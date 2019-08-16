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الرئيسية | عين على الفايسبوك | معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام"

معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام"

معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 02:30

حظي إلغاء الملك محمد السادس الاحتفال بعيد ميلاده هذه السنة بالقصر الملكي، والذي يصادف يوم 21 غشت من كل سنة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نوه العديدون بهذا الأمر، معتبرينه تجسيدا للحكامة في التدبير.

وأشار أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الملك محمد السادس بهذه الخطوة "يعطي الأمثلة في تجسيد روح المواطنة التي وردت في خطاب العرش لهذه السنة". فيما كتب ناشط آخر "لربما هذه بداية إلغاء العديد من الاحتفالات الرسمية الأخرى، نظرا لما يتمناه الشعب المغربي من أجل عصرنة الدولة والوصول إلى الملكية البرلمانية".

أما محمد فذهب، في تعليقه على القرار الذي أعلنت عنه وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إلى أن ذلك "خطوة إيجابية نحو إلغاء جميع المناسبات التي يبذر فيها المال العام دون فائدة"، داعيا إلى "استثمار مخصصات الحفلات في مشاريع ومصالح تعود بالنفع العام".

"قرار حكيم. أعز الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس و(شدّ) أزره في حكمه"، يكتب ناشط قبل أن يضيف "نتمنى مراجعة كافة المناسبات والعطل غير المبررة في المغرب حتى تعود للعمل هيبته وتتقدم الدولة في كل المناحي بتقديس العمل والإنتاج".

ولَم تقتصر التعليقات والتفاعل مع هذا القرار على هذا الأمر فقط، حيث أشار أحد المعلقين إلى أنه "بعد خطاب العرش وما جاء فيه من ورش النظام الاقتصادي الجديد للمغرب وتجديد النخبة بإدخال دم جديد ومجدد، مر الملك إلى تفعيل الخطاب ببدء إلغاء بعض الأعياد التي تقام بأموال كثيرة كان الأولى أن توظف في مجالات أكثر نفعا، وما هذا القرار إلا بداية لقرارات جريئة ستأتي في المستقبل القريب".

وانتقد عدد من النشطاء ما يقوم به السياسيون في مثل هذه المناسبات والأعياد الوطنية، واستغلالهم إياها في تبذير المال العام، حيث ذكر أحد المعلقين أن "رموز الفساد السياسي والسلطوي يستغلون المناسبات الوطنية لتبرير تبذير الميزانيات بفواتير وهمية وصفقات تموين مشبوهة"، داعيا إلى "منع التجاوزات بمنع المبالغة في الاحتفالات والتوجه إلى خدمة المواطن والتخطيط الجدي للنهوض بالجماعات عِوَض تبذير الأموال في الاحتفالات غير المجدية، وها هو القصر يعطي المثال. إذن على المسؤولين أخذ الاعتبار والحد من التبذير والتسيب والاستهتار بأموال الشعب، خصوصا فضائح شراء سيارات فارهة في جماعات ترابية معدمة".

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد ذكرت، الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أصدر أمره بعدم تنظيم الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - Aymane الأربعاء 14 غشت 2019 - 03:08
حبذا لو تم إلغاء الإمتيازات الريعية من تقاعد البرلمانيين و الوزراء و أكباش العيد و الأواني الفضية و هلم جرا...لأنه فعلا آن الأوان للقطع مع هاته الإمتيازات الغير أخلاقية لأطر هي أصلا غير مؤهلة لتولي مناصب قيادية تشريعية لشعب ضربته الفوارق الإجتماعية حتى أصبح فاقد للثقة في كل شيء و أصبح حلم الهجرة يراود صغيرنا قبل كبيرنا...
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210
2 - عبد الله الأربعاء 14 غشت 2019 - 03:08
ان شاء الله الخطوة القادمة التقسيم العادل لخيرات المغرب و الغاء المحسوبية و الغاء الامتيازات المبالغ فيها لخدام الدولة الذين لم يخدموها بل خدموا مصالحهم...و النهوض بالتعليم العمومي و الصحة و التشغيل و مساعدة الشباب في الزواج...فالمغرب شبه جحيم نعيشه.
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146
3 - berkani moklekh الأربعاء 14 غشت 2019 - 03:18
تخيلو معي ممثلي الجاليات كل سنه يسافرون الى الوطن الأم من القارات الخمس وياكلون ويشربون ويبيتون في افخر الاوطيلات وياخذون صور ويرجعون الى مابرهم سالمين غانمين بعد احتفالهم بعيد كذا وكذا اغلبهم اميون وعايشين على الصوصيال أليس بالاحرى ان تنفق هذه الاموال لبناء مستشفيات ومدارس لابناء الجبال اليس كذالك بل هو كذالك
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54
4 - BEYRATES الأربعاء 14 غشت 2019 - 03:31
هذا يعني أن جميع احتفالات عيد الميلاد السابقة كانت مضيعة للمال والوقت !!
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119
5 - MAROCAINE الأربعاء 14 غشت 2019 - 04:01
شيئ جميل على الاقل يعطينا الامل انه يوما ما ستعطى الاهمية للعنصر البشري.
بقي شيئ مهم جدا وهو اعطاء راتب شهري لكل فرد لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني الركود.
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32
6 - mmm1962 الأربعاء 14 غشت 2019 - 04:03
bravo au roi il faudrait qu il continue à supprimer des décrets surtout la grâce royale .
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30
7 - YOUSSERSIF الأربعاء 14 غشت 2019 - 04:33
احنا محتاجين للمستشفيات وجامعات وطرقان ومعامل وبنية تحتية وسيارات الاسعاف والوقاية المدنية
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91
8 - احمد الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:07
أتمنى ان تتبعها خطوات أخرى مثل أمر الملك المغاربة عدم تقبيل يده رغم أنه لا يرغم أحدا على فعل دلك كما فعل الملك عبد الله رحمه الله وعدم الركوع له كما يبالغ فيه المتملقين والانتهازيين لأن الركوع والسجود فقط الى الله.
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65
9 - Jamal الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:18
Moroccans never benefited from the Kings Birthday
We hope the King will gave up most of his wealth .Build the future of Lmasakin
You can start Majesty with your Huge Budget that surpasses the entire health system for the whole Nation .
Eid Mubarak
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22
10 - Mourad الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:35
المحطة القادمة ان شاء الله الغاء جميع مهرجانات و تبذير الاموال في كرة القدم وائتثمارها فيما يعود على الشعب بالتنمية . اما سي لقجع خاصو المحاسبة وبارك من تلذير اموال الدولة
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64
11 - بادرة ملكية متميزة الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:41
بادرة متميزة وتدبير متميز اتمنى لو ان جلالته يتخد قرارا بإصدار ظهيرا ملكيا بإلغاء تقاعد البرلمانيين لتقليص نفقات العمومية وكذلك محاسبة المسؤولين عن سوء تسيير الشأن العام
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55
12 - علي وتنغير يحيي ويتمن الخطوات الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:58
الشعب المغربي يحيي الخطوات الجبارة لجلالة الملك والتي ذائما تصب بالاساس في مصلحة السعب المغربي والشعب ينتظر بفارغ الصبر من جلالة الملك الزام الحكومة بالسير قدما وراء جلالته اولا.. التفكير الفعال في مصلحة الشعب المغربي..بدل التفكير في مصلحة الاحزاب ..ثانياالعمل على الزام الحكومة بترشيد النفقات باعطاء الاولوية للضروريات بدل الكماليات التي تقوم بها الحكومات ..ثاتا..الزام الحكومة بالغاء التعويضات الخيالية التي تظر الشعب وتصب في مصلحة الاقلية القليلة ..رابعا .تخفيض الاجور العليا لتتلائم مع مداخيل الدولة ..مولاي وففكم الله لما يحبه ويرضاه سيروا على بركة الله ان تنصروا الله ينصركم ويتبث وقدامكم والسلام عليكم ورحمة الله ..ولكم سيدي واسع النظر
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7
13 - BengaStreet الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:58
في الدول المجاورة المسؤولين دخلوا السجن بسبب تبذير المال العام. اما أموال حفلات عيد الميلاد فهي أموال خاصة و عدم تبذيرها سينمي الحساب الخاص لأصحابها.
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30
14 - إبن القراقرة الأربعاء 14 غشت 2019 - 06:10
الحقيقة قرارات جلالة الملك شجاعة وجريئة وهي عبارة عن رسائل مشرفة لمن يهمه الأمر وخصوصا المسؤولون الذين يتخدون من هذه المناسبات فرصة لتبدير المال العام بخلق مصاريف وهمية وخيالية .
مايتمناه المغاربة من جلالتة حفظه الله هو الأقدام على قرارات أكثر جرئة كتحديد عدد مناصب الوزراء وقت تعيين اي رئيس حكومة بأن لايعدى عددها العشرون وزيرا مثلا !!
هكذا يمكن القضاء على الريع المركب:
وزراء اشباح !
سيارات فارهة !
خلق مقرات الوزراء باثمان خيالية وكذلك مقرات مناديبهم الاقلمية بسومات كرائية باهضة!
وما رافق ذلك من تجهيز مكاتب ،مساكن مسؤولين واللائحة طويلة،
فدولة الصين مثلا سكانها أكثر من مليار نسمة لا يصل عدد وزرائها في الاقصى العشرون .
والمغرب كل حزب يريد المشاركة في الحكومة يشترط ان تكون حصته من الوزراء عشرون وعدد سكانه لا يصل 40مليون ها هو الريع الإقتصادي الحقيقي
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15
15 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 14 غشت 2019 - 06:29
والله ان طبق لسيكون قرار صاءب .فكفي من هدر المال العام.انه لاسراف مبالغ فيه جدا والله لا يحب المسرفين. فلتكن العقلانية في التسيير المالي والنضج الفكري في اتخاذ القرارات لترشيد النفقات للكف عن هذه الفوضي للمضي قدما لما يخدم بلدنا.
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9
16 - إبن القراقرة الأربعاء 14 غشت 2019 - 06:30
واسدنا عاخلنا نحتفالو بيك كانتمناووا منك تلغي معاشات الوزراء والبرلمانيين اللي كلهم أغنياء:
اصحاب شركات
اصحاب معامل
اصحاب مركبات مدارس خصوصية!!!!!!
واش اللي كيتنتدب 5 سنوات كايبقى له معاش سمين والجندي كيحرس الحدود 40 سنة كيبق له معاش الف درهم!!!!!!!!!!!
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48
17 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 14 غشت 2019 - 06:33
نبارك خطوة صاحب الجلالة لالغاءه لحفل عيد الشباب .ونتمنى ان تلغى احتفالات أخرى ..لان لا خير في أمة كثرت اعيادها..فالمبذرين من رؤوس الفساد إخوان الشياطين كانوا ينتهزون فرص الاعياد الوطنية للبذخ واستغلال موقف الحفل لسرقة أموال الشعب...فبهذا الإلغاء أزال صاحب الجلالة لفءة الانتهازين الثدي الذي كانوا يستغلونه في المناسبات وياخدون ملأ ايديهم ذهبا وفضة... ونتمنى من صاحب الجلالة الملك المعظم أن ينظر إلى ريع آخر يسمى تقاعد الوزراء وكم هو مهم لكون مهنة التزوير ليست وظيفة حتى يأخذ عليها انسان لم يشق ولم يعمل سوى بضعة أيام ليجد نفسه بتقاعد اكثر من مريح .زيادة على تقاعده من وظيفته الرسمية....ويبقى الموظف البسيط يعمل لأربعين سنة ليتم تقاعده ببضع آلاف الدراهم لا تؤدي عنه حتى مصاريف الدواء له ولزوجته التي أصيبت بمرض عضال.ان لم يكن هو كذلك..فنرجو ان يكون إلغاء هذا العيد فاتحة خير على امتنا المغربية.
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25
18 - Senhaji الأربعاء 14 غشت 2019 - 06:36
Courageuse décision. Mais il également annuler le jour férié
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-13
19 - برهوم الأربعاء 14 غشت 2019 - 07:01
يجب إلغاء مؤدبة الغداء والعشاء من الميزانية لمجلس المستشارين ومجلس النواب والاجتماعات في الوزارات والدوائر الحكومية، والاكتفاء بكأس شاي مغربي مرفوقا "بغريبة، والفقاس، وزميتة،...". والسلام.
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35
20 - Hamido الأربعاء 14 غشت 2019 - 07:23
يجب ان يشمل القرار القضاء على كتابة الدولة والوزراء .وتقليص اجور كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين ومراجعة فواتير سيارات الدولة وتقليصها .كما يجب الغاء السكن الوظيفي .واحداث لجنة لمطاردة الموظفين الاشباح .ومراقبة الاموال التي تصرف على المنتخب والمهرجانات.الملك اعطى اشارات ايجابية لكن الملك نفسه من امر باعطاء تقاعد سمين لعدو المغاربة بن كيران وهو الذي امر بزيادة دعم الاحزاب التي لايثق فيها المغاربة.كما نطالب باسترجاع الاراضي المنهوبة ومحاكمة لصوص المال العام والبحث في رخص الصيد في اعالي البحار واصحاب لكريمات والمتهربين من الضراءب.لاننا فعلا وصلنا الى مرحلة خطيرة وقد تتسبب في ازمات نحن في غنى عنها.
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32
21 - شرف الدين الأربعاء 14 غشت 2019 - 07:36
قرار حكيم، يهدر كثير من المال والوقت والجهد في مثل هذه المناسبات. نرجو تعميم قرار الغاء الاحتفال بعيد الشباب على مناسبات أخرى تم اعتمادها أعيادا في فترات من حكم البلاد طبعها القمع.
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15
22 - lahcen الأربعاء 14 غشت 2019 - 07:55
بمناسبة عيد الأضحى نتقدم باحر التهاني لأمير المؤمنين ولولي العهد مولاي الحسن وللأسرة الملكية وللشعب المغرب وللأمة الاسلامية وكل عام وأنتم بخير
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-17
23 - Mas 2018 الأربعاء 14 غشت 2019 - 08:07
Ìl a fallu 20 ans pour arriver a cette conclusion?
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20
24 - سناء الإدريسي الأربعاء 14 غشت 2019 - 08:32
نتمنى ان تتلوها قرارات اخرى كتحمل مصاريف القصور
والغاءء تقديم السيارات للموظفين من اعلى الى الاسفل. والذي ليست له السيارة فانه ياخذ اجره على عمله يشتري منه السيارة او دراجة. والغاء مهرجانات الفساد كمهرجان موازين وووو
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36
25 - وادي زم الأربعاء 14 غشت 2019 - 08:37
ادام الله عمره و سدد خطاه فاللهم تحفظه لشعبه الوفي .
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-12
26 - يوسسسسسسسسسف الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:07
كانت مناسبة لتكريم وتشجيع شخصيات و مواطنين قاموا بانجازات ، لكن مع الوقت البعض ينسون المغزى من هذا الاستقبال ألا و هو الاستمرار في العمل و رد الجميل للملك وللشعب بالاجتهاد والنزاهة وخدمة الوطن.
في نظري البعض لا يستحق التكريم لانه بكل بساطة يتكاسل ويلبس الغرور ويتفاخر . انه قرار كأنه الشعب الذي اخذه ،وهذه من ملاحم التناغم بين الملك وشعبه.
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-16
27 - حسن الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:10
السلام عليكم رأي سديد وقرار صائب للحد من النزيف الذي يصيب ميزانية المملكة ككل.مما سيؤدي إلي قطع الثدي عن بعض الانتهازين الذين يأخدون الاعياد والمناسبات الوطنية مطية لسرقة المال العام والتبدير تحت غطاء الاحتفال بالمناسبة.برافو عليك ياصاحب الجلالة
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14
28 - khalid الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:26
لاشك أن هذه خطوة من خطوات الإصلاح، خاصة وأن الملك محمد السادس يحس بمستوى الضعف في البلاد، بما في ذلك الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.. الوطن بحاجة إلى ديمقراطية حقيقة.. لا تنمية بدون ديمقراطية.. المغرب بحاجة إلى عدالة حقيقية متمثلة في قضاء مستقل عن مراكز قوة وفساد اللوبيات المختلفة.. المغرب بحاجة إلى برلمان تشريعي حقيقي والى حكومة تنفيذية حقيقية وإلى معارضة سياسية فاعلة.. المواطن المغربي البسيط انتظر طويلا على تحسين معيشته، ولا يحس بمعظم الإنجازات في البلاد.. المغرب بحاجة إلى التمثيلية المنتخبة ديمقراطيا وليس بالتزكية.. المغرب بحاجة إلى ملكية برلمانية حقيقية..الوزراء يجب أن يكونوا منتخبين في البرلمان اولا ويتوفرون على رصيد ممارسة حقيقية للسلطة ومستوى تعليمي لا أقل من الاجازة الجامعية ووو
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6
29 - سوسي وأصلي الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:33
أتمنى أن يتبعه إلغاء حفل الركوع الذي عفا عنه الزمن
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21
30 - Karim الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:34
فليتم الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء
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21
31 - عبدو لهلال الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:52
قرار جلالة الملك ينم عن وعي كبير بهموم الشعب ولكن هناك من افراد الشعب من المتربصين يتباكون على القرار الملكي لأنه اجثت ثذيا حلوبا من افواههم ، اما قضية الاكباش فهي توزع من اسطبلات خاصة وغير مثبتة في ميزانيات الدولة، وحذاري ان يختلق اللصوص مسالك اخرى لتبذير المال العام .
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-2
32 - zineb الأربعاء 14 غشت 2019 - 09:59
و ماذا عن الركوع ؟ ماذا يعني هذا ؟ لم اجد تفسير واضح؟ الاحترام واجب و لكن بطرق تساير الزمن و العصر .
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17
33 - saad الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:04
عيد الشباب كان يوم عطلة حبذا لو تلغى احتفالات موازين وبعض الامتيازات التي يستفيذ منها أعوان الدولة والنظر إلى ميزانيات الجماعات وتتبع المشاريع التي تصرف فيها لأننا نرى رؤساء هذه الجماعات يختلسن الملايير من الدراهم بدون مراقب والمثل من رئيس حد السوالم وجماعة مراكش وغيرها من الجماعات والنظر في مستوى تصاعد البنزين وإعادته تهييء طرق الموت الغير صالحة وتقليص فوارق الأجور والصحة والتعليم والميزانية التي تصرف كرة القدم بالخصوص هذا هو التبذير للمال العام وليس عيد الشباب
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7
34 - BOUYAOMAR الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:06
justice sociale ;le partage des richesses du pays entre tout le peuple ;pas seulement entre une seule partie
depuis l'indépendance c'est toujours le même groupe qui profite
on veut un vrais changement
urgent;urgent

bou ya omar
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5
35 - Abdel الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:13
Il n'a qu à faire de même pour mawazzine
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7
36 - متأفف الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:15
نحن محتاجين لبناء المواطن لرفع مؤشر الوعي الاجتماعي للمغاربة وتحسين السلوك وتطوير الأداء ، المستشفيات والمدارس والبنيات الاجتماعية والمرافق العمومية مهمة ولكن الاهم هو تكوين الفرد وتربيته على قيم المواطنة والاحترام والحب، غير ذلك سنظل تائهين نجتر كل مرة نفس الاسطوانة، لا تقل بأن التعليم أو البطالة هما السبب، ولكن الحقيقة كلنا مسؤولون عن رفع درجة الوعي ابتداء من الاسرة والمدرسة والمسجد والصحافة والاحزاب و الجمعيات ،والنوادي الرياضية، والفايسبوك والمسنجر والوتساب وغير هن روابط الاتصال الاجتماعية .
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7
37 - Mjid الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:17
c'est déja pas mal mais il faudras prendre beaucoup de vitesse pour arriver au bonne gouvernance, Le
Maroc est arriver au bout du Chute total . les rèformes
sont Urgentent
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5
38 - الله على راحة الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:46
صراحة ما كنتش بغيت هاد عيد الشباب لسبب بسيط هو منح أوسمة لغير مستحقيها و منهم من يتبجحون بالأوسمة الملكية و ينتظرون الوسام الثالث بكل غرور و وقاحة ههههه ... الحمدلله!!!
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9
39 - ابن الوطن الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:49
هذه بادرة حسنة من جلالته ياريث يتبعها إلغاء العديد من المناسبات التى يبذر فيها المال العام ليكون هذا القرار الملكى والقرارات التى تليها ردعا ورسالة للمفسدين الذين يعملون فى الخفاء على تدمير إقتصاد مغربنا الحبيب ... الجارة الجزائر فى طريقها للتحرر والتخلص من رموز الفساد والمفسدين فلا يعقل ولا ينبغى أن تتعامل مع دولة فاسدة ...
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8
40 - بلاحدود... الأربعاء 14 غشت 2019 - 10:53
قرار جريء قطع الطريق على الفاسدين ناهبي المال العام في الإدارات العمومية من جماعات ترابية بكل صفوفها و سلطات محلية و غيرها الذين يستغلون هاته المناسبات و الاحتفالات للنفخ و التضخيم في أرقام صفقاتها العمومية فواتيرها و سندات طلبها و كلفتها بتواطؤ مع الممونين و المقاولين لإختلاس و نهب و هدر للمال العام و أموال دافعي الضرائب من بؤساء شرائح الشعب المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية و التي تئن تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية التراجعية ...
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13
41 - عبده/ الرباط الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:44
لقد الغى الملك الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاده داخل القصر الملكي.. و هذا امر محمود و لكن بامكانه ان يحتفل بهذه الذكرى بين افراد اسرته لانه امر شخصي... ان اغلب من كانوا يحضرون في السابق هذه الاحتفالات الرسمية كان همهم هو التباهي بهذا الحضور و بالتالي كانت اعينهم منصبة على الحلويات و العصاءر بمختلف انواعها و كم هي لذيذة و شهية حلويات القصر و البرلمان خاصة و انهم يتناولونها او يحملون منها بعض الرزم دون مقابل...ايها السادة ان الغاء هذه الاحتفالات بشكلها الرسمي اكبر بكثير من ترشيد النفقات كما يزعم البعض لان ميزانيتها تصرف على ما اعتقد من المال الشخصي للملك وهي لا تتطلب الكثير...و لكن هذا الالغاء له مدلولات اخرى رمزية اكثر منها مادية.. و حسب ظني فان مدلول ذلك يدل على تواضع الملك ... حفظ الله جلالة الملك
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-6
42 - فكرة!! الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:45
فكرة سامية وجيدة في ترشيد النفقات، وحبذا لو تم تفحص ممتلكات البرلمانيين والمنتخبين الجماعيين وغيرهم للوقوف على ثروتهم، بعد حصولهم على مقعد انتخابي ومحاسبتهم لو تم اكتشاف تجاوزات واغتناء غير مشروع، وريع ومحاباة في تقاعد ضخم بعد انتهاء مهمتهم الوزارية او البرلمانية دون وجه حق، وتقليص عدد الوزراء، وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل تقدم المغرب وتنمية شاملة ومستدامة لاقاليمه، مع الاهتمام بالمواطن البسيط في عيشه الكريم، والسلام.
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5
43 - مبروكي الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:06
اذن من المنطقي ان يصير 21 غشت يوم عمل وليس يوم عطلة ؟ اليس كذلك؟
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4
44 - النبي ايوب الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:09
هذه قطرة صغيرة من بحار و محيطات المال العام المهدور... و لكنها ايجابية في الاتجاه العام للفكرة ...
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4
45 - مبروكي الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:32
يوجد مثل يقول : - قضي حاجة العيد هذا -
يعني ان بعض المسؤولين يستغلون الاعياد من اجل تضخيم الفواتير
لا يستغلون الاعياد فقط بل الاستغلال مستمر ودائم ولا يخافون نظرا لنقص المراقبة المواكبة والمحاسبة.
وهذا للاسف رغم التعويضات الكبيرة والاجرة الضخمة .
لانهم مثل التماسيح يلتهمون دون النظر الى اليمين او الى الشمال.
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46 - ذ.عبدالقاهربناني الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:03
الكثير من المقالات وكذلك ردود أفعال رئيس الحكومة تعتبر إلغاء الإحتفال بعيد الشباب سياسة تقشفية بيد أن الجميع يعلم أنها ليت بالأمر الهين وتحتاج إستراتيجية دقيقة على المدى المتوسط والبعيد. كما أن بعض المقالات أكدت تحويل إعتمادات هذا الإحتفال الملكي إلى مشاريع تنموية ولكن لم تفصح عن طريقة صرفها و تتبعها لتحقق الغايات المرجوة منها وإلا ما الفائدة من إلغاء هذا الإحتفال الملكي الذي إعتاد الجميع ملكا وشعبا تقاسمه ؟
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47 - محمد امين الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:10
يجب المرور إلى الغاء مناسبات تبذير المال الخاص، ليصير أيضا ترشيد أموال الخواص فيما يعرف بالاستثمارات المواطنة التي يفرض فيها على الخواص تخصيص جزء من أموالهم لحل الأزمة الاجتماعية، أو على الأقل أن يتصرف الملك باعتبار امارة المؤمنين في أخذ مال الزكاة من الأغنياء ومنحه للفقراء، وسيكون سيدنا نصره الله المسلم الأول باعطاء النموذج والقدوة للاغنياء في إعلان هذه المبادرة في محل عيد الشباب....
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48 - إلى برهوم رقم 19 الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:00
غريبة والفقاس راك شفتي ذكي المرة اش أداروا ليهم بالخطفة. جايبين معاهم الميكات
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49 - simsim الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:24
مسؤولون هم يبدرو المال العام على عائلتهم تصور سيارات ديال دولة يركبو فيها اقارب ديالهم و يسافر بالاقاربهم على حساب دولة ويخدمهم في مقاطعات وعمالات مدن يعني تبخدمو مصالحهم و مصالح عائلتهم اتمنى من جلالة الملك ان يحسب هؤلاء
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50 - اكرم الأربعاء 14 غشت 2019 - 21:43
اللهم يسر لك يا ملك المغرب بالتوفيق ان شاء الله
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51 - Rommani 08 الخميس 15 غشت 2019 - 07:00
هذه بادرة جد محمودة من جلالة الملك، يأمل الشعب المغربي المزيد من هذا النوع من المبادرات الطيبة ، و على جميع المنتخبين والأحزاب والنقابات والجمعيات وكل من يعتمد على الريع أن يأخذ العبرة من قائد البلاد و يتنازلون طواعية عن الامتيازات المختلفة من تقاعد وسيارات وسفريات خارج الوطن وداخله قبل أن يقوم الملك بأخذ المبادرة ويامر بحرمانهم من كل الامتيازات بما فيها الأجرة السمينة التي يتمتعون بها دون استحقاق قبل أن=يفرشهم = ملك البلاد
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