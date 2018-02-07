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الرئيسية | حوادث | سوء حالة الجو يغلق 626 مدرسة بجهة بني ملال

سوء حالة الجو يغلق 626 مدرسة بجهة بني ملال

سوء حالة الجو يغلق 626 مدرسة بجهة بني ملال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 12:10

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت بـ626 مؤسسة تعليمية أو وحدة مدرسية بالجهة، وذلك في إطار الإجراءات الاحتياطية والاستباقية لمواجهة الأخطار الناجمة عن تقلبات الأحوال الجوية.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات همت 73 مؤسسة بـ7 جماعات ترابية ببني ملال، و113 مؤسسة بـ22 جماعة بخنيفرة، و433 مؤسسة بـ24 جماعة في أزيلال، و07 مؤسسات بجماعتين بخريبكة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التدابير الاحتياطية والاستباقية والوقائية تأتي تفعيلا لمضامين المذكرة الوزارية المتعلقة بالحماية من الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتوفير التدفئة بالمؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة. كما تندرج هذه الإجراءات الاحترازية، يضيف البلاغ، في إطار تنفيذ المخطط السنوي الرامي إلى مواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية، والتنسيق التام مع السلطات المحلية، واستنادا إلى النشرة الإنذارية التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية مؤخرا.

وذكر البلاغ أنه تم في وقت سابق توفير التدفئة داخل الحجرات الدراسية ونوادي الداخليات بتزويد 270 مؤسسة بـ725 طن من حطب التدفئة، وتوفير الأغطية لفائدة التلاميذ الداخليين، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية في أوساط التلاميذ والأطر التربوية لتفادي الاختناق بسبب غاز أحادي أوكسيد الكربون.

وأبرز المصدر نفسه أنه حفاظا على الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ الذين همهم إجراء التوقيف المؤقت عن الدراسة، ستعمل المديريات الإقليمية لاحقا بتنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية على برمجة حصص إضافية لفائدتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابن تازة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 12:14
آودي على التعليم فالمغرب را كي سادين كي حالين ...
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51
2 - ام ايوب الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:31
حيت التعليم زين ونزيدوه اللهم عافينا
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11
3 - رضوان الفتحي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 14:09
تغلق المدارس او لاتغلق كل هذا لايهمنا في الوقت الراهن، المهم عندنا اليوم هو ايجاد حلول سريعة لانقاد اخواننا المغاربة ساكنة الجبال والدواوير المجاورة لأن انقاد الانسان المغربي اولى الاولويات من الدراسة. صرحوا لنا كيف هي الحالة الصحية لاخواننا في بني ملال والخنيفرة والحسيمة وتازة وصفرو الى آخره.
كما يجب على الحكومة التحرك بسرعة لايجاد المأكل والتغطية الجسدية والصحية لهذه الفئة من المواطنين وشكرا جزيلا لكم.
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25
4 - محمدجوي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 14:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ردا على التعليقات 1 و 2 لو لم تقم الوزارة والأكاديميات بهذه الإجراءات لقيل لماذا لم يتخذوا إجراءات احترازية للوقاية أبناء الشعب. هذه المناطق من الضروري اخد الحيطة والحذر الارواح اذا فقدت لا ترد وأما الدروس فممكن تعويضها من فضلكم كونوا متفاءلين واؤلوا همة عالية.كل إجراء يخدم المواطن نصفق له وان كان العكس فنضحضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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4
5 - ح.ع الله الأربعاء 07 فبراير 2018 - 16:21
3 - رضوان الفتح

الى كنتي كا تنتج شي ثروة، وكا تخلص شي ضريبة (ما عادا ضريبة من لحيتو لقم ليه بمعنى ضربية الراتب) . فتأكد بأن ما تدفع سيصل قسط منه لهؤلاء الذين سميتهم ب: "اخواننا في بني ملال والخنيفرة والحسيمة وتازة وصفرو الى آخره"
أما الى كنتي غير كا تسجل الملاحظات الغبية وكا دوز الوقت ديالك التافه في كتابة التعليقات التافهة فعليك أن تصمت لأن هذا الأمر لا يهمك، وإنما يهم أصحاب الحل والعقد والمواطنين الذين يشاركون في إنتاج الثروة الوطنية والذين يدفعون الضرائب والذين لست منهم.
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6 - بودواهي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:16
لقد تجاوز الأمر المدارس بكثير حيث أصبح مئات الآلاف من قاطني جبال الاطلس المتوسط خاصة في إقليمي خنيفرة و ميدلت يعيشون مرارة العداب و الالم و الجوع و البرد القاتل و هم منعزلون و محاصرون كليا و بعيدون كل البعد عن الطرقات و المستشفيات و عن القرى و المراكز و هم محرمون تماما من الاغدية و التدفئة و الاغطية و حيث يتعرضون للموت البطيء خاصة الاطفال و الشيوخ و النساء و بدرجة اكبر المرضى ....
تبا لحكام العار الدين لا تتحرك مشاعرهم لماسي و الام هدا الشعب و سيأتي اليوم الدي سينتقم منهم شر انتقام ...
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1
7 - وحدوي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:46
علمتنا الحكومة مبدا الاقتطاع في الاجرة عن كل يوم غاب فيه الاستاذ .تهاونا...تفهمنا ذلك واعتبرناه منطقي ...الان اتساءل هل سيتم الاقتطاع من اجرة الحكومة لانها اوقفت الدراسة ف 900 مؤسسة تعليمة بسبب تهاونها في حرب استباقية للكوارث الطبيعية كالامطار والثلوج وهنا اعني رداءة البنية التحتية
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8 - شلهدة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 18:33
ا خواني اخواتي الوضع كارثي جدا جدا اىناس في تونفيت يهانون من قساوة الطقس الطرق مسدودة الحطب قليل الماشية والماعز مات لينا اخوتي عتقونا عتقونا والله لايضيع اجر المحسنين بلغوا استنجادنا للمسؤولين راه اديور غادي يريبو فوق الؤؤوس
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