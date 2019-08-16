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كُتّاب وآراء
معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام"
حظي إلغاء الملك محمد السادس الاحتفال بعيد ميلاده هذه السنة بالقصر الملكي، والذي يصادف يوم 21 غشت من كل سنة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نوه العديدون بهذا الأمر، معتبرينه تجسيدا للحكامة في التدبير.
وأشار أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الملك محمد السادس بهذه الخطوة "يعطي الأمثلة في تجسيد روح المواطنة التي وردت في خطاب العرش لهذه السنة". فيما كتب ناشط آخر "لربما هذه بداية إلغاء العديد من الاحتفالات الرسمية الأخرى، نظرا لما يتمناه الشعب المغربي من أجل عصرنة الدولة والوصول إلى الملكية البرلمانية".
أما محمد فذهب، في تعليقه على القرار الذي أعلنت عنه وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إلى أن ذلك "خطوة إيجابية نحو إلغاء جميع المناسبات التي يبذر فيها المال العام دون فائدة"، داعيا إلى "استثمار مخصصات الحفلات في مشاريع ومصالح تعود بالنفع العام".
"قرار حكيم. أعز الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس و(شدّ) أزره في حكمه"، يكتب ناشط قبل أن يضيف "نتمنى مراجعة كافة المناسبات والعطل غير المبررة في المغرب حتى تعود للعمل هيبته وتتقدم الدولة في كل المناحي بتقديس العمل والإنتاج".
ولَم تقتصر التعليقات والتفاعل مع هذا القرار على هذا الأمر فقط، حيث أشار أحد المعلقين إلى أنه "بعد خطاب العرش وما جاء فيه من ورش النظام الاقتصادي الجديد للمغرب وتجديد النخبة بإدخال دم جديد ومجدد، مر الملك إلى تفعيل الخطاب ببدء إلغاء بعض الأعياد التي تقام بأموال كثيرة كان الأولى أن توظف في مجالات أكثر نفعا، وما هذا القرار إلا بداية لقرارات جريئة ستأتي في المستقبل القريب".
وانتقد عدد من النشطاء ما يقوم به السياسيون في مثل هذه المناسبات والأعياد الوطنية، واستغلالهم إياها في تبذير المال العام، حيث ذكر أحد المعلقين أن "رموز الفساد السياسي والسلطوي يستغلون المناسبات الوطنية لتبرير تبذير الميزانيات بفواتير وهمية وصفقات تموين مشبوهة"، داعيا إلى "منع التجاوزات بمنع المبالغة في الاحتفالات والتوجه إلى خدمة المواطن والتخطيط الجدي للنهوض بالجماعات عِوَض تبذير الأموال في الاحتفالات غير المجدية، وها هو القصر يعطي المثال. إذن على المسؤولين أخذ الاعتبار والحد من التبذير والتسيب والاستهتار بأموال الشعب، خصوصا فضائح شراء سيارات فارهة في جماعات ترابية معدمة".
وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد ذكرت، الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أصدر أمره بعدم تنظيم الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
بقي شيئ مهم جدا وهو اعطاء راتب شهري لكل فرد لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني الركود.
We hope the King will gave up most of his wealth .Build the future of Lmasakin
You can start Majesty with your Huge Budget that surpasses the entire health system for the whole Nation .
Eid Mubarak
مايتمناه المغاربة من جلالتة حفظه الله هو الأقدام على قرارات أكثر جرئة كتحديد عدد مناصب الوزراء وقت تعيين اي رئيس حكومة بأن لايعدى عددها العشرون وزيرا مثلا !!
هكذا يمكن القضاء على الريع المركب:
وزراء اشباح !
سيارات فارهة !
خلق مقرات الوزراء باثمان خيالية وكذلك مقرات مناديبهم الاقلمية بسومات كرائية باهضة!
وما رافق ذلك من تجهيز مكاتب ،مساكن مسؤولين واللائحة طويلة،
فدولة الصين مثلا سكانها أكثر من مليار نسمة لا يصل عدد وزرائها في الاقصى العشرون .
والمغرب كل حزب يريد المشاركة في الحكومة يشترط ان تكون حصته من الوزراء عشرون وعدد سكانه لا يصل 40مليون ها هو الريع الإقتصادي الحقيقي
اصحاب شركات
اصحاب معامل
اصحاب مركبات مدارس خصوصية!!!!!!
واش اللي كيتنتدب 5 سنوات كايبقى له معاش سمين والجندي كيحرس الحدود 40 سنة كيبق له معاش الف درهم!!!!!!!!!!!
والغاءء تقديم السيارات للموظفين من اعلى الى الاسفل. والذي ليست له السيارة فانه ياخذ اجره على عمله يشتري منه السيارة او دراجة. والغاء مهرجانات الفساد كمهرجان موازين وووو
في نظري البعض لا يستحق التكريم لانه بكل بساطة يتكاسل ويلبس الغرور ويتفاخر . انه قرار كأنه الشعب الذي اخذه ،وهذه من ملاحم التناغم بين الملك وشعبه.
depuis l'indépendance c'est toujours le même groupe qui profite
on veut un vrais changement
urgent;urgent
bou ya omar
Maroc est arriver au bout du Chute total . les rèformes
sont Urgentent
يعني ان بعض المسؤولين يستغلون الاعياد من اجل تضخيم الفواتير
لا يستغلون الاعياد فقط بل الاستغلال مستمر ودائم ولا يخافون نظرا لنقص المراقبة المواكبة والمحاسبة.
وهذا للاسف رغم التعويضات الكبيرة والاجرة الضخمة .
لانهم مثل التماسيح يلتهمون دون النظر الى اليمين او الى الشمال.