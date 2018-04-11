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كُتّاب وآراء
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اتهام سوري بقتل زوجته المغربية في النرويج
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:05
عثرت الشرطة النرويجية على جثة امرأة مغربية تبلغ من العمر 38 سنة داخل منزلها في مدينة نوتودين، ليتم اعتقال زوجها السابق ذي الأصول السورية، على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء جريمة القتل.
وذكرت صحيفة نرويجية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 53 سنة، وهو من أصل سوري، وله مع الهالكة طفل واحد، مشيرة إلى أن "الشرطة وجدت الطفل داخل الشقة نفسها لحظة العثور على جثة والدته، قبل أن يتم نقله إلى مركز لرعاية الأطفال".
وذكر مصدر أمني، وفق ما جاء في إحدى الصحف الإخبارية النرويجية، أن القضية لازالت في مراحلها الأولى من التحقيق، ولا يمكن الكشف عن مسار الأحداث في الوقت الراهن، لكن هناك اعتقادا بوجود أسباب معقولة للشك في المتهم المتشبث ببراءته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - al makrichi الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:26
الله يرحمها ووسع عليها،يا بنات المغرب إبتعدن من المشارقة وخصوصا الشاميين،إنهم قوم خبيثون.
2 - علي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:41
عندما ياتي مغربي للزواج من مغربية تفحصه من رأسه حتى اخمص قدميه وتقوم بالبحث والتقصي عن فصله واصله، وعندما يأتي اجنبي فانها ترتمي في احضانه دون انى فكرة عنه من باب ان البراني مزيان وان مطرب الحي لا يطرب، وبعد ذلك تبدأ المشاكل والفيديوهات والاستغاثة بالمغرب والمغاربة وربما تنتهي القصة بلا ما تحمد عقباه فتتعرض للتعذيب والتنكيل والسجن وربما القتل. ظاهرة الزواج من الاجانب منتشرة بحدة في المغرب بخلاف بلدان عربية اخرى فمثلا لا نجد العراقيات والسوريات واللبنانيات وحتى المصريات والتونسيتت والجزائريات يتزوجن من الاجانب الا فيما ندر.
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