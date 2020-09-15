شركة سويدية تطرح سريرا مبتكرا للفنادق المغربية

هسبريس من الرباط

أعلنت الشركة السويدية "يوبيد" (YouBed) عن طرح ابتكار سريري مُوجهة للفنادق لتوفير نوم مريح للنزلاء.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الابتكار تم بتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي، وسيكون متوفراً في عدد من البلدان، من بينها المغرب.

وقالت الشركة إنها ابتكرت طريقة لتعديل السرير في مستويات مختلفة باستخدام جهاز تحكم عن بُعد، مؤكدةً أنها "تقدم فكرة نوم فريدة يعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة في صناعة الفنادق لتمكينها من تأمين سرير فندقي مريح وتهيئة أفضل الظروف لنوم هانئ".

ويعتمد هذا الابتكار أحدث تقنية تسمح للطبقات المزدوجة من "السوست" المنفصلة أن تعمل بمفردها لتحقيق أفضل استيعاب لوزن وشكل جسم المستخدم.

وقال ماتياس سورينسن، الرئيس التنفيذي مؤسس "YouBed"، إن "الراحة الشخصية أثناء النوم هي الحلقة المفقودة التي ستسمح للفنادق أخيراً بأن تصل إلى أقصى طاقاتها، ونأمل أن يرى كثيرون هذا الأمر فرصة عظيمة لترقية مستوى عروض وتنافسية فنادقهم".

وأضاف سورينسن أن "هذا الابتكار سيخلق نقلةً نوعيةً في صناعة الفنادق"، مشيراً إلى أن الشركة قضت سنوات في إثبات مفهوم النوم مع إنشاء البنية التحتية والقدرة على تلبية الطلب العالمي المتوقع.