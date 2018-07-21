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كُتّاب وآراء
المحققون يبحثون عن تلميذات جرى ابتزازهن من أجل الجنس بالمحمدية
ينتظر أن يمثل مجموعة من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة المحمدية، المشتبه في تورطهم ضمن قضية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر تحمل الجنسية الفرنسية، بداية الأسبوع القادم، أمام النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء.
وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس وجود ضحايا أخريات من بين تلميذات المؤسسة التعليمية نفسها، يحتمل تعرضهن بدورهن لتحرشات جنسية باستعمال وسائل تهديد رقمية، عبارة عن صور وأشرطة فيديو كان يقتنيها راشدون وقاصرون، من بينهم ابن مسؤول نافذ في مدينة المحمدية.
والدة الفتاة الفرنسية القاصر المتعرضة لاغتصاب جماعي، التي تبلغ الثالثة عشر من عمرها، قالت إن تعرض الفتيات القاصرات للتحرش والاغتصاب يعد من الطابوهات التي يتفادى الجميع الخوض فيها بمؤسسة "كلود موني"، وباقي المؤسسات التعليمية الأخرى.
وأشارت الأم نفسها إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.
وقالت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ابنتها كانت ضحية شبكة منظمة، أعضاؤها مراهقون يتابعون دراستهم في المؤسسة التعليمية التي تدرس بها ابنتها ، عمدوا إلى تبادل صور الفتاة في ما بينهم وشرعوا في الضغط عليها للرضوخ إلى رغباتهم الجنسية.
جدير بالذكر أن هذه القضية يتابع فيها أربعة تلاميذ قاصرين بتهم "هتك عرض قاصر تحت التهديد، والتحريض على البغاء والتحرش الجنسي، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص مصحوب بأمر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
اللهم ارزقنا جنسية محترمة تمنحنا درجة مواطن.
وهو نفس الشيء الذي فعله عمر الخطاب مع ابن عمر بن العاص حينما كان ابوه واليا علي مصر
والله منظومة مختلة تخرج لنا جيلا مهمشا لا فائدة منه
إن خراب منظومة التعليم العمومي والممنهجة من طرف المسؤول ستعطينا أجيال من الضباع"....أجيال غافلة ومغفلة وبالتالي الواقع المعاش أجيال عاجزة عن التفكير والنقذ وشرح الواقع ..أجيال لا تعرف الماضي ولا حتى الحاضر ولاحتى المستقبل ...أجيال تعيش بالغريزة الحيوانية لأن عقولهم مقفلة بالحشيش والخمور والحبوب المهلوسة ...أجيال تستقبل كل شي فاسد وترفض الأشياء المفيدة...أجيال فاقدة للغة والمبادئ الإسلامية أي فاقدة للأصل والمفصل...إنها أخطر كارثة يعيشها المجتمع المغربي ومستحيل أن تعالج لأنه إذا فسد العقل فسد كل شيء للأسف الشديد .
اقصى العقوبة.
و هاداك الشخصية النافذة خاصو يمتثل.
التلاميذ في ثانوية موني ليس بابناء الطبقة الشعبية بينما هي ميسورة و هي تنقل ماتعيشه من تلاشي الاسرة من طرف الأبوين
المهم الحمد لله على وجود ضحايا اخرين وولد احد النافذين.
ودابا زيدو هدرو على الحرية وتدخل فرنسا.
ياربي دير شي تاويل راه بزاف هاد الشي