سوء حالة الجو يغلق 626 مدرسة بجهة بني ملال

هسبريس من الرباط

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت بـ626 مؤسسة تعليمية أو وحدة مدرسية بالجهة، وذلك في إطار الإجراءات الاحتياطية والاستباقية لمواجهة الأخطار الناجمة عن تقلبات الأحوال الجوية.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات همت 73 مؤسسة بـ7 جماعات ترابية ببني ملال، و113 مؤسسة بـ22 جماعة بخنيفرة، و433 مؤسسة بـ24 جماعة في أزيلال، و07 مؤسسات بجماعتين بخريبكة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التدابير الاحتياطية والاستباقية والوقائية تأتي تفعيلا لمضامين المذكرة الوزارية المتعلقة بالحماية من الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتوفير التدفئة بالمؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة. كما تندرج هذه الإجراءات الاحترازية، يضيف البلاغ، في إطار تنفيذ المخطط السنوي الرامي إلى مواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية، والتنسيق التام مع السلطات المحلية، واستنادا إلى النشرة الإنذارية التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية مؤخرا.

وذكر البلاغ أنه تم في وقت سابق توفير التدفئة داخل الحجرات الدراسية ونوادي الداخليات بتزويد 270 مؤسسة بـ725 طن من حطب التدفئة، وتوفير الأغطية لفائدة التلاميذ الداخليين، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية في أوساط التلاميذ والأطر التربوية لتفادي الاختناق بسبب غاز أحادي أوكسيد الكربون.

وأبرز المصدر نفسه أنه حفاظا على الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ الذين همهم إجراء التوقيف المؤقت عن الدراسة، ستعمل المديريات الإقليمية لاحقا بتنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية على برمجة حصص إضافية لفائدتهم.