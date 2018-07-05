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كُتّاب وآراء
اندلاع حريق وسط المنطقة الصناعية بالمحمدية
اندلع حريق بالمنطقة الصناعية في مدينة المحمدية، اليوم الخميس، على مستوى مستودع لتخزين المواد الغذائية ليأتي على جميع المرافق والمواد المخزنة، دون تسجيل إصابات في صفوف العمال، وأسبابه تبقى مجهولة إلى الحين.
وذكر مصدر من الوقاية المدنية أن المستودع، التابع لإحدى المقاولات، يتم كراؤه لشركات أخرى من أجل تخزين المواد الغذائية التي تنتجها، بينما عملية إخماد الحريق، التي ما تزال متواصلة، تستعمل فيها آليات إطفاء تابعة للوقاية المدنية بكل من المحمدية والدار البيضاء وابن سليمان.
وأفادت مصادر متطابقة بأن المخزن يضم منتوجات لشركة "سنطرال" التي تضررت بشكل كبير، فضلا عن منتجات شركات مواد غذائية أخرى نالت نصيبها من أضرار الحريق المهول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
السلمية تم السلمية اخواني المقاطعون
سبحان الله
والبقية تأتي
مقاطعون الى الابد
نسيتو السنوات لي كانت الناس تا تقاتل على الحليب او دابا كثر الخير على زعير او هزات نيفها ، زيدو هرسو في اقتصاد البلاد بيعو وطنكم للبراني ختى توليو برانيين. عنداكو تبداو تبكيو من بعد ، الدول لي تحب وطنها ومواطنين احرار يشجعون اقتصادهم وانتم تهدمونه والله عقليتكم ما يفهمها غير الجن لي الله اعلم هو لي اثر عليها الله يستر. المستتمرين الحماق هما لي يستتمرو عند عقول بحال ديالكم لانها مغامرة سوداء من النهار الاول .