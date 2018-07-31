محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإدانة أمين حارث، اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8600 درهم.

وكان اللاعب الدولي في صفوف شالكة الألماني قد تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في الـ29 من يونيو المنصرم، مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وكانت النيابة العامة بابتدائية مراكش استنطقت أمين حارث، وقررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10000 درهم لضمان حضوره، من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث المميت والقتل الخطأ، واستدعته بشكل مباشر، كما استدعت ذوي حقوق الهالك البالغ من عمره قيد حياته 28 سنة.

وكشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حارث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي، بسبب قوة الاصطدام الناتجة عن السرعة المفرطة بشارع 11 يناير.

وأوردت المحاضر المنجزة أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة إلى أن حارث هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه في كان حالة طبيعية.