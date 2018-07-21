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الرئيسية | حوادث | المحققون يبحثون عن تلميذات جرى ابتزازهن من أجل الجنس بالمحمدية

المحققون يبحثون عن تلميذات جرى ابتزازهن من أجل الجنس بالمحمدية

المحققون يبحثون عن تلميذات جرى ابتزازهن من أجل الجنس بالمحمدية
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 21 يوليوز 2018 - 16:00

ينتظر أن يمثل مجموعة من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة المحمدية، المشتبه في تورطهم ضمن قضية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر تحمل الجنسية الفرنسية، بداية الأسبوع القادم، أمام النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس وجود ضحايا أخريات من بين تلميذات المؤسسة التعليمية نفسها، يحتمل تعرضهن بدورهن لتحرشات جنسية باستعمال وسائل تهديد رقمية، عبارة عن صور وأشرطة فيديو كان يقتنيها راشدون وقاصرون، من بينهم ابن مسؤول نافذ في مدينة المحمدية.

والدة الفتاة الفرنسية القاصر المتعرضة لاغتصاب جماعي، التي تبلغ الثالثة عشر من عمرها، قالت إن تعرض الفتيات القاصرات للتحرش والاغتصاب يعد من الطابوهات التي يتفادى الجميع الخوض فيها بمؤسسة "كلود موني"، وباقي المؤسسات التعليمية الأخرى.

وأشارت الأم نفسها إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.

وقالت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ابنتها كانت ضحية شبكة منظمة، أعضاؤها مراهقون يتابعون دراستهم في المؤسسة التعليمية التي تدرس بها ابنتها ، عمدوا إلى تبادل صور الفتاة في ما بينهم وشرعوا في الضغط عليها للرضوخ إلى رغباتهم الجنسية.

جدير بالذكر أن هذه القضية يتابع فيها أربعة تلاميذ قاصرين بتهم "هتك عرض قاصر تحت التهديد، والتحريض على البغاء والتحرش الجنسي، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص مصحوب بأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الوعي السبت 21 يوليوز 2018 - 16:26
حان الاوان لمنع الهواتف بجميع انواعها في المدارس وكدلك على الاساسدة لاننا لاحضنا انها فقط تستخدم في الالهاء عن الدراسة وتصوير الجنس وتسهيله وكدلك الغش ...اضننا نحن الجيل القديم لم ندرس بالهوانف .يجب وضع اجهزة تفتيش متل التى تكون في الفنادق في ابواب المؤسسة وكل من احضر معه هاتف يتم حجزه نهائيا منه .هكدا ستعم الفائدة والاستفادة
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41
2 - PureMinded السبت 21 يوليوز 2018 - 16:30
ما دامت الضحية فرنسية فستتم محاكمة المتهمين قبل ان يتم النظر في ملف المهداوي.

اللهم ارزقنا جنسية محترمة تمنحنا درجة مواطن.
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38
3 - علي السبت 21 يوليوز 2018 - 16:31
نتمني متابعة جميع المتورطين وعدم مراعاة انهم قاصرين حتي يكونوا عبرة لغيرهم خصوصا ابن المسؤول النافد ان كان متورطا. لانه لولا نفود أبيه لما طغي وتجبر.

وهو نفس الشيء الذي فعله عمر الخطاب مع ابن عمر بن العاص حينما كان ابوه واليا علي مصر
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30
4 - نور السبت 21 يوليوز 2018 - 16:31
الى كان باه شخصية نافذة غادي يلقاو مخرج ويورطو حتى الفتيات ها انتما عقلو الى ما قالو راه الفتاة اللي تحرشت بيه راه المخزن اﻻمغربي
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19
5 - Driss السبت 21 يوليوز 2018 - 16:32
العلمانيون ينادون بتبني النمودج الفرنسي في التعليم و تدريس التربية الجنسية... هاهوما اسيدي تعليم فرنسي و مدرسين فرنسيين ومع ذلك الاغتصاب والعنف ضد الانثى....
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24
6 - ممرضة زينب السبت 21 يوليوز 2018 - 16:33
ننتظر التعليقات التي تستغل اي حدث لممارسة الدعوة .. لنختصر لا احد يريد قوانين هنا تقطع رؤوس الناس و ترجم النساء في الساحات لان نفس تلك القوانين تبيح بيع النساء في الأسواق و هن عاريات الصدر و نفس القانون يجلدهن اذا تغطين وتشبهن بالحرائر كما ورد في قصة عمر بالتالي لا داعي لإحراج انفسكم و اتركوا الشعب يطالب بحقه في اتشاء دولة مدنية حقيقية ذات قوانين لا تزعزها الريح فهذا هو الحل الوحيد أصبحت فعلا اؤمن ان بعض المرجعيات موجودة هنا فقط لتمييع كل شيء ضمانا لاستمرار الحال كما هو عليه أولهم العياشة و تانيهم مالين لحية و ااقطع عنقه يا رسول الله ولى ذلك الزمن هذا زمن الإنسانية التي فقدت بسبب استيلاء الاديان عليها و مسخها لتناسب مقاسات طموحات تجار الدين العالم في حاجة لانتفاضة نسوية تهز الدنيا من تحت أقدام الذكور و حاشا أن اقول النساء هذا هو السبيل الوحيد لتغيير المنظومة التعليمية و الاخلاقية الممسوخة التي أصبحت منتشرة مؤخرا الفكر الروجولي يجب أن يحارب بطريقة أو بأخرى و السلطة تعود لاصلها لرحمها انشري يا هسبريس راي فتاة تقهرات من حماقات الذكور .
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-10
7 - عدي ديكارت السبت 21 يوليوز 2018 - 16:34
من بينهم إبن مسؤول نافد، ولكن لمادا لم يعمل بالقول المشهور : "كن إبن من شئت واكتسبت أدبا" . المهم يجب تطبيق القانون على الجميع لأن هؤلاء هم حطب الإجرام وعلى المنظمات الحقوقية أن ترفع شعار : "ما تقيش ولدي أ ولدي"
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13
8 - مول حمص السبت 21 يوليوز 2018 - 16:36
هذه خلاصة المسلسلات الهندية والمكسيكية وغيرها خلاصة المهرجانات والاجهاز على التعليم ودور المعلم المخلص وعلى المبادئ والأخلاق على الدين على الدعوة إلى طريق الله
والله منظومة مختلة تخرج لنا جيلا مهمشا لا فائدة منه
إن خراب منظومة التعليم العمومي والممنهجة من طرف المسؤول ستعطينا أجيال من الضباع"....أجيال غافلة ومغفلة وبالتالي الواقع المعاش أجيال عاجزة عن التفكير والنقذ وشرح الواقع ..أجيال لا تعرف الماضي ولا حتى الحاضر ولاحتى المستقبل ...أجيال تعيش بالغريزة الحيوانية لأن عقولهم مقفلة بالحشيش والخمور والحبوب المهلوسة ...أجيال تستقبل كل شي فاسد وترفض الأشياء المفيدة...أجيال فاقدة للغة والمبادئ الإسلامية أي فاقدة للأصل والمفصل...إنها أخطر كارثة يعيشها المجتمع المغربي ومستحيل أن تعالج لأنه إذا فسد العقل فسد كل شيء للأسف الشديد .
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3
9 - وديع السبت 21 يوليوز 2018 - 16:36
خاصهوم يترباو و يكونو عبرة.
اقصى العقوبة.
و هاداك الشخصية النافذة خاصو يمتثل.
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15
10 - ادريس الوردي السبت 21 يوليوز 2018 - 16:38
لا بد من محاكمة الجاني أو الجناة حثى يكونوا عبرة للآخرين؛شريطة صدٌ كل المتدخلين وعدم السماح لهم بالتشويش على القضاء.
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11
11 - Oujdi السبت 21 يوليوز 2018 - 16:45
ان المجتمع المغربي يعيش أزمة اخلاقية وخاصة عند الطبق الميسورة او البرجوازية ، فالزوجة له صديقة و الزوجة لها صديق او مدلكها و الكل يعرف ما يقع و الكل لا يريد ان يعرف الحقيقة .
التلاميذ في ثانوية موني ليس بابناء الطبقة الشعبية بينما هي ميسورة و هي تنقل ماتعيشه من تلاشي الاسرة من طرف الأبوين
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5
12 - مغربي السبت 21 يوليوز 2018 - 16:46
شي وحدين معقدين من الجنسية الفرنسية ونساو بللي بزاف من ولاد حكل الراس عندو الجنسية الفرنسية.
المهم الحمد لله على وجود ضحايا اخرين وولد احد النافذين.
ودابا زيدو هدرو على الحرية وتدخل فرنسا.
ياربي دير شي تاويل راه بزاف هاد الشي
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3
13 - الزعري السبت 21 يوليوز 2018 - 16:57
اللهم أرزقنا جنسية فرنسية محترمة.وأبعد عنا كل جنسية غير محترمة كالتي هي عندنا....
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14 - didi السبت 21 يوليوز 2018 - 17:00
ما دامت الضحية فرنسية الكل سيحاسب حتى لو كان ابن وزير
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0
15 - Nabilos السبت 21 يوليوز 2018 - 17:03
عندما دخلت التكنولوجيات الحديثة بانواعها واصنافها خصوصاً الهواتف الذكية, والحواسيب المحمولة, قلت في نفسي ولبعض اصدقائي المقربين اننا سنسير للهاوية وستكون القشة التي ستقلب دهر البعير فنحن شعب لا زالت الامية والجهل تنخر فئات واسعة منه ولم نصل بعد الى مستوى ياهلنا لاستخدام هذه الوسائل المتطورة اقولها دائماً هواتف ذكية في ايادي غبية اليابان وامريكا والصين الذين صنعوا هاد العجب ومتيضيعوش فيه الوقت بحالنا نحن دول العالم الثالث ها الابتزاز ها تصوير التروهات ها تصوير الناس بلا اذن هارتصوير حالات الغرق بلا تدخل ادخال الهاتف الى قاعات الامتحان والدرس واستخدام الهاتف في مكاتب العمل ووو يا امة ضحكت من جهلها الامم..
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