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الرئيسية | حوادث | اندلاع حريق وسط المنطقة الصناعية بالمحمدية

اندلاع حريق وسط المنطقة الصناعية بالمحمدية

اندلاع حريق وسط المنطقة الصناعية بالمحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 05 يوليوز 2018 - 16:48

اندلع حريق بالمنطقة الصناعية في مدينة المحمدية، اليوم الخميس، على مستوى مستودع لتخزين المواد الغذائية ليأتي على جميع المرافق والمواد المخزنة، دون تسجيل إصابات في صفوف العمال، وأسبابه تبقى مجهولة إلى الحين.

وذكر مصدر من الوقاية المدنية أن المستودع، التابع لإحدى المقاولات، يتم كراؤه لشركات أخرى من أجل تخزين المواد الغذائية التي تنتجها، بينما عملية إخماد الحريق، التي ما تزال متواصلة، تستعمل فيها آليات إطفاء تابعة للوقاية المدنية بكل من المحمدية والدار البيضاء وابن سليمان.

وأفادت مصادر متطابقة بأن المخزن يضم منتوجات لشركة "سنطرال" التي تضررت بشكل كبير، فضلا عن منتجات شركات مواد غذائية أخرى نالت نصيبها من أضرار الحريق المهول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Moroccan الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:07
المهم ان لا تكون هناك خسائر في الارواح. مقاطعون الى الابد !
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69
2 - Younes-Painter الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:13
عليها كانشوف من هاد الظهر سحبا سوداء كثيفة في سماء الدار البيضاء مما جعلني اتعجب. القضية فيها حريق ضخم يكاد دكانه يحجب السحاب.
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10
3 - تازي حر الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:28
اتمنى ان لا يكون العمل من تنفيد بشري
السلمية تم السلمية اخواني المقاطعون
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-8
4 - أيك ربي سلامت !! الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:31
الحمد لله على سلامة الأرواح غالبا ما تكون الأسباب التيار الكهربائي الله احفظ الجميع
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20
5 - عبدالحق الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:32
لماذا لم نسمع من قبل الحريق حتى بدأت المقاطعة
سبحان الله
والبقية تأتي
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-4
6 - المحلل الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:32
قالوا أسباب مجهولة !؟ لكن عند التحقيق تصبح معلومة ........ و بلا صداع راس *مقاطعون* إلى الأبد و السلام
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16
7 - zidane الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:40
البضاعة الفاسدة ثم التخلص منها عن طريق الحرق و بعد ذلك الخروج بإعلان نشوب حريق مهول و خسائر مادية
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16
8 - مواطن الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:41
اين اجهزة مراقبة جودة تخزين المنتجات المعدة للاستهلاك هذ الحادث يبين ان الرقابة لا وجود لها اساسا و ان السيبة هي لي كاينة الحمد لله ما مات خد
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2
9 - محمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:44
إنها لعبة التأمين التي تتقنها الشركات الكبرى ربما فعلتها شركة سنطرال للتعوض عن بعض الخسائر
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14
10 - مغربي غيور الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:44
مع هاد المقاطعة، والخسائر اللي لحقات سنطرال من الممكن ان يلتجأ بعض العملاء الى الحيل الخبيثة لاسترجاع ولو القليل من راس المال من بينها هاد الطريق اضرام النار حتى يتمكن التأمين من تعويضهم. (أقول محتمل). ولهدا نرجو من السلطات تعميق البحث وخصوصا دوي الاختصاص. الا اني متأكد انهم سيخرجون بتصريح مفاده ان سبب الحريق هو تماس كهربائي او .....
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15
11 - مقاطع من بلجيكا الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:45
اعتقد انها من تدبير المخزن،هذه فرصتهم لإلصاق التهمة بشعب المقاطعين،و اتهامهم بالعنف و تخطي الحدود،لكننا مقاطعون ثم مقاطعون،
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3
12 - لاحولة ولاقوة إلا بالله الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:47
لمادا ترددون المقاطعة المقاطعة في كل وقت وحين هاد الشي بسال عندكم
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-8
13 - كمال الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:49
بعد قليل سوف تصدر شركة سنطرال بيان تتهم فيه المقاطعون.
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-2
14 - البشير الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:57
دنوب المداويخ ان الله يمهل ولا يهمل
مقاطعون الى الابد
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-3
15 - #مدوخ الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:08
غي ماتكونش شي خطة هادي ونحن دائما مقاطعون
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0
16 - rachid الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:11
التأمين لتعويض الخسائر كيفكروا بزاف تبارك الله عليهم
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0
17 - casa الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:15
je pense la société a une assurance pour le stock et comme elle a bcp de marchandises périmés c eux qui on fait le feu pour être remboursé par l'assurance
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0
18 - fahde الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:17
السلام عليكم هاد الفعل لاسترجاع كل الخسائر التي خسرتها في المقاطعة بطريقة التأمين
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0
19 - عبدالله الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:17
غير بقاو مقاطعون مقاطعون ختى مولانا غادي يقطع عليكم كولشي ، تبداو تقلبو عليه بالريق الناشف او نا تلقاوهش او لي تنفخ على نعمته يشتاقها.
نسيتو السنوات لي كانت الناس تا تقاتل على الحليب او دابا كثر الخير على زعير او هزات نيفها ، زيدو هرسو في اقتصاد البلاد بيعو وطنكم للبراني ختى توليو برانيين. عنداكو تبداو تبكيو من بعد ، الدول لي تحب وطنها ومواطنين احرار يشجعون اقتصادهم وانتم تهدمونه والله عقليتكم ما يفهمها غير الجن لي الله اعلم هو لي اثر عليها الله يستر. المستتمرين الحماق هما لي يستتمرو عند عقول بحال ديالكم لانها مغامرة سوداء من النهار الاول .
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