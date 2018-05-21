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الرئيسية | حوادث | هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ

هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ

هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 20 ماي 2018 - 23:00

بعدما تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شريطا من 13 ثانية، يوثّق لحظة تعرّض تلميذة للضرب على يد أستاذ لها بثانوية الإمام مالك الإعدادية في مدينة خريبكة، ودخول النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية على الخط لوضع الأستاذ رهن الحراسة النظرية، كشف أحد التلاميذ الذين عاينوا الواقعة أن الأمر يتعلق باستفزاز تلته مظاهر الضرب والسب ثم الصلح.

وعن تفاصيل الواقعة، قال تلميذ رفض الكشف عن هويته تفاديا لأي مشكل محتمل أن "الأستاذ كان يوم الأربعاء يشرح درسا في مادة الرياضيات، والحصة الدراسية تسير بشكل عادي، قبل أن تقوم تلميذة تجلس في طاولة عند نهاية الصف برمي السبورة بطبشورة صغيرة، في خطوة منها لاستفزاز الأستاذ".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأستاذ لم يتمكن من معرفة التلميذ الذي رمى الطبشورة؛ وهو ما دفعه إلى توجيه كلمات السب والشتم إلى جميع التلاميذ والتلميذات، متوعدا في الوقت ذاته بتأديب كل من حاول استفزازه وإرباك السير العادي للحصة الدراسية"، مشيرا إلى أنه "في المرة الثانية لمح تلميذة وهي ترمي قطعة الطباشير، لكنه اكتفى بسبها وشتمها، وتحذيرها من إمكانية جعلها عبرة للجميع".

وعندما تكرّر الفعل من جديد، يضيف المتحدث ذاته، "انفعل الأستاذ بدرجة أكبر من ذي قبل، وهرع نحو التلميذة لضربها، وهي اللحظة التي بدأ فيها أحد التلاميذ بتسجيل شريط بهاتفه النقال، موثّقا بذلك لحظات الضرب على الرأس والوجه، والشد والجذب من الشعر، والسب والشتم بالكلام القبيح، ووصف المعتدى عليها بالعاهرة".

وعن لحظات ما بعد الثواني الموثقة بالصوت والصورة، وطبيعة ردود الأفعال التي بصم عليها باقي التلاميذ، أوضح المصدر ذاته أن "زميلات وزملاء المعتدى عليها لم يتدخلوا لمنع الأستاذ من ضربها، لكن بعد مرور لحظات قليلة عن الواقعة دقّ الجرس لإعلان انتهاء الحصة؛ وهو ما دفع التلميذة إلى مغادرة المؤسسة التعليمية، وإحضار والدها وأخيها إلى الإدارة".

وأضاف التلميذ ذاته أن "الواقعة التي تعود إلى يوم الأربعاء انتهت أطوارها في اليوم ذاته، حيث أجري الصلح بين الأستاذ والتلميذة ووالدها وأخيها، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي وكأن شيئا لم يكن، حيث استأنفت التلميذة دراستها بشكل عادي إلى جانب باقي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، إلى أن تسرّب الشريط ليلة السبت، وجرى تداوله بشر كبير وسريع، وصار حديث العام والخاص".

وعن الأخبار المتداولة حول ضرب الأستاذ تلميذته وهو في حالة سكر، نفى التلميذ نفيا قاطعا أن يكون المتّهم في حالة غير طبيعية يوم الواقعة، مضيفا أن "الأستاذ معروف بالسب والشتم والتفوه بالكلام القبيح، كما يلجأ بين الفينة والأخرى إلى أنبوب مطاطي لتهديد التلاميذ وتأديبهم".

من جانبه، قال مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن التحقيق الذي تجريه المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، يمنعه من الإدلاء بكل ما من شأنه التأثير سلبا أو إيجابيا عن سير القضية، ولا يمكنه تقديم أي معطيات حول الضرب والسب والصلح الذي جرى بين الأطراف المعنية بالموضوع، على الأقل في الوقت الراهن.

يشار إلى أنه مباشرة بعد تداول الشريط، ووضع الأستاذ رهن الحراسة النظرية، سارعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال لإصدار بلاغ حول الواقعة وإطلاع الرأي العام الوطني بالمجريات الأولية للقضية التي أثارت من جديد ملف العنف داخل الوسط المدرسي.

وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة الأمن تفاعلت بسرعة مع الشريط المنشور، وتم تحديد المؤسسة التعليمية وتشخيص هوية الأستاذ البالغ من العمر 59 سنة، مضيفا أن "مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأي شكاية أو إشعار من الطرف المشتكي حول هذا الاعتداء".

أما الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال، فقد أوردت أنها "شكلت لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع"، مبدية في الوقت ذاته "رفضها كل أشكال العنف بالوسط المدرسي"، و"حرصها على التصدي، بكل حزم ويقظة، لكل ما يمكن أن يسيء إلى المؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - خنيفري الأحد 20 ماي 2018 - 23:08
هذا التصرف الذي أقدم عليه الأستاذ لايمث بصلة لرجل التعليم ويجب فصله نهائيا ليكون عبرة لكل من يعتبر أما التلمذة إذا ثبت تصرفها كما يقول التلاميذ يجب ان تخضع لمجلس تأذيبي وعدم التسامح مع من يريد العبث
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-275
2 - mohamed chariai الأحد 20 ماي 2018 - 23:08
زمان قالوا كاد المعلم ان يكون رسولا
اليوم .....اتمموا انتم بارك الله فيكم
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-171
3 - wood الأحد 20 ماي 2018 - 23:10
ما حدث في هذه الثانوية هو امر عادي تعيشه مختلف الثانويات و الاعداديات بشكل يومي امام مرأى و مسمع الجميع و بعلم المديرين و بعلم النيابة و هو عنف متبادل بين المدرسين و المتمدرسين و ايضا بين المتمدرسين انفسهم من إعتداء و تحرش دون ان ننسى التدخين و استعمال المخدرات داخل المؤسسات التعليمية . فكل ما في الامر ان الكل يدس رأسه في التراب و يدعي انه لا علم له بما يحدث او كما يقول المثل : (عين ما شافت ، ودن ما سمعات ، قلب ما وجه ) .. فقط عندما تتسرب بعض مقاطع الفيديو للتسيب الذي الذي يسود المؤسسات التعليمية في فضاء الانترنيت تجد الكل يسارع و يتحرك و يبدأ بالافتاء و الاستنكار لٱعتبار ان الحادثة حالة معزولة ليس الا . فالمدرسة العمومية تنتج العنف و الانحراف و الجهل و الفشل و على الاغلب ان الذين لم يلجوا قط المدرسة سيكونون اكثر سوية من هؤلاء المتمدرسين !!؛
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142
4 - فاهم الأحد 20 ماي 2018 - 23:11
بسبب هذه الاصناف من الاساتذة صعد جيل مريض نفسيا أستاذ لا يفقه في البيداغوجية الى الاسم ويستعمل الضرب للتغطية عن ضعفه الاجدر به مغادرة المؤسسة ان لم يكن يستطيع التعامل مع التلاميذ، يجب أن يوقف ضد حده كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل ابناء هذا الوطن
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-165
5 - رشيد من فرنسا مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 23:11
هنا في فرنسا إن قام احد التلاميذ بإزعاج الاستاذ ، يقوم الاستاذ باستدعاء ولي الامر وإتباع الاجراءات اللازمة ضده ، بدون ضرب وسب ، انا لا ادافع على التلميذ او الاستاذ ، لكن واحد لحاجة بغيت نقولها بلي التعليم والصحة ديالنا وصل الحضيض ، أبرز مثال هو أني قريت ف ابن زهر ف اكادير بحال إلا قريت ف سوق ، دفعت لفيزا لفرنسا وشديتها وراني دبا خدام لحمد لله ومانشوف التعليم هنايا ف فرنسا وكنقول خاصنا شي مائة سنة نكونوا بحال فرنسا خلي عليك النرويج والسويد وحتا فلسطين راه حتا هيا حسن منا ف التعليم والصحة حتا هيا وشكرا
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143
6 - ما نعرف الأحد 20 ماي 2018 - 23:11
قلنا ليكم اللي وصل 60 سنة ما كيبقاش عندو الكانة يسمع شي حس في القسم ...

ولكن الحكومة زادت التقاعد ل 64 سنة باش تعدب الأستاد ...
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207
7 - أبو زياد الأحد 20 ماي 2018 - 23:11
دائما اقولها : لكل فعل رد فعل.......
انتهى.
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114
8 - brahim الأحد 20 ماي 2018 - 23:13
تلميذ قام بأستفزازك،

أكتب تقرير، ويوجد شيء إسمه المجلس التأديبي.
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53
9 - ayoub الأحد 20 ماي 2018 - 23:13
نحن في اشد حاجة لميثاق تربوي جديد و واضح تضع لكل حدوده ان كان الضرب يدخل في اطار التربية و هذا للاسف ما هو متعارف عليه خاصة عند اولياء الامور وليس القول الماثور "انت ذبح وانا نسلخ" الا عنوان لذلك. الاستاذ مرمضن و التلاميذ ممربينش و المنظومة التعليمية في انحطاط مطلق...
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31
10 - مافاهم والو الأحد 20 ماي 2018 - 23:13
اكاد اجزم انه يستحيل على مدرس ان يقوم بتعنيف تلميذ دون سبب ...لقد سحب بساط التربية على الاخلاق الحميدة من طرف الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي واصبحنا امام جيل فاشل بكل المقاييس فاشل جسديا وفكريا وغالبا ما نعطي عذرا لابنائنا دون ان نعرف ان هذا الجيل لا يمكن لك معرفة شخصيته الحقيقية فهو يمتلك شخصيات افتراضية يستحيل على الجن اكتشافها وبعد حين يصبح بدون شخصية اي نكرة ثم يبدىء بتعليق فشله على الدولة والتعليم وما شابه ...ربو ابناءكم
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83
11 - ysn الأحد 20 ماي 2018 - 23:14
مضيفا أن "الأستاذ معروف بالسب والشتم والتفوه بالكلام القبيح، كما يلجأ بين الفينة والأخرى إلى أنبوب مطاطي لتهديد التلاميذ وتأديبهم
هل هذا أستاذ و اين هي إدارة الموسسة؟؟؟!!!! ".
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-23
12 - الزمر الأحد 20 ماي 2018 - 23:16
السلام ، وكأن شيئا لم يكن صبحان الله، وكأنها مسألة ولادة، شيئ عادي هؤلاء التلميذ متعودين على العنف من طرف عنتر إبن شداد.
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-21
13 - استاد الأحد 20 ماي 2018 - 23:16
اللهم نسءل اللطف للاساتدة فهم يعانون الظلم والمجتمع يعطي الحق للتلميد ولو كان ظالما ويكره الاستاد نكاية فيه لا لشيء سوى انه انسان عفيف لايعيش بالمال الحرام ولهدا يجب الحكم ببراءة الاستاد الدي مورس عليه الظلم المجتمع لا ينصف الاستاد ولو كان مظلوما وهدا معروف لانه يكرهه بسبب الجهل والحقد الدفين لانه مجتمع منافق
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63
14 - جمال الأحد 20 ماي 2018 - 23:18
مهما كانت درجة الاستفزاز من طرف التلاميذ وجب على الاستاذ التعامل بمهنية مع الموضوع وليس ما فعله هذا و ان عبر عن شيء فهو تدني اخلاقي و مهني لدى هذا الاستاذ فبهذا السلوك لم يعد هناك لا تربية و لا تكوين ولا هم يحزنون
نرجوا من الجهات المختصة معاقبة هذا الاستاد ليكون عبرة لمن سولت له نفسه فعل هكذا تصرف
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-41
15 - محمد من خريبكة الأحد 20 ماي 2018 - 23:18
ما لي ان أقول سوى. حسبي الله و نعم الوكيل جيل جديد من الأساتذة و التلاميذ لا يبشر بخير
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13
16 - حلالة 59 الأحد 20 ماي 2018 - 23:20
رغم ذلك كان عليه ألا يمسها أو يوجه لها أقبح السباب. و ما كان عليه إلا أن يحاسبها أشد الحساب و بطريقة ادارية
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17
17 - السنونو الأحد 20 ماي 2018 - 23:20
الحل ساهل
تثبيت الكاميرات في الأقسام التي تعرف الشغب لتحديد العناصر المشاغبة وإحالتها على المجالس التأديبية
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40
18 - khalid الأحد 20 ماي 2018 - 23:22
كان على الأستاذ أن يلجأ إلى الإدارة لا إلى العنف.إذا كان الأستاذ معروفا بالسب والشتم فتلك مسألة أخرى،في القسم يجب أن يكون مثالا في الأخلاق والتربية وإلا فإنه يجب أن يقال .
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-7
19 - rodéo الأحد 20 ماي 2018 - 23:22
إذا كان هذا الأستاذ قد بلغ 60 سنة من العمر و لم يعد له صبر لشغب المراهقين كيف سيصبح و هو في عمر 65 سنة ؟؟؟؟؟
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18
20 - انسان الأحد 20 ماي 2018 - 23:23
ماذا ننتظر من امة ذهبت اخلاقها ماذا ننتظر من أستاذ يتم رميه بالطباشير ماذا ننتظر من تلميذ يدخل الدرس مخمورا او مخدرا ماذا ننتظر من امة ضاعت بين أصلها و المسلسلات و الافلام المستوردة ماذا ننتظر لقد ضاعت أمة الاسلام و ضاع شبابها و ذلك ﻷن كل راع لا يقوم بعمله فالوالد في بيته الذي لا يدخله حتى تغلق المقهى لا يؤدب أبناءه و لا يعلم أحوالهم و هكذا دواليك لا أحد يقوم بواجبه ماذا ننتظر منا غير الضياع و العنف و القتل و فساد الاخلاق .
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26
21 - AZEZEZ SIDI KACEM الأحد 20 ماي 2018 - 23:24
))))((((سيبة وتسيب وانتشار تحريض بوطنن الحبيب وضحيه سمعت الوطن)))((( هدشي لايبشر بالخير المعلم استفزوه واستهزؤ به عديمي ضمير وكان رده واضح كيف ماتمالك اعصابه سيثور شردمه من عديمي ثربيه يتبادلون لقبل وصور ولفديوات المخله بالادب وفي الاخير يدخلو لقسم ويعملون لفوضى ولبلبله ضاهرة خطيرا هذى ماجنيناه من افلام وبرامج وملسلات تركيه العنف الفساد العداء القتل الاجرام وتحريض الاعمى الدي يضرب الدين ومصالح واقتصاد الوطن لتنتشره لفتنه لبطاله ولفساد كفانا تلاعب اعداء لوطن يتربصو بنا هدفهم الخراب ولفته وتخضير شباب
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15
22 - أستاد الأحد 20 ماي 2018 - 23:24
ماكان عليه ضربها و شتمها لبس من حقه لكن كان عليه كتابة تقرير و تقديمه إاى مدير ليتخد الإجراءات الأزمة
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-4
23 - اب تلميذ الأحد 20 ماي 2018 - 23:25
قلناها و نعيدها كشعب نطالب بظهير يعفي جميع الاساتءة المرسميين و يحولهم للعقدة لقد كانت نتائج ابنائي مع اساتذة العقدة مبهرة لانهم يعلمون انه لا كسل او تهاون تماما و لنفس سبب نجد اساتذة الخاص اكثر مثابرة نطالب بتسريح المرسميبن بواسطة ظهير
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-24
24 - سوسن الأحد 20 ماي 2018 - 23:26
اكثر الناس لم توجه التوبيخ الى من او ما يسمى التلميذة..لقد كررت فعلها مرات عدة ما جعل الاستاذ ينفعل بذلك الشكل.فهي بفعلها هضرت وقت التلاميذ والاستاذ معا. لكن كان على الاستاذ ان يخرجها من الفصل او الابلاغ بها في الادارة.لكن حصل ما حصل ولا ننسى ان الاستاذ يبلغ من العمر 59 سنة وبالتالي فهل بتورته هذا سيفقد حقه من التقاعد. وباي حق وثق التلميذ هذا التصرف..راح التعليم في هذه البلاد وراحت الصحة وراح الامن..ونسأل الله السلامة فيما بقي
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13
25 - الحاج بلجيكا الأحد 20 ماي 2018 - 23:26
مادا تقول تلك اللوحة واء العلم نور والجهل عار ماقام به الأستاذ فهو عنف المهم المجتمع المغربي باقي ليه الله اعلم باش يوع الشعب ويوع ابناء الشعب باش يكون المجتمع القادم واعي ويزيد بالمغرب الى الأمام ادا اردنا ان نقارن انفسنا بأنفس ماوراء البحار هناك فرق شاسع متى سنصل لهم ربما تاريخنا هجري وتارخهم ميلادي فهم ابتعدوا عنا ...
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-5
26 - غبي و أفتخر الأحد 20 ماي 2018 - 23:29
يبقى الأستاذ إنسان. و يمكن أن ينفعل و إن كان خطأ منه، و التلميذة إعترفت بالخطأ و اعتذرت للأستاذ، و إنهاء الأمر.
فإذا بفيديو يجر الأستاذ الى الحراسة النظرية، و إبعاده شهر رمضان عن أسرته، من قضية غير موجودة أصلا.
و السؤال هو، من المستفيد من سجن الأستاذ. و ماذا يريدون أن نفهم عن عدلهم.
فسجن إنسان بدون قضية غير مفهوم، الا اذا تراجعت التلميذة عن اعتذارها، و أرادت مقاضاته، و هذا من حقها.
سوف تكون سيناريوهات جديدة في الموضوع، إنتظروها.
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7
27 - مغربية مهاجرة الأحد 20 ماي 2018 - 23:29
الا تلاحظون معي ان الاساتذة تركو وظائفهم و استعمرو النت كل الشعب يكرههم و يطالب بتسرحيهم و مع ذالك تجد ان كل تعليق لا يعجبهم ملئ بديسك لايك لان عددهم نصف مليون موظف اغلبهم دون مستوى ليتكم كنت في فرنسا لترو فرق اتركو الامتحانات و اعطو دييك لايك لتعليقي حسبنا الله في كل من يأكل اموالنا بالباطل و نحن ندفع ضرائب
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-23
28 - هشام كولميمة الأحد 20 ماي 2018 - 23:31
في الحقيقة الطريقة التي عنف بها الأستاذ التلميذة غير مقبولة،يجب عليه ضبط القسم بأساليب أخرى. و لكن الأسر انسحبت من التربية المنوطة بهم...كلنا نتعرض لاستفزازات داخل اقسامنا،فتارة نتجاهل من أجل إنجاح الدرس و تارة أخرى نعاقب صاحبها إما بارغامه تغيير مكانه أو إخبار الإدارة و الاباء،و الحمد لله لحد الآن نتوصل مع الكل إلى نتيجة معقولة.يجب أن تسود علاقة حب بين الاستاذ و تلاميذه حتى نتمكن من تمرير المعرفة لهم.فمزيدا من الصبر و نكران الذات من أجل مستقبل بلدنا و أطفالنا.
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2
29 - Hamid Gouif الأحد 20 ماي 2018 - 23:33
أصبح المدرس المغربي معرض لكل أشكال و أنواع الإهانة، الإستفزاز الذي تعرض له الأستاذ كان محفزا قويا لردة فعله ألتمس من الجميع عدم مؤاخذته بما وقع مراعاة لمركزه الإجتماعي و مراعاة لسنه الذي شارف على التقاعد
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4
30 - Marocain et j'en suis fière الأحد 20 ماي 2018 - 23:34
لقد أصبحنا نعيش أزمة أخلاق، اﻷستاذ يلقي الدرس بينما التلميذ يرميه بأعقاب الطبشورة، أتحدى أي كان أن يتمالك أعصابه في هكدا موقف، أعلن تضامني اللا مشروط مع هدا اﻷستاذ، إدا كان و ﻻ بد من متابعة اﻷستاذ قضائيا فمن الواجب أيضا فصل جميع التلاميذ الدين رموه بأعقاب الطبشورة من الدراسة نهائيا و أكررها نهائيا و منعهم حتى من ولوج مراكز التكوين المهني، فمن الحيف أن نحاكمه دون اﻵخرين المتسببين اﻷصليين في الدافع إلى هكدا تصرف
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12
31 - majid الأحد 20 ماي 2018 - 23:36
ا لحل ليس الضرب و السب انما احالة التلميذ المشاغب على المجلس التاديبي لان العنف هو الذي يؤثر سلبا على السير الطبيعي للدرس و يولد جو مكتئب و مكهرب داخل الفصل يجب ان نتعلم تطبيق القانون و ليس العنف علما ان هؤولاء التلاميذ يمرون بفترة مراهقة بكل تغيراتها الهرمونية و النفسية التي تجعل المراهق دائما في حالة تحدي للاوامر لاثبات انه لم يعد طفل و كلنا مررنا بهذه المرحلة لذا يجب على الاستاذ ان يطبق القانون بعد ان يكون قد انظر التلميذ شفهيا دون الدخول في السب و العراك مع مراهق لا يعي عواقب الامور
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1
32 - ولد الشعب الأحد 20 ماي 2018 - 23:36
كان عليك ياستاذ دير تقاعد نسبي وهني راسك ره مهنة التعليم اصبحت شاقة جدا مع هدا الجيل يقولون الهاتف ممنوع داخل القسم وعندما تكتب تقريرا في الموضوع تستدعي الادارة اب التلميذ وتعطيه الهاتف وفي اليوم الموالي ياتي التلميذ بالهاتف انت تشرح الدرس والتلميذ منهمك في الفيس بوك واذا طلبت منه كتابة الدرس او انجاز تمارين لايهتم نسيت الدفتر انا مريض ... اعتقد لو ارادت الوزارة اصلاح الخلل لوضعت مجموعة من المخالفات التي يمكن ان يرتكبها التلميذ ولكل مخالفة عقوبة مناسبة لها وتعلق عند مدخل الاعدادية اوالثانوية ويطلع عليها التلميذ وولي امره مع تفعيل ادوار المجالس التاديبية . وللقراء المحترمين واسع النظر
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4
33 - ساخط الأحد 20 ماي 2018 - 23:39
ليكن في علم الجميع ان هاده الظاهرة لا توجد فقط في المغرب بل في اغلب الدول العربية.فنفس المشاكل تشتكي منها الجارة الجزاءر.في الحقيقة المجتمع المغربي باجمله ينغمس في الفساد بشتى انواعه.في رايي ارجع السبب الى عاملين وهما حب الدنيا والابتعاد عن الدين.
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4
34 - simo الأحد 20 ماي 2018 - 23:40
يجب فصل الأستاذ والله لو كان ابني اقسم بالله لن اتنازل لان الطفل يبقى طفل وجب استدعاء ولي أمره وليس ضربه مثل مجرم ...ما هذا المستوى يا مربي الأجيال....
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-12
35 - موحا الأحد 20 ماي 2018 - 23:41
الله وحده يعلم الحقيقة فليس مستبعد أن يتم الضغط على التلاميذ من أجل التصريح بهدا الكلام كي يتم اقبار القضية كما العادة. يجب توفير الحماية للتلميذ الذي صور الشريط فهو معروف من خلال الطاولة التي تم منها التصوير. كيفما كان تصرف التلميذة ان كان حقيقة فتصرف الاستاذ غير مقبول. والتلميذ الذي صور الشريط قام بعمل "تبليغي" و يجب حمايته لا متابعته.
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-4
36 - مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 23:42
رأى هو طرد التلميدة من المؤسسة مع انظارات ان كررت الشغب الفصل النهائي والطرد من المدرسة والاستاذ يجب اتخاذ في حقها القانون الجاري به العمل مع التخفيف ويبقى في مهمته وحبذا لو انتقل الى منطقة اخرى
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0
37 - حلا الأحد 20 ماي 2018 - 23:44
لماذا لم يصور التلميذ زملاؤه الذين يضربون الاستاذ في مادة مهمة الرياضيات وهو بصدد الشرح بالطباشير مرات عديدة وليس مرة واحدة؟ظل ينتظر الى ان ارتفع ضغط الاستاذ وهاج وماج وصوره بالجرم المشهود.التلميذة عندما قام الاستاذ بضربها صمتت واستكانت ولم تحتج لانها تعلم ما فعلته فلو أنها مظلومة فأؤكد لكم أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولقام التلاميذ بنصرتها ولكنهم يعلمون ما فعلوه مشاركتهم وتواطؤهم ضد الاستاذ لضربه بالطباشير.أليس هذا بتصرف من لا غرض له بالدراسة جاء للقسم ليستهزء بمن يحرق دمه ليشرح له ويلقنه العلوم.ورغم ذلك هذا لايبرر للاستاذ مافعله من رد فعل عنيف.هناك إجراءات لو قام بها لجنب نفسه هذا الموقف المخزي.وكلكم تعلمون من يحتل اليوم مقاعد الدراسة قلة قليلة من تذهب لتلقي العلوم والاستفادة والباقون الدراسة مجرد ملئ لوقت فراغ وسبة للخروج والدخول والتسكع.يكفي ان تستمع لشهادات التلاميذ بهذه الواقعة لتروا كيف يتحدثون كمن لم يلج مدرسة يوما.
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3
38 - سعيد الأحد 20 ماي 2018 - 23:44
يا اخي لستم مجبرين للاشتغال في متل تلك الظروف، يا اخي كان الاستاذ في مرتبة الأب، الان أصبح كل من هب ودب يلج التعليم ويفرغ كبته في التلاميذ. اذا كانت اخلاق هذا الانسان هكذا فكيف سيكون خال تلاميذه، لكل من يدافع عن هذا السادي أرجو ان تتخيلو ان التلميذة بنتكم!
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39 - مازن الأحد 20 ماي 2018 - 23:44
هذا التصرف أجده جد شنيع و وحشي لإنه يشين بصورة الأستاذ و أتمنى عدم تكرار هذا التصرف
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40 - سلمى الأحد 20 ماي 2018 - 23:44
لو كانت قوانين الزجر كافية لمثل هؤلاء التلاميذ الذين يستفزون من يحترقون ليضيئوا سبيلهم لما انفعل الأستاذ أصلا، فأحرى أن يسب أو يضرب، لكن بما أن الوزارة متساهلة جدا جدا مع فضائح المشاغبين فهذه هي النتيجة
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41 - أخطاء متراكمة الأحد 20 ماي 2018 - 23:45
هذا نموذج سوء أحوالنا من الصغير والكبير وحتى الجالس على الحصير، لما رمت تلميذة بطبشورة على السبورة كان على رفاقها أن يشيروا إليها فيخرجها الأستاذ أمام باب القسم حتى يستطيعون إستيعاب درسهم في هدوء لكنهم تستروا عليها فكررت إستفزازها للأستاذ هي طفلة قاصر وسنين المراهقة هذه أحوالها، الأستاذ مندفع متوتر هستيري لا يمكنه تبليغ الدرس على أكمل وجه و كملها وجملها لما لكم التلميذة كمصارع الملاكمة على الحلبة ، وجاء ولي أمرها وهو يعلم أنه قصر في تربية إبنته وأساء إليها لما قبل الصلح عوضا عنها، والخطأ المنتظر هو أن تتجاهل نيابة التربية والتعليم فعل هذا الأستاذ الملاكم السليط النابي اللسان ، وأن تغض السلطة الطرف عن هذا الإعتداء الشنيع في حق الطفلة ضحية سوء التربية وتعتبر الصلح حلا للمشكل.
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42 - خالد.ف الأحد 20 ماي 2018 - 23:45
إلى الأخ ما نعرف , لقد درسنا على يد شيوخ طاعنين في السن ،كنا نعتبرهم ٱباء بل أكثر و مازلنا نترحم عليهم ! أما اليوم فالمجتمع برمته يعاني أزمة أخلاقية كارثية شاملة ! الأستاذ كما التلميذ ضحايا سياسات حكومية مدمرة .
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43 - شاهدة الأحد 20 ماي 2018 - 23:46
انا ضد ردة فعل هذا الاستاذ المبالغ فيها صحيح ان هناك بعض العينات من التلاميذ وما اكثرهم يستفزون الاستاذ اثناء الشرح ولا ينتهون حتى يخرجونه عن صوابه فلا يجب القاء كل اللوم على الاستاذ حتى هو يعاني فهو مسجون طيلة 4 ساعات يوميا بين اربع جدران مع اكثر من اربعين تلميذ مضطر ان يشرح الدرس وفي كل لحظة يسكت المشوشين وينهر المشاغبين يبحث لهذا عن قلمه الذي سرق منه ويبحث للاخر على حذائه الذي القي به بعيدا الحمااااااااق الام او الاب في البيت عندهم غير جوج الاولاد وتلقاه كيغوت ويضرب الى دارو صداع او جري عليهم للزنقة يتفك من صداعهم اما الاستاذ ماعندو فين يهرب حتى من القوانين تتمنعو يخرج التلميذ من القسم اما المجلس التاذيبي مبقاش نهائيا كيدار والدراري ضسرو بزاف بسيف هذ الاستاذ مايفقد السيطرة
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44 - ali tichoukt الأحد 20 ماي 2018 - 23:50
زمان كان التلميد يحترم الاستاد وكانت الدراسة جدية وجيدة وكانت النتائج الايجابية وكان الاحترام وكانت الاخلاق وكان الحياء وكان وكان وكان......رغم قلة الوسائل والامكانيات وحتى الحاجيات الضرورية اما الان وبكل اختصار دهب كل شيء... فان هم دهبت اخلاقهم دهبوا؟؟؟؟؟؟
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45 - citoyen الأحد 20 ماي 2018 - 23:52
Celui qui critique le comportement du prof doivent aller en classe et voir ce que ce passe vraiment . je suis navre il n'y a plus d’élèves il y a des petits voyou livre
a eux meme il n'en plus peur de rien et cet eleve qui a l audace de filmer son prof en classe qu est ce que vous attendiez c est un collegien et pourtant il a un telephone en classe
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46 - حسن القنيطري الأحد 20 ماي 2018 - 23:52
ضاع التعليم وضاع التلاميذ..لا حول ولا قوة إلا بالله..ستقولون إن الأستاذ "مرمضن وووو..."قولوا ما شئتم ؛فأنتم لا تعرفون جحيم الأقسام مع تلاميذ فاشلين في منظومةٍ تعليميةٍ فاشلةٍ،وإدارةٍ تربويةٍ مغلوبةٍ على أمرها،بسبب ترسانةٍ من المذكرات ضد معاقبةِ التلميذ/الأرعن ليفعل ما يحلو له..قولوا فهذا زمن الحرياتِ .لاللضرب على يد المجرمين ،لا لإعدام القتلة...واللائحة طويلةّ من أجل حريةِ الإغتصاب والقتل وتخفيف العقوبات..قولوا فنتيجةُ استهتاركم قادتكم إلى ضعف المستوى للتلاميذ،وقادت إلى إنتاج جيلٍ فاشلٍ همّهُ أنواع التسريحات وحمل الهواتف النقالة والإجتراء على الأساتذة المحترمين،بدعوى الحريةِ..النتيجة بدأت تظهرُ جلياً في هذا الجيل..تمعنوا أمام الثانويات والإعداديات لتفرحوا بحرية التلاميذ..لا شيء غيرُ الفشل الدراسي والتفسخ الأخلاقي..لا لاحترام القيم..لا لاحترام الكبار ..لا لاحترام الاساتيذ..عاقبوهم على غيرتهم على أبناء هذا الوطن الحبيب،الذي أرجو الله أن يحفظه..
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47 - نحن السبب الأحد 20 ماي 2018 - 23:55
الله إجعل السلامة من سنة 2011 أحنا فْ شَدْ لِيَّا نَقطع ليك في جميع الميادين ، ولكن كُلنا سَهمنا في هده المصيبة بتسليم زِمام أُمُرْنا لِشر الخلق
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48 - كريم الأحد 20 ماي 2018 - 23:56
هذا تصرف غير أخلاقي و لا مبرر له. الأستاذ هو قدوة التلاميذ و مربي الأجيال الصاعدة. كان بإمكانه أن يحيل التلميذة للمجلس التأديبي إذ هي أساءة التصرف. تنشرون الحقد و العنف بدل الإحترام و المعاملة الطيبة. حسبنا ألله و نعم الوكيل
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49 - اب من سنغفورة الأحد 20 ماي 2018 - 23:57
اظم صوتي الي معليقين اعلاه بصفتي اب لتلميذين يدرسون بالمغرب وانا في الغربة هنا في سنغفورة كل المدرسيين و ليس الاساتذة لان استاذ لقب يطلق على اساتءة جامعة الا في وطننا العربي مل مدرسسين يعملون بعقدة مع مدرسة او المعهد و قد سرحو كل مرسميين وكان هذا سبب تقدم سنغفورة يجب تسريح كل مرسم و تحويل جميع للعمل بالعقدة حسب كفاؤة عسى ان نكون مثل هؤلاء قوم و نتقدم مثلهم لا بديل عن تسربح جماعي كما فعلت سنغفورة و العمل بالعقدة
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50 - citoyen الأحد 20 ماي 2018 - 23:58
الاستاذ اما ان يعرف كيف يتصرف مع تلامذته او يرحل غير مآسوف عليه
هذا الاستاذ تلقى تكوينا حول نفسية التلميذ لاسيما المراهق او المراهقة ولاعذر له بضربه تحت اي ظرف
هناك مجالس تآديبية ومختصين بالتربية داخل الادارة وعليه ان يحتفظ بالشهود ااذا تعرض لاعتداء اما ان ينكل بتلميذة فهذا يعاقب عليه القانون وعليه ان يطرد فورا كما في البلدان الدمقراطية
اعتداء علي امراة جبن وايلا كنت صائم بزعط
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51 - علي الأحد 20 ماي 2018 - 23:59
رغم أني مهندس دولة في المغرب و حامل لدكتوراه من بريطانيا أقولها بصراحة : أغلب المعلمين و الاساتدة الدين درسوني بالمغرب لا يستحقون درجة 0/20 معارفا و أخلاقا. الصراحة كتوجع
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52 - عمر الاثنين 21 ماي 2018 - 00:01
الكل فينا يعلم بمستوى التمدرس العمومي (انا ضد الخصوصي ) الذي وصلنا اليه والذي ينتج لا محالة 1: استاذ تحت الضغط 2 : تلميذ مستهتر ولا مبالي . وهذا الشيء يدعم المدارس الخصوصية.
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53 - دايز الاثنين 21 ماي 2018 - 00:03
اتمنى من الاطر التربوية بالمؤسسة التي وقع فيها الحدث دعم الاستاذ ومعاقبة كل من اخل بالنظام الداخلي للمؤسسة سواء التلميذة و التلميذ الذي سرب الفيديو ليكونو عبرة لمن يعتبر وتركهم في حضن اباءهم تحت شعار " خليه اقرا حداك منين مربيتيهش " .
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54 - ايمداحن الحسن الاثنين 21 ماي 2018 - 00:04
هذا ليس برجل تعليم بل مجرم تحدى جميع القوانين وجمبع مباديدىء حفوق الانسان.
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55 - البعمراني الاثنين 21 ماي 2018 - 00:05
كل هذا الكم من التعليقات الحقودة على الاساتذة يتعرض للاستفزاز ويصمت أحدهم قال يكتب تقريرا ويرفع الى المجلس التأديبي هل تضن أن من التلاميذ من يخاف من التقارير او المجالس التاذيبة هذه تلميذة في الاعدادي عندما تصل للثانوي ماذا ستفعل كفاك حقدا لأنك جهلة بما يجري داخل الاقسام
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56 - عمر الاثنين 21 ماي 2018 - 00:05
بجب معاقبة هذا النوع ..... الذي لايمت للتعليم بصلة ولايعرف ادبيات التدريس ونطلب من القائمين على الشأن المدرسي اتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الموضوع .....
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57 - واحد دايز الاثنين 21 ماي 2018 - 00:06
المدارس الخصوصية فيها كاميرات داخل الاقسام تراقب الجميع...في العمومي الاساتذة والادارة كلشي مغلوب...كاين المخدرات ...الهاتف داخل القسم... السندويشات...والاستاذ يشرح وشي وحدين كيصوروه...الاستاذ ماشي مرة ماشي جوج يتم تهديده حتى تخرج...
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58 - sfn الاثنين 21 ماي 2018 - 00:06
القسم امواج عاتية فلا تظلموا الاستاذ.
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59 - صحراوي مغترب في وطنه الاثنين 21 ماي 2018 - 00:07
مسألة العنف بكل أطيافه سواء الجامعي أو المدرسي مرفوضة، لتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع، اصبحت مهنة التدريس مهنة صعبة وما يزيدها صعوبة انحراف الأجيال الحالية وانحلال منظومة قيمها. فلم تعد الأسرة تلك السند المدعم لجهود المدرسة في تكوين مواطن "صالح" متشبع بالقيم بل إن الأسرة بدورها تحتاج تربية وإعادة تأهيل، كيف نطلب من فاقد الشيء أن يعطيه، الشعار الذي تتغنى به السياسة التربوية "إعادة الثقة في المدرسة العمومية" يبدأ من الأسرة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ابنائها، ينبغي أيضا حث المتعلمين على احترام المدرس وتوفير أجواء التحصيل. فالمدرسة ليست مكانا لممارسة السلوكات الشاذة و"الزنقوية"
في المقابل ينبغي تكوين الأساتذة تكوينا أساسيا ومستمرا للتعامل مع هكذا تصرفات وتدبير النزاعات داخل الفصل بالشكل الذي يخدم المدرس والمتعلم على حد سواء
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60 - غير داوي الاثنين 21 ماي 2018 - 00:08
البراهش ديال دابا مبقاوش كيحتارمو الاساتدة ، الى تعصب بهذه الطريقة الله يحسن العون ! في زماننا كنا نكن كل الاحترام و التقدير ، حتى في عطلة نهاية الاسبوع لما كنا نلمح استاذنا يمر من حينا كنا نختفي من كثرة الخوف منه !
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61 - munir الاثنين 21 ماي 2018 - 00:08
يجب وضع كاميرات مراقبة في كل فصول المؤسسات التعليمية لرصد جميع الخروقات المحتملة وأيضا لتكون رادعا فعالا لمن تسول له نفسه العبث
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62 - مهندس مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 00:10
اظم صوتي لمن يطالبون بتسريح المرسمين
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63 - وعزيز الاثنين 21 ماي 2018 - 00:10
هناك من التلاميذ من يذهب الى الثانوية ليس للدراسة :
- التلميذات : عرض أزياء .. و من منهن تستطيع استقطاب و اثارة انتباه التلاميذ ....
- التلاميذ : من منهم يستطيع تحدي الاستاذ و السلوك الطبيعي داخل المؤسسة ، ومن منهم لا يخاف و يتباهى بتصرفات اقل ما يمكن وصفها بأنها ( حيوانية ) لا تمث للبشر بصلة ...!!

هذا سببه هو الانحطاط الأخلاقي و الافتقار الى مربين أكفاء ( الاسرة و التعليم و الشارع وو ). و انتشار في المواقع التواصلية للأخلاق المنحطة و اللاموضوعية و اللامسؤولية و التقليد الأعمى ...
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64 - من المهجر الاثنين 21 ماي 2018 - 00:11
في رأيي المتواضع يجب إخضاع رجل التعليم لخبرة طبية قبل تخرجه للتأكد من صحته العقلية والنفسية لأنه في النهاية بشر ربما له الكفاءة المهنية لكن غير مؤهل للتربية. لازالت أتذكر أن معلمي كان يحضر جميع أدوات الضرب حتى( القنب) وعندما ننتهي من الحصة نحصي الضحايا وآلله العظيم من التلاميذ من لا يقوى على النهوض هل هذا المعلم سوي؟ ؟بالتأكيد لا. لكن في المقابل هناك من الأساتذة اللذين مازلنا نتذكرهم إلى الآن بل نفتخر بهم وتربطنا علاقة بهم ونحن آباء لالشىء واحد سوى أنهم يجمعون بين التعليم والتربية فتحية لهم.
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65 - jakane الاثنين 21 ماي 2018 - 00:14
لو كانت هناك كاميرات مثبتة بالفصول الدراسية لسجلت ما لا رأته عين ولا خطر على بال في منظومتنا التعليمية.
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66 - بصراحة الاثنين 21 ماي 2018 - 00:14
لقد حان الوقت لاءعادة النظر في بيداغوجية التعليم وكذلك عقد العمل لاءننا نجد ءان ءاغلبية المباريين يفضلون العمل في القطاع العام وخصوصا قطاع التعليم لضمان العيش الكريم من دون بدل ءاي مجهود لتحسين مخزونهم المعرفي , بالطبع هذه الخاصيات لا تنطبق على العموم .

وشكرا
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67 - سفيان الاثنين 21 ماي 2018 - 00:14
هدا ليس خبرا جديدا لان التعليم وصل الحضيض باعتراف الجميع.

يقع هدا في فصل استاد دارس للبيداغوجيا و خبير في المهنة أصبح يفقد أعصابه بكل سهولة جراء ضروف عمل و واقع عيش الاستاد المرير الدي لا يخفى على أحد و صعوبة المهنة المتزايدة حاليا.

اما هدا الجيل فلا يمكن أن يلام بدوره لأنه مجرد ضحية و هو في حاجة ماسة لمن يفهمه و يوجهه و يربيه و يعلمه أحسن تعليم. لكي ينقد من الضياع الدي يتربص به من كل حدب و صوب.

انتظروا الأسوأ مع الخوصصة و جيل المتعاقدين (إخواننا و أخواتنا في المعانات) الدين لا ينعمون حتى بالاستقرار و الدين أصبح البعض منهم و منهن في مواجهة التحرشات و الشطط (ادارة و مواطنين) دون القدرة على تحريك ساكن او النطق ببنت شفة.

من هنا يظهر للجميع عمق الأزمة في منظومة التعليم ككل. لا بد من الإصلاح الجدري و اعادة الاعتبار للمدرسة بكل مكوناتها.

لا دولة و لا مواطنة و لا شيء بدون تعليم.

لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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68 - abrid03 الاثنين 21 ماي 2018 - 00:20
حبل الثقة بين المعلم والمتعلم يبنى في بداية السنة:
الهندام قد يكون هداما لهده الثقة ، ناهيك عن تصرفات حركية تصدر من لا وعيك ان كنت قريبا في السن من جيل المتعلمين ، لانهم يتابعونك داءما بحاستهم السادسة،
كن آخر من يعطي رأيه في في كل جدال ساخن ، ولا تميز بين الجنسين، ولا تسلط حقل رؤيتك على زاوية واحدة من فصلك ، و و و...
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