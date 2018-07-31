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كُتّاب وآراء
محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإدانة أمين حارث، اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8600 درهم.
وكان اللاعب الدولي في صفوف شالكة الألماني قد تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في الـ29 من يونيو المنصرم، مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا.
وكانت النيابة العامة بابتدائية مراكش استنطقت أمين حارث، وقررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10000 درهم لضمان حضوره، من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث المميت والقتل الخطأ، واستدعته بشكل مباشر، كما استدعت ذوي حقوق الهالك البالغ من عمره قيد حياته 28 سنة.
وكشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حارث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي، بسبب قوة الاصطدام الناتجة عن السرعة المفرطة بشارع 11 يناير.
وأوردت المحاضر المنجزة أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة إلى أن حارث هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه في كان حالة طبيعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
ليس حقدا وليسا تعاطفا ولكن تأسفا على وطن يدعي تطبيق القوانين
ما لا يعلمه الكثيرون أن من قتل شخصا في حادثة لا يمضي أكثر من شهر في السجن إلا في حالات نادرة قد تصل إلى أشهر
على هذا لحساب حتى واحد مغيحترم لقوانين حيث 4 شهور غمظ عينيك وغتدوز
ارتكب جريمة القتل غير العمد + السرعة المفرطة ليحكم عليه في الاخير بالسجن الموقوف مع بضع دراهم ترى هل ستكفي تلك الحفنة من الدراهم لاعادة الهالك الى اهله ام تنسيهم، مكانته ومرارة فراقه فما هذا يا هذا ؟
== خلاصة القول حسبنا الله ونعم الوكيل ==
وقعت الواقعة عنده تأمين لماذا السجن والكفالة .اايس هدا بالظلم هناك عدة حوادث السير مموتة هنا بأوروبا بنفس الإشكالية لهدا لعب والتأمين يؤدي الكفالة ويحكم فقط على رخصة السياقة اما السائق ليس عليه اي شيء
اين نحن من العالم؟
واش هدا حكم دخلنا عليكم بالله
انا لله وانا اليه راجعون
مبقا ميعجب
انه المغرب يا حبيبي
القتل =4اشهر موقوفة التنفيد
هذا هو العدل والا فلا
اربعة اشهر موقوفة التنفيد و 8600 dh قتل نفس بشرية!!!
كم يذكرني كل هدا بكتاب
Le peuple de l abîme de jack London
Les misérables Victor Hugo
اظن ان الامر لا يحتاج التعليق
الله يرحمك ايها الشاب الذي لا نعرفه.
لو قتل احدا في اروبا بسبب افعاله الطائشة و الصبيانية لكان مصيره السجن و التهميش و سحب رخصة السياقة مدى الحياة
وحارث كان يسير بسرعة مفرطة غير المسموح بها..
والقانون لم يطبق بالحرف.
بقي العدل الإلهي. الذي لايضلم عنده أحدا.
هل هذا الشخص مذنب ام لا ؟
ان كان بريء فلماذا اربعة اشهر و 8600 درهم
وان كان مذنب فلماذا اربعة و 8600 درهم عقوبة ليست صالحة لكلتا الحالتين مهزلة!!!!!
واش انتا عايش في أروبا ولى في الغابة ديال أروبا؟ هههه
تقتل شي واحد بالسيارة في أوروبا ولا امريكا اديروا ليك المينوط في عين المكان وديوك لحبس اولدي. و لو الراجل اكون قاطع الطريق بالخطأ تيبقى السائق هو المسؤول.