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الرئيسية | حوادث | خمسة قتلى في حادث بين القصر الكبير والعرائش

خمسة قتلى في حادث بين القصر الكبير والعرائش

خمسة قتلى في حادث بين القصر الكبير والعرائش
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:05

ما زالت حرب الطرق تواصل حصد الأرواح، حيث وقعت اليوم حادثة مميتة على مستوى الطريق الرابط بين القصر الكبير والعرائش، أودت بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة.

الحادثة، المسجلة بمدخل جماعة العوامرة، نتجت عن اصطدام بين سيارتين؛ وهو ما تسبب في وفاة الأفراد الخمسة، وإصابة ثلاثة آخرين جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش لتلقي العلاجات.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا فوريا في الحادثة المميتة من أجل تحديد المسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - نسرين المودن الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:25
الله يلطف هاديك الطريق شحال دات د الارواح....راه كاين الدرك الملكي على مستوى الزوادة غير كيفوتوها ويندوزو من المراقبة كتبدا التجاوزات بواحد الشكل خطير الله يلطف وصافي مرارا وتكرارا هاد الطريق واعرة الله يرحم الناس...كلشي بالاجل الله يلطف...مع العلم راه مجهزة بكاميراات لرصد السرعة......واالو معامن تهدر.....
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2 - moha الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:26
هدا الصيف زورت المغرب والغريب في الأمر ملي تتخلص البياج وقفوني الدرك وقلي غادي بالسرعة مالهم ميمشو ينظم السير في الطرقات الصعبة
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3 - Slaoui الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:31
في هذه المنطة السرعة محدودة في 60 كلم في الساعة كما أنه يوجد رادار ثابة وغالبا ما يكون حاجزمراقبة الدرك غير بعيد...
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4 - Gala الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:31
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان. أغلب المغاربة متهورون في سياقتهم وذلك راجع إلى الأنانية المفرطة وسوء التربية. لا حول ولا قوة إلا بالله
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5 - lazaret الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:32
الله يرحمهم، الله يرحمهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم.
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6 - rbah الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:34
مع الاسف الدولة المغربية اصبحت هشة واش ماكانش الع فهاد لبلاد لكل متهور اين هي الدولة لي تضرب ب من حديد على كل متهور ولو كان من كان ولكن ربما تكون الدولة في غفلة عن امرها بل تريد لهاد الشعب ان يموت في الطرقات
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