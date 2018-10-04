خمسة قتلى في حادث بين القصر الكبير والعرائش

هسبريس من القصر الكبير

ما زالت حرب الطرق تواصل حصد الأرواح، حيث وقعت اليوم حادثة مميتة على مستوى الطريق الرابط بين القصر الكبير والعرائش، أودت بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة.

الحادثة، المسجلة بمدخل جماعة العوامرة، نتجت عن اصطدام بين سيارتين؛ وهو ما تسبب في وفاة الأفراد الخمسة، وإصابة ثلاثة آخرين جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش لتلقي العلاجات.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا فوريا في الحادثة المميتة من أجل تحديد المسؤوليات.