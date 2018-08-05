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كُتّاب وآراء
جثة هامدة تدفع درك "باب برد" إلى فتح تحقيق
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي باب برد بإقليم شفشاون تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة شخص بأحد المنازل بشارع عنقود، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية كان يكتري منزلا رفقة صديقه ويمتهن بيع الذرة بالشارع العام بمركز الجماعة المذكورة، مرجحة أن يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة أمس السبت.
وفور إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي أشرف، بأمر النيابة العامة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بشفشاون قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب مفارفته للحياة.