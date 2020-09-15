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الرئيسية | مال وأعمال | شركة سويدية تطرح سريرا مبتكرا للفنادق المغربية

شركة سويدية تطرح سريرا مبتكرا للفنادق المغربية

شركة سويدية تطرح سريرا مبتكرا للفنادق المغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 13:40

أعلنت الشركة السويدية "يوبيد" (YouBed) عن طرح ابتكار سريري مُوجهة للفنادق لتوفير نوم مريح للنزلاء.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الابتكار تم بتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي، وسيكون متوفراً في عدد من البلدان، من بينها المغرب.

وقالت الشركة إنها ابتكرت طريقة لتعديل السرير في مستويات مختلفة باستخدام جهاز تحكم عن بُعد، مؤكدةً أنها "تقدم فكرة نوم فريدة يعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة في صناعة الفنادق لتمكينها من تأمين سرير فندقي مريح وتهيئة أفضل الظروف لنوم هانئ".

ويعتمد هذا الابتكار أحدث تقنية تسمح للطبقات المزدوجة من "السوست" المنفصلة أن تعمل بمفردها لتحقيق أفضل استيعاب لوزن وشكل جسم المستخدم.

وقال ماتياس سورينسن، الرئيس التنفيذي مؤسس "YouBed"، إن "الراحة الشخصية أثناء النوم هي الحلقة المفقودة التي ستسمح للفنادق أخيراً بأن تصل إلى أقصى طاقاتها، ونأمل أن يرى كثيرون هذا الأمر فرصة عظيمة لترقية مستوى عروض وتنافسية فنادقهم".

وأضاف سورينسن أن "هذا الابتكار سيخلق نقلةً نوعيةً في صناعة الفنادق"، مشيراً إلى أن الشركة قضت سنوات في إثبات مفهوم النوم مع إنشاء البنية التحتية والقدرة على تلبية الطلب العالمي المتوقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - mounir الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 13:51
الله يرزقنا الصحة و راحت الباال
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18
2 - N.H الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 13:58
مع هذا الركود في الفنادق في جميع العالم سوف تبيعون منتوجكم بأرقام قياسية لم يسبق لها مثيل(إبتكار في الوقت غير المناسب)
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27
3 - كلوشار من باربس.. الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:05
اين النزﻻء اين السياح ؟! يحب تحسين جودة اﻻستقبال والخدمات وتلميع الصورة القاتمة للمغرب من خﻻل القضاء على جميع أنواع اﻻجرام والبيدوفيليا ووو... واخيرا وليس باخير التفكير في سرير مربح....
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4
4 - محمود الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:13
ذكرني جهاز التحكم الظاهر في الصورة بواقعة طريفة : نزلت بفندق مصنف بأحد الشوارع الرئيسيّة بمدينة فاس عند تسجيلي بقاعة الإستقلال مد لي المكلف بالفندق جهاز تحكم التلفاز و لكي أنصرف طلبت منه إرجاعي ورقة تعريفي بحكم أني سأخرج لجولة في المدينة رفض أحسست أنه ارتبك و أحس بالإحراج و بدا على وجهه الحياء استفسرته عن المشكل أجابني أن الفندق لا يرجع بطاقة التعريف إلا بعد إرجاع جهاز التحكم لأن بعض الزبناء يسرقونه !
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3
5 - الشيخ الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:15
العالم مرون والتعليم مقتول والناس تموت بسبب تهور العثماني وانت جايب لينا مقال على سرير متطور بالفنادق. آش غنقول ليك لاحول ولا قوة إلا بالله.
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6
6 - visiteur الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:16
السلام عليكم. سبحان الله أحسن حاجة في المغرب هو النوم.. ما أحلا النوم. سرير هههههههه
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3
7 - السرير الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:20
النوم على الارض افضل بكثير. من هذا السرير.
ثم هناك اسرة طبية تباع حسب الطلب.
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2
8 - !!!! الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:26
أنا عن نفسي أريد أن ينام المغاربة على الشوك الذي يلذع ويؤلم وليس على السرير الناعم لأنهم لا يستحقون.مجرد همج في همج
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-13
9 - ابو مهدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:30
المال يمكن أن يشتري لك السرير..
ولكنه لا يستطيع أن يشتري لك النوم
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5
10 - fariss الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:32
بقا لينا غير الاسرة .. هاد الشركة مالها ماتقتارحاتش على دول غنية هاد المنتوج بان ليها غير المغرب باش تليكيدي السلعة ديالها طبعا جات لعند المغرب بلد التناقضات .. المغرب تبارك الله بقاليه غير هاد الشكل من الاسرة ...اش خاصك العريان خاصني خاتم امولاي.
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4
11 - الفايكنغ الأسمر الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:37
رد على 2 - N.H
فكرة هذا النوع من الأسرة يستعمل في دور العجزة في السويد من أجل راحة المستعمل، وتخفيف العبء على أطر الصحة. كل ما في الأمر أنهم يطورون ويعرفون كيف يروجون لمنتوجاتهم.
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1
12 - tarzan الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:40
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻣﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ .. ﺷﻌﺐ ﻧﺼﻔﻪ ﺃﻣﻲ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻓﻘﻴﺮ . ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻼ ﻫﺪﻑ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﻴﺸﻲ؛ ﺷﻌﺐ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻘﻂ، ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺻﻔﺮﺍ . ﻧﺤﻦ ﺷﻌﺐ ﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﻧﻘﺮﺃ ﻭﻻ ﻧﻔﻌﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺪﻡ . ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺟﻠﺪﺍ ﻟﻠﺬﺍﺕ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ نعيشه ، ﻭﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻻ ﻧﺤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏَ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﻻ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﺭﻳﺎﺿﺔ ... ﻧﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻧﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻭﻧﻀﺤﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ ﻭﻧﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺳﺬﺍﺟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺣﻤﻖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ . ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ ﻳﺒﻴﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ؛ ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﻋﻈﻤﻰ؛ ﻭﺳﺬﺍﺟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺨﻔﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺫﻛﺎﺀ ﻣﺮﻋﺒﺎ . ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ‏« ﻧﻘﻔﺰ ‏» ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺀ ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﺃﺫﻛﻰ ﺷﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .. ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﺼﺒﺢ ﺃﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ؟
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