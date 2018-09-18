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الرئيسية | حوادث | محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب

محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب

محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:30

أعلنت محكمة استئنافية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال المغني المغربي المعروف سعد لمجرد من أجل الإغتصاب، حيث تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت في قضيته.

وكانت محكمة فرنسية قد أطلقت سراح صاحب أغنية "المعلم" مؤقتا بكفالة مالية وبشروط، بعد أن تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية للاشتباه في اغتصابه لفتاة بمدينة سان تروبيه، بعد شكاية تقدمت بها الضحية المفترضة.

وقد اتهم لمجرد بقيامه بالاعتداء جنسيا على فتاة بعد سهرة "ماجنة"، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى "تعنيف واغتصاب".

وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.

ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لمجرد لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الوطنية الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:50
ليس كل مرة تسلم الجرة .اضاع المحامي وكل المتعاطفبن معة خاصة الشباب المتعلق بأغانيه
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36
2 - أيمن الرباطي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:53
السلام عليكم
صياد النعام يلقاها يلقاها .
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40
3 - الله الوطن الملك الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:53
‏هذا الإنسان مريض يجب عرضه على طبيب نفسي ، ‏تكرار أعماله الشنيعة تؤكد للجميع على انه شخص غير مسؤول والشخص اذى سمعة البلاد ويحب ان يكون عبره لغيرة من المستهترين ، نحن مع القضاء الفرنسي
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43
4 - العربي الناجي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:54
إن شاء الله واحد 10 سنوات باش تفكر على خاطرك فهادشي لي كدير فيه يحساب ليك المغرب هذا؟ فرنسا راه بلد القانون و الحريات تعدى على حرية شخص أخر غاينزل عليك القانون لا مجال للمحاباة. انتهى
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46
5 - مواطن الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:55
كل هذا كذب في حق سعد المجرد لثلويث سمعته بعد حاجاته المتتالية
الله يطلق سراحو
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-37
6 - مهتم الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:55
الله ياخذ فيه الحق مشوه البلا والعباد. وبغينا نظموا كأس العالم.
حسبي الله ونعم الوكيل
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8
7 - Marocain الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:56
Ce mec doit être éduqué pour ne pas refaire ces bêtises. La justice française était indulgente avec lui mais les choses ont été éclaircie avec ce dernier événement survenu au sud de la France. Vive la justice partout dans le monde. On espère avoir une justice pareil au Maroc.
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8
8 - le monstre الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:56
cette fois ci la France va lui Donner la nationalite francaise.
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2
9 - سعد مجرد نجم الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:56
سعد لمجرد لم يستسغ انه بين عشية و ضحاها أصبح نجم و هذا ثمن النجومية أي أنك ليست ملكا لنفسك كايتها الناس واللي حصل عند النصارى و دار الضصارا ايخلص
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10 - المتتبع الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:57
ان محامي الملك محمد السادس لم يتنازل عن الدفاع عن لمجرد الا بعد اقتناعه أن لمجرد لم يستفذ من الحياة لأنه رغم اتهامه ومحاكمته في حالة سراح في القضية الأولى مع لورا أبريول عاود الكرة A saint Tropez وكان منتظرا أن القضاي الفرنسي بعد استئناف قرار اطلاق سراحه بكفالة 150 الف زورو سيعتقل لأن التهمة شنيعة وتستوعب المحاكمة في حالة اعتقال لأن مدة الإدانة تزيد عن عشر سنوات لأجله لمجرد أصبح في خبر كان ولا يشرف الفنان المغربي ووجب تجريده من الوسام الملكي
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1
11 - Mohamed fariali الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:59
لا حولة ولا قوة الا بالله الله يهدي مخلق وصافي هاد شي بزاف
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0
12 - anis الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:59
Lah ykoune f3wane walidih, même si je trouve que ces histoires de violes sont louches , on dirais un coup monté
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13 - العروبي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:00
هذا كل اغنية جديدة معاها اغتصاب كيبان ليا يالمعلم هادي هي الاخرة الى فلتي من هادي غير دير لبغيتي من بعد ولكن هيهات. انا كنتفقص غير على الوسام من درجة فارس.
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14 - rachid الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:01
absolutely this guys not playing second time already his going to jail for long time and they going to empty his bank account shameful he should knew batter sorry all I can tell you going to learn the hard way from you wrong action maybe it's to late even to tell you grow up man best luck thanks
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15 - Adilusa الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:02
على سلامتك... باش ترابا مزيان..
بحال شاب مامي تاهو بغا يطير وراه ترابا..
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16 - Ahmed الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:03
عندما سيعود يوما إلى المغرب من سيحمي بنات المغرب منه؟ لا تقول لي القضاء المغربي.
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17 - قنيطري الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:03
مشى فيها اصكع. لم يتعض من الواقعة السابقة . هل هو غباء أو مرض ، لا نعرف.
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18 - بومهدي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:04
انها ضربات الغرب الذي لم ولن يقبل بشخص مغربي يحقق شهرة عالمية في الفن....انه الحسد يا اخوان.....والدليل ما حدث لمنتخبنا الوطني بروسيا....الغرب لا يرضى صعود فنانين ناجحين واحسن منهم.....ما يدث للمعلم...عقاب من الغرب...بسبب النجاح الذي حققه في ساحة الغناء العالمية.....فهل يعقل لشاب مشهور وغني ان لا يجد جنسا ؟؟ شغلوا عقولكم معشر المغاربة....انه انتقام من المغربي سعد...ليس الا...بطريق الكمائن ....
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