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الرئيسية | حوادث | تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد .. وشكاية جديدة تلاحق "لمْعلم"‎

تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد .. وشكاية جديدة تلاحق "لمْعلم"‎

تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد .. وشكاية جديدة تلاحق "لمْعلم"‎
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 27 غشت 2018 - 13:00

جرى، اليوم الاثنين، تمديد الحراسة النظرية لأربع وعشرين ساعة في حق المطرب المغربي سعد المجرد، المعتقل بمركز الدرك بالمحطة السياحية سانت تروبيه، بعد شكوى تقدمت بها امرأة حول اعتداء جنسي مُفترض.

وأكد مصدر موثوق لجريدة هسبريس أن لمجرد يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية منذ صباح الأحد بأحد مقرات الدرك الوطني في سانت تروبيه بمنطقة كوت دازور، مشيرا إلى أنه "تم تمديد مدة التوقيف إلى أربع وعشرين ساعة إضافية".

وأورد المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أنه "من المرتقب أن يتم تقديم لمجرد أمام أنظار وكيل الجمهورية الذي سيُحيله بدوره على قاضي التحقيق"، مبرزا أن "النيابة العامة لمدينة دراغينيون تجري تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة جرت مساء السبت في سان تروبيه، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)".

إلى ذلك، أبرز المصدر للجريدة أن "التحقيقات أظهرت أن هناك شكاية أخرى تلاحق لمجرد تتعلق بفتاة تعرضت لمحاولة الاغتصاب خلال شهر أبريل الماضي".

وقال المصدر: "من المرجح أّن يكون سعد قد كان تحت تأثير المخدرات عندما همّ بمهاجمة الشابة التي كانت بمعيته".

وكانت مصادر هسبريس أوردت أن لمجرد قام، ليلة أمس بعد سهرة "ماجنة"، باستدراج فتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب، مشيرة إلى أن الفتاة قامت بالخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق.

وقد جرى إيقاف الفنان المغربي، تقول المصادر، ونقله إلى مقر الفرقة الأمنية من أجل التحقيق في الواقعة، كما تمت مباشرة تحقيقات بالفندق الذي شهد الواقعة المفترضة، خصوصا مع إدارته ومع موظف الاستقبال.

وأبرزت المصادر أن الفتاة قامت بالخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق.

وفي أكتوبر 2016، وجهت السلطات الفرنسية إلى لمجرد تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى على شابة في العشرين من العمر، لينال في وقت لاحق السراح المؤقت.

كما استمعت إليه الشرطة الفرنسية، قبل إطلاق سراحه بشهرين، في إطار قضية اغتصاب أخرى إثر شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصل مغربي في الثامنة والعشرين من العمر اتهمته بالاعتداء عليها خلال عطلة في المغرب سنة 2015.

ولمجرد متهم، أيضا، في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سعاد الاثنين 27 غشت 2018 - 13:22
عليهم ان يرجعونه لارض الوطن ليخضع للتجنيد الاجباري
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2 - bidawi الاثنين 27 غشت 2018 - 13:25
صراحة يا أخي سير تزوج ودير وليدات قبل مايفوتك تران اوباركا من. ..
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3 - ocs الاثنين 27 غشت 2018 - 13:25
امال هذ السيد جهل او لا مالو .......كيحساب السيبة في البلاد ...... سير قول لامك تزوجك و اتهنا معا قبك وهني الناس حتى هوما....
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4 - الوطنية الاثنين 27 غشت 2018 - 13:26
ايوا لحماق هذا يا اما هناك ايادي خفية تشوه سمعته كفنان واعد ومشهور يا إما الشاب مريض يجب عرض نفسه على طبيب لمحاولة النظر في حالته . هذ الشي بزاف ها فتاة في امريكا فرنسا وما خفي أعظم
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5 - جود الاثنين 27 غشت 2018 - 13:27
مشيتي فيها والغلطة درتيها لي دار ذنب استاهل العقوبة
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6 - غيور الاثنين 27 غشت 2018 - 13:27
قلة الترابي هذه. السيد باقي ما فك الحريرة الاولى زاد الثانية. ما حشم ما استحيى. ايو دابة فين دوك المتعاطفين معه يخرجوا للشارع و يبكيو عليه . خاصة يتعاود في التربية و الاخلاق و احترام الناس.
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7 - سيتوج الاثنين 27 غشت 2018 - 13:28
استنتاج المجرد يعاني من عجز جنسي ولذلك يتعاطى المخدرات وعند شعوره بانه جاهز للجماع فانه يفقد عقله لانه في تلك اللحضة لايفكر الا انلاتضيع الفرصة والتي ليست وجود فتاة بجانبه بقدر ما تنتهي حالة الانتصاب
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8 - أحمد الوجدي الاثنين 27 غشت 2018 - 13:29
هذه مؤامرة أخرى و ضريبة الشهرة...
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9 - Ziryab الاثنين 27 غشت 2018 - 13:29
تجرأ على إعادة فعلته في فرنسارغم قوانينها الصارمة، فما بالك ما يمكن له أن يفعل في المغرب أين يستفيد اولاد لفشوش بمعاملة خاصة.
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10 - الصحراوي الاثنين 27 غشت 2018 - 13:29
هذا الشخص مريض نفسيا لكن مايهمني من القضية هو الاوسمة الممنوحة لهؤلاء يجب اعادة النظر في منحها على الاقل لاتمنح الا بعد مشوار طويل في مسيرة الفنان ومدى التزامه الاخلاقي وتمثيل بلده وليس لشباب الكوت مينوت الذي يركبه الغرور فيستغل هذا النكريم عكسيا
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11 - المواطن الاثنين 27 غشت 2018 - 13:30
و كثير هاد شي إلى كان مريض خاصو سبيطار إلى كانت ضسارة خاصو الحبس
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12 - السلاوي الاثنين 27 غشت 2018 - 13:30
في الغرب وهذا ما لا يعرفه عديد من الذين يدافعون عن لمجرد وهو ان لا حق لاي رجل ان يتحرش او يسب او يعنف فتاة حتى ولو ذهبت معه بمحض ارادتها الى غرفته او الى فندق . اي الجنس يجب ان يكون بالتراضي بين الاثنين واذا ما رفضت الفتاة القيام بالعملية الجنسية فلا حق لمن معها ان يفرض رجولته او ان يضربها من اجل ممارسة الجنس
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13 - #مقاطعون الاثنين 27 غشت 2018 - 13:31
بدون تشفي "هذا ما جنته على نفسها براقش" مثل عربي قديم وشائع ينطبق على لمجرد و وضعه الحرج
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14 - Youssef الاثنين 27 غشت 2018 - 13:32
السيد مريض بزاف خاصو اتعالج واتربى صافي سلات ساعتك المجرد
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15 - هشام الاثنين 27 غشت 2018 - 13:32
بهاته الوتيرة ربما اغتصب المجرد عشرات الالف من المغربيات وعنفهم دون حسيب او رقيب

ولكن الله يمهل ولا يهمل
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16 - عبد الله البوكريني الاثنين 27 غشت 2018 - 13:32
الله يرضي عليكم انا كنوجه ندائي للمغاربة ولاد بلادي لمجرد راه ولد بلادنا حنا لخاص نوقفوا معاه ماشي نزيدولو الحقيقة ما عالم بها غير الله.. ضريبة النجاح هي هادي والاعداء دياولنا عاجبهوم الحال مِن هادشي لجرى..
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17 - مواطن الاثنين 27 غشت 2018 - 13:32
والله انك شوهت الرجال وشوهت كل اللي عندو العلاقة بالغناء
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18 - ناجز الاثنين 27 غشت 2018 - 13:32
اذا تاكدت واقعة الاعتداء ستتاكد العقوبة السالبة للحرية والتي لا شك ستكون مشددة نظرا لحالة العود والسوابق في جريمة الاغتصاب التي لا يتسامح معها الغرب مطلقا. لعلها تكون الاخيرة لكن بعد اداء الثمن الباهض.
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19 - Hassan الاثنين 27 غشت 2018 - 13:33
.La maalam" ne tombe pas plusieurs fois"
الحر لا يلذغ من الجحر مرتين
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