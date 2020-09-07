"طيران الإمارات" يطلق رحلتَي إجلاء نحو البيضاء

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلتين بين دبي والدار البيضاء يومي 8 و9 شتنبر الجاري لمساعدة المواطنين المغاربة العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم، داعية المتواجدين في أكثر من 80 وجهة عبر العالم إلى الالتحاق بهاتين الرحلتين في دبي.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "EK9953"، وفق ما ورد في بلاغ للشركة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، يومي 8 و9 شتنبر من مطار دبي الدولي في الساعة 10 صباحاً، وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 3:30 عصراً.

وتقلع رحلة العودة "EK9954" من مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة 5:30 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 3:50 صباح اليوم التالي.

وأكدت الشركة أنه يمكن الحجز على هاتين الرحلتين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات، مشددة على ضرورة امتثال المسافرين لمتطلبات الدخول إلى المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وبخصوص المسافرين من دبي إلى الدار البيضاء قال "طيران الإمارات" إنه سيُسمح بالسفر على هاتين الرحلتين للمواطنين المغاربة، أو الأجانب الذين يحملون وثيقة إقامة في المغرب، أو الأجانب المسافرين إلى المغرب للعمل (الحائزين تصريحاً من السفارة المغربية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، أو الدبلوماسيين المسافرين من دبي إلى المغرب.

وشددت طيران الإمارات على أنه يتعيّن على المسافرين الذين يدخلون المغرب إكمال اختبار "PCR" (في غضون 48 ساعة قبل السفر) واختبار الدم لـ"كوفيد-19"، مع نتائج مطبوعة لتقديمها عند الطلب خلال إجراءات السفر وإلى السلطات المحلية عند الوصول.

كما يتعين على الزبناء، يقول البلاغ، تعبئة نموذج الإفصاح الصحي وطباعته قبل المغادرة من دبي. "أما الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لدخول المغرب، فينبغي عليهم إبراز حجز فندقي مؤكد في المغرب حتى يسمح لهم بركوب الطائرة".

وفيما يخص الرحلات من الدار البيضاء إلى دبي، فقد أوردت طيران الإمارات أنه يمكن السفر على هاتين الرحلتين من الدار البيضاء للزبناء المؤهلين لدخول دولة الإمارات أو المرور عبر دبي (ترانزيت).

وفي سبيل ضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمعات، يعد إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" (PCR) إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.