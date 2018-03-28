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الرئيسية | حوادث | والد "ضحية بوشان": ابنتي مصدومة نفسيا .. وأطالب القضاء بالإنصاف

والد "ضحية بوشان": ابنتي مصدومة نفسيا .. وأطالب القضاء بالإنصاف

والد "ضحية بوشان": ابنتي مصدومة نفسيا .. وأطالب القضاء بالإنصاف
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:35

استمعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، للفتاة القاصر التي تعرضت لمحاولة اغتصاب بجماعة بوشان، بإقليم الرحامنة، رفقة أمها، فيما كلّف نائب الوكيل العام طبيبة نفسية برعايتها من أجل استعادة توازنها النفسي، نظرا لاهتزاز صحتها منذ تعرضها لمحاولة الاغتصاب خلال شهر يناير الماضي.

وقال مصطفى لكعيشي، والد الفتاة الضحية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه لاحظ، رفقة زوجته، تغيّر سلوك ابنتهما طيلة الشهرين الماضيين؛ "إذ أضحت تعاني من أعراض عدة، كالامتناع عن الأكل والشرب، والإحساس بالعياء، وكثرة التفكير، كما أنها لم تعد تجالس أفراد الأسرة كما كانت من قبل".

وأضاف المتحدث ذاته أن "أسرته لم تكن على علم بذلك الحادث إلى أن حضر قائد الدرك الملكي بالمركز الترابي بوشان، أمس الثلاثاء، وأخبرها بما وقع وأطلعها على الشريط الذي صور لابنتهما لحظة محاولة اغتصابها"، مطالبا في الوقت ذاته القضاء بإنصافه وابنته، وخاتما تصريحه بالقول: "لو لم نكن في دولة القانون لقمت بأخذ حق ابنتي بيدي".

أما فيصل الطهاري، بصفته أخصائيا نفسيا، فقد أشار إلى أن "الأشرطة الموثّقة لحالات العنف عموما تعرف انتشارا واسعا وفي غير محله، لأنه بقدر ما يعرّي ذلك على الواقع، يبقى الواقع أفظع، وما يعيشه الأخصائيون النفسيون مع الحالات التي ترِد عليهم أشدّ فظاعة مما شوهد في الشريط الأخير الذي يُعتبر جزءًا من الحقيقية فقط، نظرا لكون الأرقام التي تتحدّث عن الفتيات المغتصبات بالمغرب كبيرة".

وأضاف الطهاري، في تصريح لهسبريس، أن "الآثار النفسية لدى المغتصبات صعبة جدا، لأن الحديث في مثل هذه الوقائع هو حديث عن العنف والاغتصاب والضرب والجرح وغيرها من الأمور"، مشدّدا على أن "نشر وتداول الأشرطة بشكل واسع لا يخدم الضحية وأسرتها، نظرا لكون المجتمع المغربي يميل بطبعه إلى التستر على الفضائح والحيلولة دون انتشارها، فبالأحرى أن يتم نشر شريط بالشكل الذي نتحدث عنه".

وأوضح الأخصائي النفسي أن "مثل تلك الأشرطة تعتبر صعبة لدى المتلقي أيضا، حيث يعتري الآباء والأمهات الخوف الشديد، ويتساءلون عن مدى قدرتهم على ترك بناتهم أو أخواتهم أو بنات جيرانهم يتنقلن بين البيت والمدرسة لوحدهن، وهنا تصبح لمثل هذه الوقائع آثار كبيرة على كل المغاربة"، مضيفا أن "ما وصلنا إليه اليوم في مجال الجريمة والاعتداء والعنف أمر شنيع، ومن المفروض أن تتدخل جل المقاربات من أجل الردع".

وعن سبل الوقاية والعلاج، قال الطهاري إن "الزجر والمقاربة الأمنية والقانونية الرادعة من شأنهما الحد من هذه الحوادث، لكن ذلك غير كاف؛ إذ المطلوب تبني مقاربات أخرى، خاصة وأن المجتمع المغربي يلاحظ، من خلال كل الوقائع الأخيرة، أننا نعيش أزمة قيم، ونحتاج إلى الرجوع إلى قيمنا وما تربينا عليه من مبادئ تعتبر المرأة في الشارع بمثابة أخت من غير المقبول السماح بتعرّضها للاعتداء، فما بالك بأن تكون أنت الواقف وراء ذلك الاعتداء".

وعن تحليله النفسي والاجتماعي للشريط المذكور، قال فيصل الطهاري في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وأنا أشاهد مقاطعا من ذلك الشريط، رأيت عدّة ظواهر في ظاهرة واحدة، حيث لا يمكن الحديث في هذه الواقعة عن الاغتصاب فقط، لأن الأمر مرتبط بمجموعة من الظواهر التي نتج عنها في النهاية الاغتصاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الاعدام في الساحة قدام الشعب الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:01
يجب تعويظ الظحية ماديا ومعنويا والحكم على المجرم الوحشي الخطير بالاعدام في الساحة باش يشوفوه كاع الناس ونتهناو نهاءيا من هاد المشاكل ديال الاغتصابات ونعيشو هانيين في امن وسلام
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72
2 - أيمن الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:07
السلام عليكم
الله يصبر هاد الأب المكلوم وأتمنى من كل قلبي و أدعوا الله أن يرمى بهذا المجرم في السجن مع المغتصبين و المتحرشين كي ينال حقه .
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31
3 - مالك الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:07
السجن مدى الحياة او الإعدام ليكون درسا للآخرينِ
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40
4 - عادل الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:07
وا وطناه...أتنتهك حرمات بناتنا ونحن في غيابات الغفلة ؟!! واحسرتاه ...وا دمعتاه
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24
5 - med الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:08
ساقول كلمة واحدة في القضية وهي الاعدام ليكون عبرة لغيره
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34
6 - دولة الحق والقانون الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:09
لا حول ولا قوة إلا بالله شئ يستحق الإعدام وسط العالمين ليكون عبره لامتاله قبح الله سعيكم...دولة باباك صاحبي و....
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10
7 - غياب الإعدام يشجع المجرمين الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:10
لو كان الإعدام مطبقا على حالة الإعتداءات بدون سبب لما سمح لأبناء الفساد والرذيلة أن يرتكبوا مثل هذه السلوكات التي تشوه سمعة المغاربة والدين الإسلامي و الوطن
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12
8 - Rachid الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:11
هذا الجزاء ديالو ف الاسلام هو حد الحرابة لأن الاغتصاب يدخل في الحرابة و الاعتداء على الناس وقطع الطرقات لذا وجب قطع رجله من خلاف ليكون عبرة لمن يعتبر ..للأسف حدود الله لا تطبق لذا القادم أسوأ
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10
9 - Youssef الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:13
قلتها و سأعيدها أي حكم يقل عن 10 سنوات نافذة في السجن دون خزعبلات العفو ملكي سيكون مزحة و جريمة في حق كرامة المرأة المغربية
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5
10 - ادم الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:13
هذا واحد باسل و حامض بغى يتسطى شوي ساعة جاب الرربحة ماكاين لا اغتصاب لا والو. كاين عنف جسدي .
كيشوفوه الناس و كيميكو كون ما صورو البغل ديال صحبو ما غا يسوقها تاواحد
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-5
11 - Amiraddalam الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:14
أين كنت كل تلك المدة ولماذا سكت الضحية ولَم تنبس ببنت شفة لحد مع تم تداول الفيديو كل ذلك يحيلنا الى غموض هذه القصة
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-3
12 - برويط زبط ريط الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:14
نحن في دولة اسلامية يجب فصل التلاميذ في الاقسام البنات في جهة والذكور في حهة وعلى الامن محاربة التجمعات خارج المؤسسة عند الابواب ترى الفساد وجر البنات الى المقاهي يجب تربية النسل بالقانون الصارم واي بنت ترافق تلمبذ بدون سبب او جلوس امام ابواب المنازل والفيلات ان يعاقب والغرامة لكن للاسف الممر خصصوا له غرامة لكن باقي البشر يقطع من وسط السيارات ليس هناك قانون رادع للقطيع ليرجع للطريق
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-1
13 - ahmed الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:14
اتمنى اقصى العقوبات للحيوان المكبوت والله يعاون هديك الاسرة مساكن على تجاوز هذه الفاجعة. ويكونو على يقين الله يمهل ولا يهمل كما اعتدى على الفتاة المسكينة غدا سوف يعتدون عليه في السجن.
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5
14 - التوازري الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:14
الإعدام هو الحل الوحيد للقضاء على الوحوش الآدمية هدا هو الحل الأمثل ودلك حفاظا على ابناءنا وأخواتنا. ...صراحة هي هدي
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7
15 - moha الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:15
un avenir noir se profile a l'horison, si on continue dans notre laxisme .durcissons les peines et envoyons ces betes sans foi ni loi dans le trou pour le restant de miserales jours leurs
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1
16 - TEACHER الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:18
يجب تطبيق القانون على الفاعل و على مسجل الفيديو بحيث يعتبر مشارك في الجريمة و بدون تدخل من أي جهة أو مؤسسة لتخفيف الحكم ! وذلك لإعطاء المثال لكل من سولت له نفسه . الجريمة تحصيل حاصل و تأكيد فشل كبير على عدة مستويات و الآتي أسوء إن لم نتدارك الموقف !
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17 - Youssef USA الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:18
This is savage attack on innocent beautiful girl. My sympathy and respect to the family. In this case the law have to be apply to the maximum allowed for punishment by the Kingdom, so to be use as lesson for others
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0
18 - رشيد أخنوش الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:18
السبب : توقيت جرينتش + 1 هو السبب.
خروج التلاميد تحت الضلام و تحت رحمة الذئاب.

السلام
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1
19 - meme الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:23
السوال هو لماذا خرج هذا الشريط بعد هذه المدة؟ ثم من الذي اداعه ؟ هل هو صديقه ؟ لانه هو الوحيد الذي صوره !! المرجو التنوير و شكرغ هسبريس
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0
20 - خالد.ف الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:24
شاء الله أن يحفظ الفتاة من براثين هذا الوحش الٱدمي ، و لنا أن نتصور نفسية أولئك الفتيات اللواتي تمت في حقهن عملية الإغتصاب بالكامل! و الله لو لم نتدارك الأمر لأصبحنا في الهاوية !
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0
21 - الوجدي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:24
ان ما يعيشه مغرب اليوم من تفشي الجريمة انما هو نتاج سنوات من فساد التربيية والتعليم وان المقاربة الامنية تبقى دون جدوى في غياب الوازع الاخلاقي ولن يصلح العطار ما افسده الدهر
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22 - كرمبلي المغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:25
أين الجمعيات الحقوقية من هذا الحدث الذي يندني له الجبين، أين هي مزاميركم، أليس من الحري عليكم ان تستنكرو هذا الفعل الشنيع الذي يسبر بعمق خلل المنظومة الاخلاقية و الأمنية ببلادنا، عليكم بالتفكر جيدا وان تتخيلو أن المعتدى عليها فرد من اسرتكم! كيف سيكون حالكم وردك!
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23 - مصطفى الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:26
اصبحنا مهزلة امام انظار العالم ارهابيين في شتى الميادين
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