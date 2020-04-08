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كُتّاب وآراء
تحت ضغط "كورونا" .. المغرب يستعمل ملايير خط الوقاية والسيولة
أعلن المغرب عن اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار، ما يُعادل 30 مليار درهم، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المملكة لجأت إلى استخدام هذا الخط أمس الثلاثاء سابع أبريل.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب، اليوم.
ومنذ سنة 2012، تاريخ توقيع هذا الخط، لم يستعمل المغرب هذا الخط بتاتاً؛ لكنه، اليوم، مضطر لذلك إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
وقال البلاغ إن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009؛ وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".
وسيساعد هذا السحب من خط الوقاية والسيولة، وفق بنك المغرب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وذكر المصدر ذاته أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وطمأنت المؤسستان أن "هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي".
وأكد البلاغ المشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن "هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
أنا لا أعرف اين المداخيل من الضرائب و العمران التي تبيع المغرب قطعة قطعة اين تذهب مداخيلها
لا طرقات لا صحة لا تعليم ،كل شيء تخوصص،اذا ارتفعت المعيشة ،احذروا ثورة الجياع !
فقط هناك طبقة من رموز السلطة والتحكم والسياسة تزداد انتفاخا ورغدا في العيش
اطلب معلومات من مجرب ولا تذهب الى طبيب
جارة شرقية استندت ثلاثين مليار ارجعت لصندوق دولي 110 مليار دولار كافواءيد نتفاوض عليها لا ارتفاع أسعار بترول كانت تفلس جارتكم واليوم هي عضو في صندوق نقد دولي
واش نتوما لاباس!!؟؟ الكريدي يعتبر كريدي وخااصك تردو!! قاليك لن يؤثر على الدين العام قاليك ههه
وقال. إن بلادنا عندها إقتصاذ قوي وعملة صعبة لن تنهار كما انهارت بعض الدول
_ الخدمة والجد في وقت الرخاء تظهر نتائجهافي وقت الشدة
المغرب 45.000.000 نسمة .مرت 20 يوم على الحجر الصحي بمعنى: 2,37=x=45000.000×76÷1442000000
بمعنى أنه الهضرة فراسك .
المسألة يا شباب ليست بالهنية. مجموعة من القطاعات كتاكل العصا. البطالة تزداد. المقاولات الصغرى والمتوسطة في انهيار خطير. حالات الانتحار في تزايد.انهاك للأطباء والممرضين.وماخفي أعظم.
إن احداث خلية لليقظة واحدة لاتكفي. يجب احداث خلايا يقظة تصل إلى 45 خلية متعددة التخصصات .
يجب وضع مخططات آنية لمعالجة المشاكل المطروحة.
يجب تحفيز الهيئات الطبية ب les promotions فيق وعيق أراس الطارو لأنها تغامر بأرواحها.
.....يتبع
#تكندوزت_خارج_التغطية
الاقتصار على استيراد المواد الضرورية فقط ( الحبوب والمحروقات)