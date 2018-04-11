اتهام سوري بقتل زوجته المغربية في النرويج

هسبريس من الرباط

عثرت الشرطة النرويجية على جثة امرأة مغربية تبلغ من العمر 38 سنة داخل منزلها في مدينة نوتودين، ليتم اعتقال زوجها السابق ذي الأصول السورية، على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء جريمة القتل.

وذكرت صحيفة نرويجية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 53 سنة، وهو من أصل سوري، وله مع الهالكة طفل واحد، مشيرة إلى أن "الشرطة وجدت الطفل داخل الشقة نفسها لحظة العثور على جثة والدته، قبل أن يتم نقله إلى مركز لرعاية الأطفال".

وذكر مصدر أمني، وفق ما جاء في إحدى الصحف الإخبارية النرويجية، أن القضية لازالت في مراحلها الأولى من التحقيق، ولا يمكن الكشف عن مسار الأحداث في الوقت الراهن، لكن هناك اعتقادا بوجود أسباب معقولة للشك في المتهم المتشبث ببراءته.