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الرئيسية | مال وأعمال | "زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس

"زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس

"زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:25

أكد المغرب وروسيا على رغبة مشتركة لتقوية وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بينهما على مستوى المنتجات الفلاحية، عبر عقد اجتماعات قطاعية لاستكشاف الفرص المتاحة.

وجرى التعبير عن هذه الرغبة خلال انعقاد "ملتقى أعمال المصدرين الروس للمنتجات الفلاحية بالمغرب" أمس الخميس عن طريق الفيديو عن بُعد، بمشاركة محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، وسيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة في فدرالية روسيا.

وحضر هذا اللقاء الرقمي ممثلون عن القطاعات الفلاحية للبلدين، وممثلو الهيئات الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى فاعلين عموميين وخواص ومهنيين من القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن انعقاد هذا اللقاء "يستجيب لرغبة مشتركة لقائدي البلدين في تأسيس نموذج جديد للشراكة الاقتصادية، بمشاركة قوية للقطاع الخاص، معززة بإعلان الشراكة الإستراتيجية العميقة بين البلدين".

وفي كلمة افتتاحية، أشار صديقي إلى أن "هذه الشراكة تعززت بشكل كبير من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والصحة النباتية منذ سنة 2012، وتبلورت مع دخول مبادرة الممر الأخضر حيز التنفيذ، التي مثلت بداية حقبة جديدة من المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا".

كما شدد المسؤول المغربي على المكانة البارزة التي أولاها مخطط المغرب الأخضر للسياسة التجارية الفلاحية للمغرب والتدابير المتخذة لتعزيز التجارة الخارجية، وهو ما ساهم في مضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2018، إذ انتقلت من 15.2 مليار درهم إلى 36.3 مليارات درهم.

وأورد الكاتب العام لوزارة الفلاحة أن إستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" تهدف إلى تحسين عمليات توزيع المنتجات ومضاعفة الصادرات بحلول سنة 2030.

وأعرب صديقي ونظيره ليفين عن الإرادة المشتركة للبلدين للعمل من أجل زيادة تيسير وتعزيز التبادل التجاري على مستوى المنتجات الفلاحية، على أن يكون الممر الأخضر عامل تسريع لهذه المبادلات.

وخلال اللقاء قدم مهنيو البلدين فرص التصدير المتاحة بالنسبة لمختلف القطاعات الفلاحية ذات الاهتمام المشتركة، من أبرزها الحبوب والزيوت والدهون ومنتجات الحليب، والحلويات واللحوم الحمراء وتربية الدواجن.

وأورد بلاغ وزارة الفلاحة المغربية أن حجم المبادلات الفلاحية بين البلدين بلغ 2.9 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2019، وهو ما يُمثل 19 في المائة من إجمالي التجارة بين البلدين، ما يجعل المغرب في مرتبة الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الإفريقية.

وحسب الأرقام الرسمية فقد بلغ متوسط الصادرات الفلاحية المغربية نحو روسيا حوالي 1.8 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2019، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Mouna الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:47
هذه الوزارة لابد ان تنكب على المستقبل لذلك الضيعات الفلاحية هي بمثابة المختبرات لِغَد أفضل.
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2 - العمري الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:48
الفلاحة المغربية في قمة اوجها بفضل عمل الوزير
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3 - غزل الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:49
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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4 - سومية الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:49
مخطط الاخضر نعمة كبيرة للفلاحة المغربية ولها الفضل لما الات اليه الان رغم الاكراهات المناخية لاكن بفعل هاد المخطط الوضع في تحسن
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5 - safa الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:51
شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله الفلاحة تشاهد تطور ملحوظ تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
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6 - محمدين الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:51
في الحقيقة أن الاتفاق هو اتفاق بين الروس ومجموعة أخنوش التجارية وليست الدولة المغربية والشعب لن يستفيد شيئا من هذه الصادرات الفلاحية
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7 - Citron الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:58
Une amie Russe m'a dit on connait bien le Maroc par, ses fruits et légumes, surtout les oranges Marocaines, ils sont juteuses, fruitées et délicieuses et qu'on consomme beaucoup en hiver surtout pendant les fêtes de Noël Orthodoxe
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8 - marwa الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:59
اختفاء البرتقال من الاسواق المغربية أصبح ب15درهم أو خامج من يسير البلاد
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9 - عابر السبيل الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:59
هل هي هذه ايام الزيادة في الصادرات الفلاحية ؟
كل الدول تحاول ايجاد حل للازمات وعلى راسها ازمت الحيات اليومية للمواطن وغلاء المعيشة وكل الدول تحاول وضع اقصى جهدها لكي يتمكن الجميع من شراء الضروريات لكي يصل حي وانتم تبيعون كل شي للروس وافريقيا والمواطن لا بهم إن اشترى البصل ب عسيرين درهم الكيلوا العدالة هي هذه ياسيدنا عمر لولاك كنت بيننا لترى كيف العدل يمشي في ارض المغرب
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10 - زبون سوق الخضر الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:21
ديما أتساءل علاش الماطيشة لي فالأسواق ديالنا متهالكة وعيانة وناقصة جودة وفالصور ديال الخضر لي كانصدرو للخارج كانشوف طماطم مغربية زوينة وحمرة وطرية ومافيها حتى خبشة، وكيضرني الحال ..
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