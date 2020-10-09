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الرئيسية | مال وأعمال | الملك يراهن على "صندوق محمد السادس" لإنعاش الاقتصاد الوطني

الملك يراهن على "صندوق محمد السادس" لإنعاش الاقتصاد الوطني

الملك يراهن على "صندوق محمد السادس" لإنعاش الاقتصاد الوطني
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:05

أعلن الملك محمد السادس أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعا إلى إحداثه وأطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار".

وقال الملك في خطاب افتتاح البرلمان الذي تم بثه من القصر الملكي: "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص".

ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، أعطى الملك توجيهاته بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.

وأمر العاهل المغربي بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وسيرتكز الصندوق الجديد في تدخلاته، وفق الخطاب الملكي، على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

وأبرز الملك حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين، لذلك قال العاهل المغربي: "دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة".

وتابع الخطاب ذاته بأن هذا مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:

أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.

ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.

ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش.

رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

وأكمل الملك بأن "نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - samir الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:14
يجب ان تتضمن مشاريع تحفيز الاقتصاد جلبا للاستثمارات الوطنية والدولية وليس تخصيص مبالغ ضخمة على شكل قروض.
جل الشركات التي تعامد على قروض ربوية يكون مصيرها الفشل على عكس الشركات التي تعتمد على رأسمالها الخاص
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27
2 - Farid الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:27
علاش هاد 15 مليار درهم ميفرضوهاش على الأثرياء مثل ما تفعل اادولة عندما تفرض على المواطن البسيط الزيادات مثل صندوق الكوارث و زيادة في...... اما مزانية الدولة يخليوها للصحة و تعليم وقطعات المرتبطة بالضعفاء
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16
3 - mitou الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:30
الاعفاء من الضرائب ولو سنة 2020 او على الاقل اعفاء المقاولات الصغرى منها وحتى من زيادة 20% التي تقررها القباضة عند انتهاء مدة الاستخلاص واين تذب تلك الزيادة هل يستفيد منها مدير القباضة ؟
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2
4 - رشيد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:30
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق ملكنا الحبيب لكل خير و أن ينصره و يحفظه و أن يبارك في عمره و سائر الأسرة الملكية آمين يارب العالمين.
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-14
5 - rachid essafi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:34
نتمنى ان تخرج للوجود تلك الزيادة للمتقاعدين التي اعلن عنها cnss مند 10اشهر رغم هزالتها ...طبعا الزيادة هي 100درهم والمتقاعدون على احر من الجمر ليتوصلوا بها
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6
6 - mohamed الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:37
الله يحفظ بلادنا وينصر ملكنا يا رب العالمين
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-3
7 - مراقب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:39
نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها".
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2
8 - عزيز الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:49
توجيهات سامية هادفة، يجب العمل بها وبلورتها على ارض الواقع بروح مواطنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع مراقبة ومحاسبة صارمة لكل مفسد سولت له نفسه الاصطياد في الماء العكر دون تمييز.
كفى من النهب و تضياع الوقت (اللي غلب يعف).
ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه و ان لله واليه راجعون يا امة محمد (ص) و الاسلام!!!
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0
9 - touhali الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:49
محاربة التهريب وتشجيع صناعة الوطنية.

التصنيع وبحث العلمي و منع جميع أنواع التهريب ذلك لتقوية وتشجيع التوسع والاستثمار في مصانيعاينا الوطنية. يجب صنع ﻷشياء المستهلكة كثيراً.
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2
10 - مغربي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:50
اللهم انصر ملكنا وحفظه لشعبه يارب العالمين
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