه شيئا ما إلى الإشتراكية و تأميم بعض القطاعات الصناعية الكبرى المتنجة و تشجيع الإبتكار و الرقمنة والإستثمار الداخلي لأنّ العالم سيتغير بعد كورونا وليس من الممكن الإعتماد على أوروبا لأنها غالبا ستنهار إقتصادياتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - قولوا العام زين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:20
,كورونا أمامنا وقروضنا وراءنا اين المفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - االبليد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:22
ولو طارة معزاا..رغم القيل والقال فإن الحكومة لا تتراجع عما تنوي القيام به ...زيد التقل علا حمار الشلح..البلاد متقل بي الديون..لكن الحل الاسهل عندهم هو الاقتراظ ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - جياع مابعد كورونا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:23
بمعنى اخر ،تقول لكم الحكومة صبوا المياه على بطنكم ،الارتفاع المفاجىء في المعيشة الراجع بكثرة الديون و غرق الدرهم ،سيقولون كورونا ،لكي يغطوا سوء التدبير
أنا لا أعرف اين المداخيل من الضرائب و العمران التي تبيع المغرب قطعة قطعة اين تذهب مداخيلها
لا طرقات لا صحة لا تعليم ،كل شيء تخوصص،اذا ارتفعت المعيشة ،احذروا ثورة الجياع !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - وماذا عن المتلاعبين؟ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:24
وماذا عن المتلاعبين؟. باك صاحبي؟. وإستغلال النفود؟ . إعطاء معلومات غير صحيحة أو توقيع عليها ؟ وماهي العقوبات؟ لاخيفى عليكم هده كعكة والكل يريد نصيب منها فهل من عقوبات تكون أشد ماشي بحال سارق مليار وحكم الفتافت وبعد يخرج مليونير ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - افريقي مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:26
الحكومة بقرارتها المرتجلة ستسبب بكارثة لا قدر الله الطريقة الصحيحة لتنفيد حالة الطوارء هي كل حي تكتشف فيه حلة اصابة واحدة يتم تطويقه بالجيش ممنوع الدخول اوالخروج منه وتوفير كل مايحتاجه سكانه من مواد اساسية للاسف ارتكبت اخطاء قاتلة فمند تسجيل اولى الحالات بفرنسا وايطاليا كان على المغرب اغلاق الحدود او اجبار كل شخص قادم من الخارج بفترة حجر تمتد لشهر اعتقد انه مازال عندنا متسع من الوقت لتجنب الكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Kénitra city الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:26
و لكن في ماذا ستخسر هذه الاموال ؟؟ صندوق كورونا مازال ثابت في مكانه لم يخسر منه شيء !! ارجوا ان تتواصل وزارة المالية مع المواطنين لنعلم كل درهم اين تخسر و تكون هناك مراقبة دائمة .. سئمنا من نهب و سرقة الصناديق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - عباس فريد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:28
غارقين وغادي نزيدو نغرقو!! حبذا لو كانت تستعمل هذه الاموال في تحسين حياة المواطن ،! لكن مع الاسف لا اثر لها على ارض الواقع المعاش فين حين تظل الأجيال تؤدي الفاتورة بدون اي تحسن منذ بداية ستينيات القرن الماضي !! بل هناك تراجع في البنيات التحتية في البوادي !!
فقط هناك طبقة من رموز السلطة والتحكم والسياسة تزداد انتفاخا ورغدا في العيش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - ملك الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:29
بنك النقد الدولي يزيد بلدان فقرأ بثلاثة مليارات دولار تنتهي بعشرة مليار دولار بتمويل مديونية كل عام وفوائدها
اطلب معلومات من مجرب ولا تذهب الى طبيب
جارة شرقية استندت ثلاثين مليار ارجعت لصندوق دولي 110 مليار دولار كافواءيد نتفاوض عليها لا ارتفاع أسعار بترول كانت تفلس جارتكم واليوم هي عضو في صندوق نقد دولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - smail الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:34
واكواااااااااااك الى متى غادي تبقاو تغرقونا كريدياااااااات هاتشي راه بزااااااااف عيب اعار والله دولة شارفة امدارت حتى شي حاجة من يوم الحصول على الاستقلال واش ديما غادي نبقاو مرهونين عند البنك الدولي وسياساته التخريبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - هشام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:36
خط وقاية أمام كورونا أشمن خط وقاية. لقيتها تسلكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - حديدان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:38
هل وجد ناهبو المال العام الفرصة المناسبة لنفخ حساباتهم البنكية من أحزان وأزمات الشعب المغلوب على امره ؟ أين مليارات صندوق كوفيد19 ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - محمد الجابر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:40
لم اكن نتمنا هاد السيناريو مع صندوق النقد الدولي ، للانه بكل بساطه المواطن الغلبان هو من سيدفع الثمن بعد اربع او خمس سنوات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - مصطفى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:40
وطمأنت المؤسستان أن "هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي".
واش نتوما لاباس!!؟؟ الكريدي يعتبر كريدي وخااصك تردو!! قاليك لن يؤثر على الدين العام قاليك ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - من جد وجد ومن زرع حصد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:41
رئيس دولة كبيرة. قال قد نأخد قرض بدون ( فوائد )
وقال. إن بلادنا عندها إقتصاذ قوي وعملة صعبة لن تنهار كما انهارت بعض الدول

_ الخدمة والجد في وقت الرخاء تظهر نتائجهافي وقت الشدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - مرجان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:41
غرقوها وزيدو غرقوها.. السيولة المهضورة على البرلمانيين والوزراء و بالتقشف لا داعي لإغراق البلاد أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - ايكس شي حاجة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:42
تخبط ..عشوائية..ارتجال....قرارات في اخر لحظة...معالجة النتائج بدل الاسباب.... حكومة متدربة في زمن الحرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - Observateur الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:42
Under the wise governance of his highness,the king Mohamed 6 prioritize the safety of his people over economic gains or losses. Unlike other leaders in the west or the east,our king took adequate measures at all levels in the right time .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - mon combat الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:43
 الصين ذات 1.442.000.000 نسمة ترفع الجحر  عن مواطنيها خلال 76  يوم.
المغرب 45.000.000 نسمة .مرت 20 يوم على الحجر الصحي  بمعنى: 2,37=x=45000.000×76÷1442000000
بمعنى أنه الهضرة فراسك .
المسألة يا شباب ليست بالهنية. مجموعة من القطاعات كتاكل العصا. البطالة تزداد. المقاولات الصغرى والمتوسطة في انهيار خطير. حالات الانتحار في تزايد.انهاك للأطباء والممرضين.وماخفي أعظم.
إن احداث خلية لليقظة واحدة لاتكفي. يجب احداث خلايا يقظة تصل إلى 45 خلية متعددة التخصصات .
يجب وضع مخططات آنية لمعالجة المشاكل المطروحة.
يجب تحفيز الهيئات الطبية ب les promotions فيق وعيق أراس الطارو لأنها تغامر بأرواحها.
.....يتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - KokoRicko الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:44
على الملك أن يقف ويراقب شخصيا هاد الأموال، ما دام المواطن العادي ينصب على الفقراء في الكمامات،أصحاب الطاكسيات لم يرحموا إخوانهم في اول فرصة... فكيف سيكون حال المسؤول أمام هاته الاموال الضخمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - Mouncef el mir الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:45
نحن كشعب مهمتنا الجلوس في البيت و إنتضار أخبار مطمئنة و كرأي خاص أرى هذه الفكرة من جهتها الإيجابية هي أن بلادنا سيبحت على حل لهذه الجائحة مع التفكير في إقتصاد و أعمال البلاد و لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار هناك عائلات مستواها المعيشي ضعيف يجب على الدولة الإعتناء بهم و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - مواطن من ىتكندوزت الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:48
من وهان الصينية لم يستغرق كوفيد-19 إلا ثلاثة اشهر للوصول الى قصر تكندوزت (جماعة اموكر - اقليم ميدلت)، في حين تغطية الهاتف منذ 20 سنة لم تصل.
#تكندوزت_خارج_التغطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - علي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:48
على الحكومة الثريث وعدم الانسياق وراء الشائعات الدولية .والاكتفاء بما لديها من العملة الأجنبية عسى الله أن يحد من انتشار هذا الوباء نهاية شهر ماي بحول الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - حسن التدبير في الاقتصاد الوطني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:51
انكم باستعمال المواد الوطنية ستساهمون في اقتصاد البلاد
الاقتصار على استيراد المواد الضرورية فقط ( الحبوب والمحروقات)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - ابو نرجس الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:51
وتحت ضغط كورونا قام العثماني بوضع قانون عقوبات جديد قبل توفير الحمامات عفوا الكمامات وكذا تحديد نقاط بيع حيث كان الأجدر توزيعها بالمجان لأن الغالبية ليس مذخول في ظل الأزمة . حسبي الله ونعم الوكيل فيك دائما تفاجئنا بالخرجات منذ ظهور الوباء استقبلته بالاستهزاء من خلال مقولة يسخن الجو ويمشي بوحدو راك نتا اللي خاصك تمشي ما شي الوقت دابا .الله يفكها على خير اللهم ابعد عنا البلاء والعثماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.