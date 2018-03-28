الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة

هسبريس- عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الدرك الملكي بقيادة بوشان، التابعة لإقليم الرحامنة، تمكنت اليوم الأربعاء من ايقاف الشاب الذي كان قد ظهر في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول اغتصاب تلميذة.

وحسب مصادر الجريدة فإن التحريات التقنية قادت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الشاب المذكور، ليتم اعتقاله وإحالته على الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن الشابة التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب، تدعى "خولة.ك" التي تدرس في السنة الثالثة إعدادي، وتنحدر من دوار "المعلمين" بجماعة بوشان، وتدرس في المركب المندمج بالنظر إلى كون الإعدادية تبعد عنهم بكثير.

وأوردت المصادر نفسها أن الفيديو، الذي تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس حديثا بل يعود لأشهر، حيث تم تصويره شهر نونبر الماضي، إذ جرى استغلال فراغ الطريق في إقدام الشاب على جريمته.

ويظهر من خلال الشريط الشاب وهو يمرغ الفتاة القاصر في الأرض، فيما يهم صديق له بتصوير فيديو الواقعة، دون أدنى تدخل.

الفيديو يظهر الفتاة في مكان خلاء تصرخ طالبة النجدة وتصيح بعبارة "واش معندكش ختك"، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها وإبعاد الشاب عنها، قبل أن يلوذ "الذئب البشري" بالفرار من مكان الجريمة.

ودعت الشبيبة المدرسية في بيان لها، بعد انتشار الفيديو، السلطات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر في الموضوع واتخاذ كافة المساطر القانونية اللازمة لمعاقبة الجناة ورد الاعتبار إلى الفتاة الضحية وتوفير وسائل الاستشفاء والدعم النفسي والجسدي لها ولذويها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع الموضوع، حيث دخلت على الخط من خلال إجرائها مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكة الإنترنيت، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينيات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية".