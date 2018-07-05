اندلاع حريق وسط المنطقة الصناعية بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

اندلع حريق بالمنطقة الصناعية في مدينة المحمدية، اليوم الخميس، على مستوى مستودع لتخزين المواد الغذائية ليأتي على جميع المرافق والمواد المخزنة، دون تسجيل إصابات في صفوف العمال، وأسبابه تبقى مجهولة إلى الحين.

وذكر مصدر من الوقاية المدنية أن المستودع، التابع لإحدى المقاولات، يتم كراؤه لشركات أخرى من أجل تخزين المواد الغذائية التي تنتجها، بينما عملية إخماد الحريق، التي ما تزال متواصلة، تستعمل فيها آليات إطفاء تابعة للوقاية المدنية بكل من المحمدية والدار البيضاء وابن سليمان.

وأفادت مصادر متطابقة بأن المخزن يضم منتوجات لشركة "سنطرال" التي تضررت بشكل كبير، فضلا عن منتجات شركات مواد غذائية أخرى نالت نصيبها من أضرار الحريق المهول.