"زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس

هسبريس من الرباط

أكد المغرب وروسيا على رغبة مشتركة لتقوية وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بينهما على مستوى المنتجات الفلاحية، عبر عقد اجتماعات قطاعية لاستكشاف الفرص المتاحة.

وجرى التعبير عن هذه الرغبة خلال انعقاد "ملتقى أعمال المصدرين الروس للمنتجات الفلاحية بالمغرب" أمس الخميس عن طريق الفيديو عن بُعد، بمشاركة محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، وسيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة في فدرالية روسيا.

وحضر هذا اللقاء الرقمي ممثلون عن القطاعات الفلاحية للبلدين، وممثلو الهيئات الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى فاعلين عموميين وخواص ومهنيين من القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن انعقاد هذا اللقاء "يستجيب لرغبة مشتركة لقائدي البلدين في تأسيس نموذج جديد للشراكة الاقتصادية، بمشاركة قوية للقطاع الخاص، معززة بإعلان الشراكة الإستراتيجية العميقة بين البلدين".

وفي كلمة افتتاحية، أشار صديقي إلى أن "هذه الشراكة تعززت بشكل كبير من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والصحة النباتية منذ سنة 2012، وتبلورت مع دخول مبادرة الممر الأخضر حيز التنفيذ، التي مثلت بداية حقبة جديدة من المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا".

كما شدد المسؤول المغربي على المكانة البارزة التي أولاها مخطط المغرب الأخضر للسياسة التجارية الفلاحية للمغرب والتدابير المتخذة لتعزيز التجارة الخارجية، وهو ما ساهم في مضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2018، إذ انتقلت من 15.2 مليار درهم إلى 36.3 مليارات درهم.

وأورد الكاتب العام لوزارة الفلاحة أن إستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" تهدف إلى تحسين عمليات توزيع المنتجات ومضاعفة الصادرات بحلول سنة 2030.

وأعرب صديقي ونظيره ليفين عن الإرادة المشتركة للبلدين للعمل من أجل زيادة تيسير وتعزيز التبادل التجاري على مستوى المنتجات الفلاحية، على أن يكون الممر الأخضر عامل تسريع لهذه المبادلات.

وخلال اللقاء قدم مهنيو البلدين فرص التصدير المتاحة بالنسبة لمختلف القطاعات الفلاحية ذات الاهتمام المشتركة، من أبرزها الحبوب والزيوت والدهون ومنتجات الحليب، والحلويات واللحوم الحمراء وتربية الدواجن.

وأورد بلاغ وزارة الفلاحة المغربية أن حجم المبادلات الفلاحية بين البلدين بلغ 2.9 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2019، وهو ما يُمثل 19 في المائة من إجمالي التجارة بين البلدين، ما يجعل المغرب في مرتبة الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الإفريقية.

وحسب الأرقام الرسمية فقد بلغ متوسط الصادرات الفلاحية المغربية نحو روسيا حوالي 1.8 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2019، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا.