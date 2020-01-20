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الملك محمد السادس يلاقي ولي عهد أبوظبي بالرباط

الملك محمد السادس يلاقي ولي عهد أبوظبي بالرباط
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 13:00

تداول عدد من المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة تظهر الملك محمد السادس رفقة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

الصورة ملتقطة وسط الإقامة الخاصة للشيخ محمد بن زايد في العاصمة المغربية الرباط، وتوثق لحظة باسمة بين الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي.

صفحة "فرسان الإمارات" ذكرت، على حسابها في "أنستغرام"، أن "هذه الزيارة الأخوية تعكس مدى الترابط والتلاحم بين المغرب والإمارات؛ البلدين الشقيقين".

جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد حلّ بالمغرب مباشرةً بعد مشاركته في ألمانيا ضمن فعاليات "مؤتمر برلين" الخاص بالأزمة التي تعرفها ليبيا.

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