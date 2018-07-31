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الرئيسية | حوادث | محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة

محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة

محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:35

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإدانة أمين حارث، اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8600 درهم.

وكان اللاعب الدولي في صفوف شالكة الألماني قد تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في الـ29 من يونيو المنصرم، مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وكانت النيابة العامة بابتدائية مراكش استنطقت أمين حارث، وقررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10000 درهم لضمان حضوره، من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث المميت والقتل الخطأ، واستدعته بشكل مباشر، كما استدعت ذوي حقوق الهالك البالغ من عمره قيد حياته 28 سنة.

وكشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حارث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي، بسبب قوة الاصطدام الناتجة عن السرعة المفرطة بشارع 11 يناير.

وأوردت المحاضر المنجزة أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة إلى أن حارث هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه في كان حالة طبيعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - مهاجر مغربي في المغرب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:41
موقوفة التنفيذ ههههههههه
ليس حقدا وليسا تعاطفا ولكن تأسفا على وطن يدعي تطبيق القوانين
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269
2 - محمد علي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:41
على سلامتو. سير تلعب الكورة. وماتعاودش
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19
3 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم......أسد علي وفي الحروب نعامة
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98
4 - طارق الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:43
ماشي أول حادثة سير مميتة و مزيان باش حاريث يدير عقلوا و جمع راسو و حتى العائلة دايل الضحية ماغادي تستافد والو إلا حاريث دخل الحبس اللهم ياخدوا الدية لأنهم محتاجين ليها بما أن الضحية كان هو المعيل ديال العائلة
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-49
5 - يونس السلفي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:43
يجب إعادة النظر في عقوبات الحوادث
ما لا يعلمه الكثيرون أن من قتل شخصا في حادثة لا يمضي أكثر من شهر في السجن إلا في حالات نادرة قد تصل إلى أشهر
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28
6 - منير الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:43
حكم عادل جدا بالنسبة لدولة يعتبر فيها القضاء انتقائي و يكيل بمكاييل مختلفة..
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93
7 - ber nour الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:44
وكأن الأمر يتعلق بي الضرب والجرح هههههه يقال انه العدل في المغرب لم يحترم إشارة المرور اصلان
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72
8 - مغربي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:44
سيد قتل روح وحكمو عليه ب 4 شهر بغيت غير نعرف لي قتل 4 ديال لرواح بشحال غتحكمو عليه عام ههههه
على هذا لحساب حتى واحد مغيحترم لقوانين حيث 4 شهور غمظ عينيك وغتدوز
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39
9 - أحمد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:46
للعدالة وجهة آخر والظلم لة عدة أوجه
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41
10 - kattani simo الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:47
القانون معمول فقط لعقاب الفقراء اما الاغنياء فهم فوق القانون اين استقلال القضاء الذي تتغنون به صباح مساء في قنوات الصرف الصحي لك الله يا وطني
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64
11 - المنصوري الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:49
هل يمكن لل عب بعد اداء الغرامة مغادرة المغرب قبل نفاد المدة ؟؟؟؟
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12
12 - محمد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:49
موقوفة التنفيد يعني البراءة بمعنى آخر قتل وخلص 8600 درهم وسير فحالك إييه كن كنت أنا 10 سنوات محيدها الطبيب !!!!!
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59
13 - salah الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:50
العدالة تنصف الغني وتسجن الفقير
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63
14 - المتأسف الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:51
امين حارث ترى من يكون في ملك الله !
ارتكب جريمة القتل غير العمد + السرعة المفرطة ليحكم عليه في الاخير بالسجن الموقوف مع بضع دراهم ترى هل ستكفي تلك الحفنة من الدراهم لاعادة الهالك الى اهله ام تنسيهم، مكانته ومرارة فراقه فما هذا يا هذا ؟
== خلاصة القول حسبنا الله ونعم الوكيل ==
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49
15 - Hamid الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:51
يحيا العدل و يحيا القضاء المغربي المستقل و النزيه ههههه.
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27
16 - said الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:51
هذا يعني أنني لو باغيها فشي حد نخليه يكون قاطع الشانطي غلط ونقتلو وتحكم علي المحكمة ب8600 درهم وسير برهن أنني قتلته عمدا٠ هذا إسمه تشجيع الناس على القتل٠ ناري على دولة غادة بالمقلوب٠
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52
17 - fouad الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:51
ادن من هدا المنطلق لماذا هدا التامين ؟
وقعت الواقعة عنده تأمين لماذا السجن والكفالة .اايس هدا بالظلم هناك عدة حوادث السير مموتة هنا بأوروبا بنفس الإشكالية لهدا لعب والتأمين يؤدي الكفالة ويحكم فقط على رخصة السياقة اما السائق ليس عليه اي شيء
اين نحن من العالم؟
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6
18 - عابر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:52
بعد كلمة القضاء، المجال مفتوح الآن لكل من هب ودب ليدلو بدلوه.
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-24
19 - المهدي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:53
لا حول ولا قوة الا بالله أزهق روحا وحكم ليه ب 8600 درهم ما شي حتى ثمن عجل !! أبنادم رخييييص فهاد البلاد غير الله يصبّر والديه مساكن ..
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16
20 - Mohamed الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:54
ضرني راسي ملي قريت هاد الخبر .اربعة اشهر موقوفة التنفيد. ليس هناك عدالة في المغرب.ف
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14
21 - lassssssss الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:55

واش هدا حكم دخلنا عليكم بالله
انا لله وانا اليه راجعون
مبقا ميعجب
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12
22 - سمير الريفي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:55
هذا هو القضاء المستقل والنزيه وإلا فلا ... لي طلب حقو عن طريق الاحتجاج عطاوه 20 عام ولي قاتل الروح عطاوه بضعة أشهر موقوفة التنفيذ +غرامة بمبلغ مثير للضحك والبكاء
انه المغرب يا حبيبي
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30
23 - الشريف ديالنا الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:57
8600 درهم غرامة كبيرة جدا، كية لي جات فيه
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5
24 - العدل الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:57
أربعة أشهر موقوفة التنفيذ ! ها لي قلنا ليكم نهار حارث قتل الضحية ! راه المغرب كون بوكوا فلوس و دير ما بغيتي! المال يحل ليك كلشي. كل شيئ يباع في المغرب، كل شي له ثمن !
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13
25 - alphabest الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:57
C'est une bonne nouvelle que Harith n'a été condamné qu'avec sursis. En passant, je rappel aux râleurs que les proches du défunts seront compensés par les assurances de Harith. Ca reste un accident de la route qui a malheureusement cause la mort non intentionnel d'un pedestrian que dieux ai son âme tout en souhaitant que les assurances , lors de le leurs compensations, vont prendre en considerations les conditions de vie de ses parents ainsi que la notoriété de et reputation de Harith d'une part et le fait que le defunt etait le principal support financier pour eux. Personnellement j'irais entre 50M a 100M de DH avec un penchant vers 80M DH comme montant juste.
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2
26 - حميد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:58
القضاء في المغرب .....مش حتقدر تغمض عينيك.
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13
27 - الزعيم ياسين الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:58
ما الجدوى والفائدة من الحكم ولو خمسين سنة موقوفة التنفيذ والجاني خارج أرض الوطن .....!!!!!
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9
28 - سلام الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:59
سلام عليكم ورحمة الله
القتل =4اشهر موقوفة التنفيد
هذا هو العدل والا فلا
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8
29 - بامكنا الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:00
مزيان هادشي، تحية القضاء، والسؤال المطروح كون كان ولد الشعب ؟ الحبس غير موقوف التنفيذ و الغرامة بالملايين. بدون شك الفلوس دارت خدمتها، خود ولد الدرهم مثلا "لو كونستاتور" شدو البوليسي و رخاوه بزربا !! و ولد القاضي و العامل و الباشا و المدير العام و الوزير و البرلماني و زيد وزيد ... ومن شحاااال هادي.
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8
30 - Faouzi الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:01
كم هي رخيصة أرواح المغاربة أمام جبروت ذوي النفوذ !!
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10
31 - مروكي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:01
دعوا الشاب في سلام فهو لاعب ينتظره مستقبل زاهر ..فكلنا يمكن أن يقع في نفس الموقف.. هو أعطى الدية لعائلة الفقيد وسامحوه يعني لا يوجد سبب لمحاكمته وسجنه
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-9
32 - ولد الشعب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:01
هدا حال القضاء في المغرب ليس الدولي كالوطني
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2
33 - الحموشي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:02
العز و النصر او لعيشة ف القصر هادشي لكنا باغين
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0
34 - غزواني الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:02
لا تقة في القضاء المغربي. لك الله يا ضعيف.
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9
35 - متساءل الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:02
20 سنة للمطالبة بالحقوق الاجتماعية...

اربعة اشهر موقوفة التنفيد و 8600 dh قتل نفس بشرية!!!

كم يذكرني كل هدا بكتاب

Le peuple de l abîme de jack London
Les misérables Victor Hugo

اظن ان الامر لا يحتاج التعليق

الله يرحمك ايها الشاب الذي لا نعرفه.
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14
36 - Ahmed الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:03
يحي العدل المغربي ...........................
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8
37 - la jungle الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:05
ca me parait tres bizarre. il.ya quelque chose qui cloche.
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2
38 - didi الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:05
ان كان هذا هو العدل فيجب ان يطبق على عامة المخالفين وليس على حارث فقد
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0
39 - Ibo الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:08
السائق دائما مخطئ ولو نزلت الضحية من السماء, هذا في قوانين السير للدول المتحضرة والتي تعتبر ان الراجل معرض للخطر وليست له حماية الا الاشارات. اما هذا السائق فلم يحترم تلك الاشارت بثاثا مما افضى الى القتل. في المغرب يموت الفقير كالذباة والحكم دليل على قولي.
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8
40 - Vladi الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:08
comme quoi tuer une personne 4 mois mawkoufa et faire une manif 20 ans
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2
41 - امين من اولاد عبو الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:09
8600 درهم!!! الحماق!!! القانون فقد صوابه.
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7
42 - Aramaram الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:11
السرعة المفرطة التي كات سببا في قتل إنسان ومحاولة الهروب من مكان الحادث وفي الأخير ينال الجاني أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية 8600 درهم! اللهم إرزقنا العيش في بلد آخر لأن المغرب أصبح لا يطاق.
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5
43 - alami tanger الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:11
سبحان الله القضاء المغربي لهلا يسلطو على دراوش مهم كيفما كان مستواه خاص يتعاقب مثل شعب قتل خطا فيها سنة فما فوق
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1
44 - مغربي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:14
يا عجباه الكفالة اعلى من التعويض المقدم لعائلة الضحية ....الحمد لله الذي جعل يوم الحساب......
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4
45 - الواقعي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:15
ما عرفت مال شي واحدين كينتاقدو الحكم.جيبو لي شي واحد تحبس في حوادث السير اللي فيها القتل الخطأ.راه هذا حكم طبيعي .ايلا غادي تنتاقدو انتاقدو قانون العقوبات .اعرف ان العدل في المغرب يكيل بمكياليين لكن في هذخ الحالة الحكم طبيعي و الدية على القاتل
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-4
46 - محمد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:16
8600 درهم لا تغطي حتى مصاريف الدفن لا حول ولاقوة إلا بالله دولة الحق والقانون والنفوذ
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4
47 - om1r الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:16
القانون في المغرب يطبق بحذافيره فقط علي الفقراء
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2
48 - zahraoui الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:17
المفروض يجب ان يكون القانون كالموت يسري و يطبق على الجميع بدون استثناء لكن للاسف في و طني يستثنى الكثير
لو قتل احدا في اروبا بسبب افعاله الطائشة و الصبيانية لكان مصيره السجن و التهميش و سحب رخصة السياقة مدى الحياة
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5
49 - NOUMRI الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:19
اعلى أسلامتك أمين حارت خلص الغرامة ؤ ارجع أديها في مستقبلك ؤ انسى هدا الحادت الدي هو قضاء و قدر و ما قدر الله شاء فعل
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-5
50 - amestrdam الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:21
رحم الله الفقيد ورحم القضاء المغربي كذلك..القضاء الموجه والغير منصف ويبقى ملف الفقيد لدى قاضي السماء وما أشد عقابه
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3
51 - جواد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:24
لماذا الاستغراب؟ مثل هذه الامور معروفة عند جميع الدول المتخلفة. لا احد مسؤول سوى الضحايا. انتهى التعليق.
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2
52 - chrif tiznit الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:26
قاتل روح محكوم ب 4 اشهر موقوف التنفيد و طالب ببناء جامعة واحدة و مستشفى و احد محكوم ب 20 سنة و طبيب نزيه انجز 1200 عملية جراحية بالمجان بدون رشوة دفعوه إلى مجلس تاديبي و منعوه من الاجرة 4 اشهر هذا هو عدل عندكم.
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4
53 - أمازيغي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:27
يا ربي السلامة و ألطف بنا يا رب إخواننا المغاربة أصبحوا يفتون في كل شيء كل مغربي يملك هاتفا ذكيا و يستطيع كتابة كلمات بوسعه أن ينتقد أي شيء و في أي مجال حتى و إن كان الموضوع له علاقة بعلم الفضاء
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0
54 - خطير الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:28
مباشرة بعد الخطاب الملك القضاة يحكمون على من قتل النفس بالسجن موقوفة التنفيذ أمر خطير
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2
55 - ابن سوس المغربي، باك صاحبي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:28
أقسم بالله العظيم لو كان هذا حصل في ألمانيا او اي دولة أوروبية لقامت القيامة و يمكن ان تستقيل حكومة بكاملها، مغاديش يشوف الضؤ دولة الحق والقانون و عدالة اجتماعية بيتها و بين المغرب خمسين ألف قرن حسبي الله ونعم الوكيل على بلاد و على قضاء أبناء الشعب المغربي المساكين لا قيمة لهم عند مسؤوليهم
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-1
56 - مقاطعون الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:28
لا عدل في هده البلاد .. لي لقى كيف يهرب ما يفكر يرجع مزال.
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1
57 - brahim du dades الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:30
nos condoléances a la famille du victime
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1
58 - khd الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:30
هناك اناس لايفقهون شيءا في القانون ويتكلمون كانهم حمو رابي. الله اهديكم. مادا تريدون من المحكمة ان تفعل. ماقامت به هو حكم معقول وعادل. مافيه لا فقير ولاغني. هاته حادتة نتجت عنها وفات دون قصد. اللاعب اخطأ والضحية اخطأ هو الاخر. ونحن لا زلنا بعيدين كل البعد لنحترم قانون السير. انضروا كم حادتة وقعت بعد حادتة حاريت. هناك العشرات من الموتى. والقانون يطبق على الجميع. لهادا اطلب من المنتقدين كونوا صرحاء مع انغسكم.
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-3
59 - حسن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:33
كان الحكم عادلا الى حد ما إذ كان يفترض الغرامة فقط من أجل السرعة حتى يتعلم الناس أن العبور يكون فقط من ممر الراجلين فهناك بعض الأشخاص أن لم أقل الأغلبية لا يحلو لها العبور او المشي إلا وسط الطريق المخصص السيارة وأكثر من ذلك منهم من يعبرون الطريق وهم يتصفحون الهاتف وعندما تتكلم معهم يشبعونك سبأ وشتما
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2
60 - حروف الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:34
المرحوم لم يستعمل ممر الرجلين للعبور .
وحارث كان يسير بسرعة مفرطة غير المسموح بها..
والقانون لم يطبق بالحرف.
بقي العدل الإلهي. الذي لايضلم عنده أحدا.
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2
61 - viko الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:35
الضحية شاب فقير يخدم على والديه رحمة الله عليه..لم يقترف اي خطا... والجاني شاب "تيلعب"الكرة ميسور متهور ...حكم بغرامة زهيدة لا تكفي حتى لمصاريف العزاء...قانون الغابة ...لك الله يا من ليس لك راع..
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4
62 - القضاء والقدر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:43
يجب تبرئته لأنه لم يتعمد قتله. وفدية مسلمة لأهله حسب الشرع الاسلامي.
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0
63 - مغربي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:44
اريد فقط ان اعرف
هل هذا الشخص مذنب ام لا ؟
ان كان بريء فلماذا اربعة اشهر و 8600 درهم
وان كان مذنب فلماذا اربعة و 8600 درهم عقوبة ليست صالحة لكلتا الحالتين مهزلة!!!!!
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0
64 - امازيغ سوسي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:46
اربعة اشهر موقوفة التنفيد و8600 درهم يعني 860 اورو !!!!!! ما ارخص الانسان في هده البلاد . هل لو كان شخصا اخر مكانه سيحضى بنفس الحكم ؟والله استحيي مكانكم .
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0
65 - لعجب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:49
إلى صاحب التعليق 17:
واش انتا عايش في أروبا ولى في الغابة ديال أروبا؟ هههه
تقتل شي واحد بالسيارة في أوروبا ولا امريكا اديروا ليك المينوط في عين المكان وديوك لحبس اولدي. و لو الراجل اكون قاطع الطريق بالخطأ تيبقى السائق هو المسؤول.
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66 - haytam الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:50
بعض المعلقين سبحان الله كيف يفكرون يقولون لك أنه ليس قتل عمد٠ حارث كان يسوق بسرعة وخالف القانون وهو يعلم أنه بسرعته يمكن أن يقتل الناس٠ لو كان يسوق بالسرعة القانونية لقلت غير متعمد٠ هذا يذكرني بمن يصطاد السمك بالسم ويعلم أن هناك من سيأكله ويمكن أن يموت٠ حارث لديه رخصة سياقة ومن شروطها إحترام السرعة هو أخل بهذا الشرط ويعلم خطره يعني بالنسبة لي قتل عمدا وإلا فالمغاربة كلهم من السائقين ما كاين غير جبد معاه و8600 درهم غرامة حتى عائلتك كلها تتوفى ناهيك عن من سيستغل الثغرة في أعمال إجرامية٠
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67 - امغاسي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:50
سبحان الله العضيم الاخوان واش كيعجبهوم يهاجموا اي حاجة من القانون ديال الدولة .فقط المعارضة من اجل المعارضة .واش كتعرفوا القانون ولا بنادم غير داوي ..هناك التامين يتكلف بالتعويض للهالك .والعقوبة الحبسية والغرامة المالية فقط على حساب التفريط في السرعة و بدون نية القتل ...عليكم بمراجعة مدونة السير ..لانه حكم بالقانون المسطر بالمدونة السير وليس تلقاءيا من نفسه .....
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68 - khalid italy الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:54
من خلال التعليقات يتبين الحقد والغل الدي يتسم به الكتير من المعلقين حاريت مغربي شاب موهوب قد كتب عليهما ما قدر الله ــــــــــــ الله يرحم الشاب الدي توفي وعزاءنا لعائلته وحض موفق لأمين مع الأخد بالعبرة والإبتعاد عن التهور
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69 - marocain de monde الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:00
حسبنا ونعم الوكيل القظاء العربي هدا حالو
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